Poyet explica el alza de la Católica: “El nivel de los entrenamientos ha subido enormemente en las últimas tres semanas”

Gustavo Poyet valoró el triunfo de Universidad Católica por 3-0 sobre Unión La Calera. El uruguayo se mostró muy satisfecho con la planificación del partido y el desempeño del equipo, que venía de una dura derrota ante Melipilla en el Torneo Nacional y de una gran victoria a mitad de semana en la Copa Libertadores, ante Nacional de Montevideo.

“El partido es claro. Dos equipos que jugaron durante la semana. Uno ganó, el otro perdió. El gol en los primeros minutos le pega fuerte a La Calera y el segundo nos da la tranquilidad para manejar la pelota como queríamos y a ellos los complica, porque ya tienen que empezar a arriesgar. La orden era hacer el tercer gol. Pudimos hacerlo en el primer tiempo, queríamos hacerlo, pero también había que cuidarse para lo que viene. En definitiva, ganamos, no nos hicieron goles y tenemos a todos los jugadores aptos para el miércoles, ante Argentinos Juniors. Es el partido ideal”, celebró el técnico.

El DT destacó la buena actuación de Diego Valencia, autor de dos goles. El Pollo ya había sido fundamental ante el Bolso, al marcar el 2-1 parcial. A diferencia de otros compromisos, ante los cementeros el delantero volvió a su posición natural, de 9, y no fue ubicado como extremo. Cumplió a cabalidad.

“Diego jugó en esa posición por el potencial que tiene tiene y porque a Fernando lo veníamos matando, jugando 90 minutos todos los partidos, con un gran desgaste. No es fácil. Para ustedes parece fácil, pero no lo es. Estoy muy contento, porque se dio un poquito como lo habíamos planificado”, sostuvo el charrúa, que infló el pecho ante la rotación que hizo en la alineación titular, ya que le dio muy buenos resultados.

Diego Valencia fue la figura del triunfo de Universidad Católica sobre Unión La Calera, con dos goles. FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

Las deudas de la UC, hasta ahora, eran la contundencia ofensiva, el protagonismo y la solidez de la zaga. Sin embargo, en la semana más compleja del tricampeón, esos problemas parecen ir quedando atrás. Poyet lo siente así. Incluso, en su discurso ahora hasta menciona la labor de ser ofensivos, cuestión que antes no sucedía.

“En otras ocasiones nos llegaban y nos metían gol. Ahora se dio lo contrario, lo que refuerza la idea. Es muy importante que no nos metan goles, a pesar de tratar de jugar un fútbol ofensivo como hoy, donde tuvimos innumerables opciones de gol”, valoró.

Por último, Poyet destacó el regreso de Edson Puch, quien fue reemplazado por Clemente Montes en el segundo tiempo, y la recuperación de otros jugadores que habían estado ausentes como Felipe Gutiérrez, Juan Fuentes y Branco Ampuero, una situación que para él ha sido clave en el alza del tricampeón y en su mejoría en la producción ofensiva.

“¿Te das cuenta lo que es el fútbol? Veníamos buscando eso. En los tres partidos previos no habíamos metido goles y en los últimos dos metimos seis. Creo que hay varios puntos. Uno, la participación de todo el plantel. El nivel que ha subido enormemente en las últimas tres semanas de entrenamientos, por los jugadores que van llegando de lesiones y que van poniendo un poquito de competencia leal. Todos quieren jugar y por eso elevan su nivel. Esto no se para. Queremos mantener la consistencia los 90 minutos para tener más posibilidades de ganar”, sostuvo.

“Sabía de la importancia de Edson Puch en este equipo, que lo íbamos a echar de menos, pero no me gusta pensar en los que no están, pero tenemos la posibilidad de jugarlo de entrada, por la posición en que juega, y darle la posibilidad de que en algunos momento pueda recuperar, y darle minutos para que mejore en lo físico. Me gustaría hacer lo mismo con Felipe Gutiérrez, pero la posición en la cancha no es lo misma, en el mediocampo hay más intensidad. Tengo que manejarlos de una manera diferente. Lo estamos manejando para que él se sienta bien, importante, y nos dé lo que nos puede dar, y al mismo tiempo cuidarnos de no pasarnos. Mejor tenerlo bien para los próximos partidos y no perdelo por 10 o 15 minutos extras”, cerró.

En la otra vereda, un hincha se infiltró en la conferencia virtual del técnico Luca Marcogiuseppe y exigió su renuncia con gruesos insultos, en varias ocasiones. El argentino centró su análisis en la superioridad del tricampeón del fútbol chileno. “La UC es un equipo de jerarquía y fue un justo ganador. Nosotros debemos trabajar para el partido ante Flamengo”, comentó.