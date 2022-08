Karol Cariola retrocede ante la dura respuesta de la ANFP y baja las imágenes vinculadas al fútbol en sus redes sociales

Karol Cariola echa pie atrás. La diputada comunista reacciona frente a la ofensiva de la ANFP y de los clubes aludidos en los diseños que exhibió en sus redes sociales como parte de la campaña de la opción Apruebo en el plebiscito constitucional. Concretamente, anuncia que decidió retirar esos elementos gráficos.

La parlamentaria aclara que las creaciones no le pertenecen. “Los diseños que la ANFP reprueba fueron realizados por los mismos hinchas que se identifican por la opción del Apruebo. No es un diseño mío, sino más bien un esfuerzo ciudadano que me pidieron difundir y lo hice en mi cuenta personal”, explica.

Finalmente, da cuenta de su decisión y de las razones que la motivan. “Ante la molestia expresada, he decidido bajarlo”, consigna.

La polémica

Hace un par de horas, la ANFP, en conjunto con los nueve clubes que fueron aludidos en la publicación que había realizado Cariola, emitió un comunicado en el que se quejaba por la utilización del fútbol en materia política. La conducta es la misma que tuvo la asociación hace un par de semanas, cuando el comando de la opción Apruebo difundió imágenes con una versión modificada, pero perfectamente distinguible de la Selección.

La queja fue dura. “En relación a la publicación en redes sociales de la diputada Karol Cariola, la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP), en representación de los clubes del fútbol chileno aludidos, manifestamos nuestro total desacuerdo con la utilización de la imagen y emblema de los clubes, relacionándolos con manifestaciones políticas”, manifestó el organismo que preside Pablo Milad, en relación a las imágenes.

“Condenamos la manipulación que la diputada Cariola intenta generar en los hinchas del fútbol con fines no deportivos”, insistió, apuntando directamente a la ex dirigente estudiantil.

“La ANFP manifiesta que el fútbol no es un espacio para realizar campañas políticas y recuerda que la FIFA, en el artículo 4 de sus estatutos, se declara ‘neutral en materia de política y religión’”, añadió.

En el mismo sentido, Cruzados, concesionaria que administra a Universidad Católica, también manifestó su opinión. “Respetamos todas las posturas y la diversidad. Por eso, no aceptamos que nuestra imagen se utilice sin autorización para representar cualquier postura respecto del Plebiscito Constitucional”, expresaron los estudiantiles.