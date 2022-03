Thierry Henry: “Lionel Messi se fue llorando de Barcelona, sufrió un impacto emocional”

hace 12 minutos Tiempo de lectura: 1 minuto

la primera temporada de Lionel Messi en Paris Saint-Germain ha sido decepcionante, según Henry por el "impacto emocional" que ha sufrido el argentino. FOTO: AFP.

El ex delantero de Arsenal y Barcelona trató el mal momento del argentino en la previa del duelo entre Real Madrid y PSG, por la vuelta de los octavos de final de la Champions. “Lionel no esperaba tener que marcharse. La gente dice que tiene todo en París, pero no es tan obvio”, dijo en una entrevista L’Equipe. Asimismo, se refirió a la situación de Neymar: “Pide ayuda, hay cosas en su cabeza, como cualquier ser humano”.