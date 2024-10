Históricos de la Roja arremeten contra Carlos Palacios por borrarse de la Selección

“La Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informa que el seleccionado nacional Carlos Palacios ha sido liberado de la convocatoria debido a que el jugador informó tener problemas personales”, informó la ANFP durante la mañana del sábado. Fue la forma de comunicar la ausencia de la Joya, quien comunicó su deseo de no seguir en la selección chilena.

El mediapunta de Colo Colo abandonó la concentración del Equipo de Todos, en una noticia que no cayó bien dentro de Juan Pinto Durán. Su salida acontece a pocos días del crucial enfrentamiento ante Colombia en Barranquilla.

Las reacciones llegaron desde todos lados. Por ejemplo, Guillermo Maripán, quien fue capitán ante Brasil, se refirió a la situación. Nos notificaron hoy por la mañana que Carlos había solicitado ser liberado por problemas personales. No sabemos realmente lo que pasa, pero estamos acá adentro y vamos a seguir luchando”, indicó el defensor, que portó la jineta de capitán ante Brasil. “Carlos tendrá sus motivos, lo respetamos y ya está. Creo que damos vuelta la página pronto y nos vamos a enfocar en el partido en los que estamos aquí”, añadió.

Eduardo Vargas fue categórico y envió un mensaje a través de sus redes sociales. “Siempre es un orgullo querer vestir la camiseta de tu país. Independientemente de los resultados, nunca me bajaré de este barco”, señaló en una publicación.

Arturo Vidal, en tanto, salió en defensa de su compañero. “No le veo ningún problema, que un jugador tenga problemas y solicite no estar para poder arreglarlos, creo que es lo correcto. Ya hablé con Carlitos y lo que necesite, el equipo está para él”, indicó.

Las volteretas de Palacios

Las explicaciones de Palacios, que apeló a “motivos personales”, generan dudas. Más allá de que el futbolista se juntó con el cuerpo técnico para comunicar la decisión, no hubo detalles. La incertidumbre aumenta si se tiene en cuenta su idea de no acudir a la nómina para jugar la recta final del torneo con el Cacique.

“Personalmente, lo he dudado. Siempre he querido ser campeón en Colo Colo y el año pasado no pude. Ahora, que está ahí en las manos, es difícil tomar una decisión. A mí me lo preguntaron y dije que no iba a responder nada todavía porque no estaba seguro. Es difícil la situación porque uno siempre quiere defender a su país, más en estos momentos, donde la Selección no pasa por un buen momento”, había asegurado una semana antes.

“Quiero salir campeón e irme tranquilo. Saber que me llevo una copa, que me voy bien... Y fue un año que creo no se va a olvidar fácil por todo lo que hicimos. Saliendo campeón me iría tranquilo”, dijo, posteriormente, en el programa de La Junta.

Sin embargo, días después descartó la posibilidad de no ir a la Selección. “Que hablen lo que quieran los demás. No me interesa, no me importa. Voy a ir a la Selección como siempre lo he hecho, feliz, contento. A disfrutar, a representar al país, porque para eso me nominan. Mañana ya estoy allá. Ahora me toca descansar, celebrar con mi familia y recuperarme. Vamos a ir a la Selección a ganar, que es lo importante también”, aseguró.

El domingo, un día después de que se concretara su salida de la concentración en el recinto de Macul, Palacios retornó a Colo Colo. Los “problemas personales” no impidieron que se integrara a los entrenamientos que realizaron los futbolistas marginados del duelo ante Huachipato, que terminó con un vital triunfo para el Cacique. La Joya no viajó a Talcahuano y se quedó con los no convocados. Se vio sonriente con los juveniles y lesionados del Cacique.

Foto: Photosport

Los históricos le marcan la cancha

La salida golpea a un camarín que no logra dar vuelta la situación. Con el triunfo de Perú sobre Uruguay, Chile marcha en la última posición de las Eliminatorias, con cinco unidades en nueve encuentros. Ante ello, algunos histórico de la Selección se refirieron al contexto de la Roja y la salida de Palacios.

“En el análisis de los compañeros, evidentemente que se van a crear muchos cuestionamientos de por qué no sigue, de por qué se va, si es verdad lo que está manifestando. Nosotros no tenemos por qué no creerle, pero va a ser una situación compleja para Carlos Palacios en posibles futuras convocatorias”, señaló Jorge Aravena a La Tercera. “Después de que se diluciden los motivos se verá si merece ser nominado o no”, complementó.

El Mortero aseguró que la Joya no debería jugar ante Unión La Calera, encuentro programado para el miércoles 16, un día después del duelo entre la Roja y Colombia. “Si está con un problema serio, del índole que sea, si llega a aparecer solamente en la convocatoria de Colo Colo, se van a crear un montón de dudas. Si aparece en el partido con Calera, la cuestión se le va a complicar enormemente. Es decir, ¿por qué para una convocatoria no está y para una local sí está?”, indicó.

Pablo Contreras se cuadró con el zurdo. “Ya se había hecho un manifiesto antes de la convocatoria para bajarse de la Selección”, comenzó señalando el otrora central albo a El Deportivo. “Pero a la selección no se le niega nunca”, zanjó, sobre todo “cuando se está viviendo un momento como este”.

“Si juega ante Calera el día miércoles, va a ser complejo. Los problemas personales no se pasan de un día para otro. Yo creo que todos esperamos que sea verdad, pero por ahora no podemos decir mucho”, sentenció el defensor.

Rodrigo Pérez, en tanto, recordó el proceso a Corea Japón 2002. Por aquellos años, la Roja también cayó al último lugar de las Eliminatorias. “‘Hay que morir con las botas puestas siempre. De valientes se cuentan historias, no de cobardes’”, añadió el exfutbolista, que participó de los procesos rumbo al Mundial de 2002 y a Alemania 2006, aunque después borró el mensaje.