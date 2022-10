Ariel Holan ya planifica el 2023: “Toda mi energía está puesta acá y mi prioridad es Católica”

Ariel Holan comienza a planificar el 2023, pese a las dudas que había generado en sus declaraciones previas, que pusieron una cuota de incertidumbre a su permanencia en Universidad Católica. Sin embargo, durante este jueves, en una distendida conferencia de prensa, el DT aclaró sus dichos.

“Me expresé mal la semana pasada o no fui claro. Nosotros con Juan y con Tati tenemos diálogo permanente... Yo lo que quise decir es que esta situación la tenemos que revertir desde un proyecto que tiene que tener distintas aristas: refuerzos, infraestructura, dónde vamos a jugar el año que viene... Esas son conversaciones permanentes”, partió señalando.

“Cuando hablo de proyecto. Toda mi energía está puesta acá y mi prioridad es Católica. Yo puedo ser mejor o peor entrenador, pero sí hay algo que no he hecho es decir una cosa que no pienso. Dije que también debía haber condiciones, porque los entrenadores somos pedigüeños, pero hay que ser sensatos y por eso dije lo de Messi y Ronaldo, para decir que si uno está diciendo que la prioridad es Católica no puede salir y pedir lo que no le pueden dar”, manifestó.

“Esto es como los edificios: si los cimientos son buenos, de ahí se puede construir, y tiene que ser antisísmico, porque estamos en Santiago. Tiene que tener sus detalles y el detalle es que hay liderazgos que retroalimentar y seguir adelante”, ejemplificó.

En ese sentido, el transandino habló de los factores se deben tener en cuenta para la continuidad de su proceso. “Para mí es muy importante ver cómo vamos a conformar el plantel, qué mercado podemos hacer, qué juveniles van a estar en la pretemporada, quiénes no; ver los cupos, infraestructura, tenemos dos campos de entrenamiento, el sistema de riego y cómo administrar el agua... Para mí los pisos jerarquizan a la liga y es fundamental tomar consciencia de esto, porque por más malo que sean el entrenador o los futbolistas, se juega mejor”, complementó.

El vacío del Chapa

Holan también tuvo palabras para referirse al adiós de José Pedro Fuenzalida. “Es el último partido de local. Dios quiera que el público de Católica nos acompañe masivamente, que hagamos un gran partido y todos despidamos al Chapa como se merece, no solo por todo lo que dio al club dentro del campo de juego, sino también fuera del campo, porque es un señor con todas las letras”, comentó.

En esa misma línea, afirmó que será muy complejo llenar el espacio que dejó el exmundialista: “El Chapa es de esas personas que dejan un vacío cuando se van, independiente de que vaya a venir otra capitanía y otro futbolista que pueda asumir ese rol. El Chapa va a dejar un vacío importante que no es fácil de ocupar... Él simboliza un ciclo muy exitoso del club y tenemos que tratar de a partir de la salida de nuestro capitán de tomar buenas decisiones. Nosotros nos tenemos que reinventar como equipo sobre una base que tenemos”.