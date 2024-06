“¿Quién es Kylian Mbappé?”: el polémico perfil a la figura mundial que enciende a Francia a horas de su debut en la Eurocopa

A las 15 horas de este lunes, Francia hace su debut en la Eurocopa. Los galos enfrentan a Austria en Dusseldorf. Allí, Kylian Mbappé comenzará el camino en un certamen que aun no ha visto su mejor versión. En 2016 no entró en la lista de Didier Deschamps por su juventud. En 2021 estuvo, pero quedaron eliminados en octavos de final y el ariete no marcó ningún gol. Una historia diferente a la que tiene en mundiales. En Rusia 2018 fue campeón, anotando cuatro tantos en siete partidos; mientras que en Qatar 2022 celebró ocho veces en siete duelos y se colgó la medalla de plata.

Quizás por eso, el delantero generó un verdadero incendió al declarar que el certamen europeo es más complejo que el planetario. “Siempre lo he sentido de la misma manera. Es una competición realmente muy complicada. Para mí la Euro es más difícil que la Copa del Mundo”, sentenció hace algunos días. Una declaración que recibió respuestas de todas partes. Lionel Messi, con quien compartió en el PSG, fue uno de los primeros en sacar la voz. “También había dicho que los equipos sudamericanos no tenían nivel, antes del Mundial. Pero, bueno, cada uno le da importancia a la competición que juega. Obviamente, la Eurocopa es una competición importantísima, donde están los mejores. Pero está dejando afuera a Argentina, tres veces campeón del mundo; a Brasil, cinco veces; Uruguay, dos veces”, respondió el argentino.

Kylian Mbappé fichó por el Real Madrid. Foto: REUTERS/Johanna Geron

De hecho, en el Viejo Continente también hay voces disidentes. Uno es Luka Modric, quien será compañero de Mbappé en el Real Madrid a partir de julio. “No me gusta comparar, la Eurocopa son las mejores selecciones de Europa, pero en un Mundial también tú tienes a Argentina, a Brasil, Uruguay, Chile... Tienes grandes equipos de otros continentes. Yo creo que el Mundial, para mí, es más difícil”, aseguró el volante.

Un polémico perfil

Las opiniones de Mbappé suelen causan ronchas. Como recordó Messi, meses antes de Qatar 2022, había menospreciado el nivel del fútbol sudamericano. Ahora en Francia la polémica aumenta con el astro. A horas del debut de Francia en la Euro 2024, el periódico L’Equipe armó un polémico perfil del atacante. Allí se exponen sus actitudes en la interna, donde también genera incomodidad entre sus conocidos.

“¿Quién es Kylian Mbappé?”, es la premisa del artículo. Las conclusiones generan ruido en el país galo. Señalan que el delantero es una persona “impaciente, talentosa, arrogante, decisiva, egocéntrica, determinada, inconstante, inteligente, caprichosa, ambivalente, rápida y provocativa”. En el texto se van desmenuzando elementos de su pasado y la personalidad del futbolista. Como que cuando era niño su perfil de Facebook se llamaba “Kylian Robinho Gaucho”, mostrando los sueños de grandeza que tenía desde entonces.

Algo que la gente que lo conoce desde pequeño también notaba. Así lo explica Frederic Barilaro, director del centro de formación del Mónaco. “La primera vez que hablamos sentí una determinación, una confianza, algo que nunca había visto en un chico de 14 años. Hizo preguntas, se expresó. Dijo que quería hacer esto o aquello”, relató el funcionario del club del principado, donde debutó Mbappé. Sin embargo, también posee un ‘lado B’, que hace ruido entre sus conocidos. Un empleado del PSG que habló con el diario francés estableció que las decisiones del jugador lo pueden hacer pasar por alguien “megalómano o egoísta”.

Kylian Mbappé nunca ha marcado en la Eurocopa. Foto: REUTERS/Johanna Geron

En esa línea, cuentan que el nacido en París también tiene gustos claros. Por ejemplo, se hizo muy fanático de la docuserie “The Last Dance”, donde se narra el sexto título de NBA de Michael Jordan y los Chicago Bulls. “El documental es ideal para entender cómo funciona el cerebro de un campeón legendario”, apuntan en L’Equipe.

Saca la voz

En antesala del debut de Francia, Mbappé demuestra que, poco a poco, su figura puede ser una referencia más allá de los márgenes de la cancha de fútbol. Por eso, decidió opinar sobre el escenario político de su país, a menos de dos semanas de las elecciones legislativas.

“Estamos en un momento importante. Somos futbolistas pero también personas y no podemos desconectar de la realidad. Los jóvenes pueden hacer la diferencia y los extremos están llamando a la puerta, por eso quiero llamar su atención. Jóvenes, vayan a votar. Sé que mi voz será escuchada. Queremos respeto y diversidad y cada voto cuenta”, expresó.

“Estoy en contra los extremos, en contra de los que dividen. Hay jóvenes que se abstienen y quiero darles este mensaje. Su voz sí cambia las cosas. Quiero estar orgulloso de defender a un país que defiende estos valores. No quiero un país fragmentado, no quiero división, quiero diversidad y respeto. Dicen que no hay que mezclar política y deporte. Pero en situaciones así, la política es más importante que el partido de este lunes”, añadió el goleador.