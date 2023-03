“Se puede perder si sigue así; hay que tratarlo en lo sicológico”: históricos de la U cuestionan a Pellegrino por dejar en la banca a Assadi

95 minutos. Eso es todo lo que ha jugado Lucas Assadi en los nueve partidos que ha disputado Universidad de Chile en el Campeonato Nacional. El canterano que se suponía debía ser titular en el mediocampo laico, no logra convencer al adiestrador Mauricio Pellegrino y sólo ha visto acción en los minutos finales de seis encuentros.

“Jugadores de esa jerarquía deben tener continuidad. Es extraño que no juegue. Pero uno ve las cosas diferentes, no está en el día a día, sin embargo, creo que esta U debe mostrar mucho más de lo que hemos visto”, asegura Sandrino Castec.

El futbolista que levantó la Copa Chile con los estudiantiles en 1979 tiene su explicación para la mencionada situación. “El técnico es timorato a la hora de hacer los cambios y esa es una falencia que hoy tiene el equipo. Creo que Assadi debería estar jugando y no es así, ya que, ha jugado siempre bien cuando se le ha dado la oportunidad”.

Una opinión parecida tiene César Vaccia. El último entrenador laico que ganó en el Monumental piensa que “Lucas tiene que jugar. Es un chico con un talento único y sólo me explico su ausencia porque dentro del modelo de juego que tiene el actual entrenador, otros sin tanto talento le calzan mejor. Por eso, para su gusto, no está consiguiendo la titularidad”. ¿Debe el DT argentino buscarle un puesto en su esquema? “Aplicando sentido común y guardando las proporciones, Mbappé y Messi tienen cabida en el equipo que sea y hay que crear ese espacio para los jugadores con grandes condiciones como Assadi. Y esa es labor del entrenador: ubicar al jugador en la posición donde obtenga mayor rendimiento individual y colectivo”.

Un poco más preocupado se muestra Roberto Reynero, pues cree que la intermitencia del nacido en Puente Alto puede frustrar su carrera. “Indudablemente, se puede perder Assadi si sigue así. Hoy hay que tratarlo en lo sicológico y en lo físico, pues es difícil que tome ritmo de partido si no logra un puesto de titular. Sin embargo, hay que advertirle que el nombre no basta para jugar. Tiene condiciones y puede marcar diferencias. Ojalá no lo perdamos como pasó con ‘Nico’ Guerra, el cual tuvo que salir a Ñublense a demostrar su jerarquía y luego volver a la U”.

Horacio Rivas coincide con sus excompañero al tildar de “gran jugador” al santiaguino. Sin embargo, cree que hay que dejar trabajar a Pellegrino. “Uno escucha donde deben jugar Assadi y también Osorio. El único que puede aclarar esa situación es Pellegrino, pues trabaja todos los días con él. La palabra final es del técnico. Pero creo que a poco va a ir ganando minutos”.

El exfutbolista que participó de la campaña que devolvió a los azules a Primera División afirma también que “me preocupa más que lo dañe el entorno. Esas personas que están a su lado y no lo aconsejan, más bien le dicen que debería estar jugando. Assadi muestra cualidades que lo pueden llevar a un desarrollo tremendo en cuanto a lo profesional y por eso debe ser bien llevado”.

El tema es cerrado por Héctor Hoffens, quien dice que si el nacido el 2004 aún no se gana la titularidad es porque “no existe todavía. No ha jugado más de tres partidos desde el minuto uno y la realidad es que hay que trabajar para ser titular. Lo otro es sólo daño de los representantes”.

Los jugadores de la U celebran tras vencer a Curicó. Foto: @udechile/Twitter

¿Para qué está la U?

Transcurrido casi un tercio del torneo, los referentes del club académico aún no se ilusionan con el título. “La U está para vivir tranquila y si bien está en el horizonte pelear el campeonato, hoy ya no disputa el descenso y eso es muy importante. Creo que la gran meta que debe tener la U en este año, aunque a un equipo grande siempre se le debe pedir el título, es luchar por clasificar a un campeonato internacional”, predice Rivas.

Reynero asegura que “día a día debemos esperar que esta U demuestre más ya que, en estos momentos parece tener más juego que en años anteriores. Si acaba de la mitad de la tabla hacia arriba será un buen año, pero es lamentable que estemos pidiendo sólo eso para quienes queremos esta camiseta. Pero debemos entender de dónde venimos”.

Por su parte, Castec dice que urge reforzar el medio campo con un volante creativo, para no caer en las angustias que provocaron las últimas campañas. “Hoy no se ve la u que queremos, pero al menos no está en los últimos lugares, Creo que aún no se marca la diferencia, se juega a tirar pelotazos y es difícil de analizar. Esta no es la U que esperamos, pero con buenos refuerzos puede mejorar mucho este equipo”.

Por último, Vaccia no da un pronóstico. Sin embargo, asevera que “estamos en un proceso y creo que defensivamente el equipo ha mejorado y los jugadores nuestros han tenido un tremendo desgaste, especialmente Darío (Osorio), quien juega tapando la salida del lateral. Esa es la función que le dan. Pero cuando lo pongan a atacar, el lateral de ellos no va a pasar nunca más.... En el afán de defender, quedamos lejos del arco y no estamos atacando bien. No obstante, imagino, que ahora Pellegrino insistirá en la otra faceta del juego”.