Pekerman, DT de Venezuela: “Siempre dije que tengo un fuerte afecto y cariño por Colombia”

José Néstor Pekerman nunca pensó que, después de llevar a Colombia a la Copa del Mundo después de 16 años, ahora tiene en sus manos la posibilidad de eliminarlo. “Es una situación especial, no imaginé que pasaría”, dijo el argentino en rueda de prensa.

El técnico transandino no escondió los sentimientos que aún guarda por el equipo tricolor. Pese a ello, explicó que el cuadro venezolano que hoy dirige no regalará nada frente a los pupilos de Reinaldo Rueda.

“Siempre dije que tengo un fuerte afecto y cariño por Colombia. Este partido será muy especial. Tengo pensar en lo deportivo, tengo la camiseta Vinotinto a la que me debo. Tengo ese compromiso. Vamos a enfrentar un partido que será muy difícil. Sin ninguna duda. El cariño por los jugadores colombianos no se olvida. Pero ahora tengo que pensar por los jugadores venezolanos y nuestro equipo”, aseguró el ex DT de la Albiceleste.

Asimismo, completó que “Colombia tiene jugadores maravillosos, de un nivel altísimo. Lo supe comprobar cuando estuve ahí. Será un duelo complicado. Tenemos un plan de juego, nuestra intención es seguir mejorando mucho en el tiempo. Será beneficioso enfrentar a un equipo de esta calidad. Lo tomaremos con mucha calidad y competitividad”.

Además, el tricampeón mundial juvenil como entrenador de Argentina explicó que aún está en una etapa de conocimiento y “análisis” con el equipo que tomó hace tres fechas.

“Estamos en la primera etapa de conocimiento, cumpliendo con las fechas restantes de la clasificación. Lamentablemente, lo que ya ha pasado hay que tomarlo como una expectativa nueva, una esperanza. Así siento el plantel. El mensaje es pensar en lo que viene. Estamos haciendo un análisis necesario para poder crecer. Tenemos ilusiones de hacer un buen proceso. El tiempo nos llevará a cosas muy buenas”, aseguró Pekerman.

Sobre el destino de Colombia en estas eliminatorias, remató que “sorprende este final, donde todavía falta asegurar un puesto. Tengo mucho respeto al crecimiento y la carrera que hicieron. No puedo hablar de virtudes y debilidades del rival, estamos a las puertas de un partido que intentaremos ganar”.