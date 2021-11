Lionel Messi: “Me gustaría volver al Barcelona para aportar en lo que pueda, porque amo al club”

Lionel Messi no se guardó nada. En la primera entrevista que dio a un medio hispano, el argentino confidenció a Sport sus ansias de regresar algún día al Barcelona. También habló de su relación con el presidente del club y sus proyecciones personales con el Paris Saint-Germain.

Por eso, cuando le preguntaron si le gustaría regresar al club que lo formó, el jugador transandino dijo sin rodeos que algún día regresar a la institución blaugrana.

“Siempre lo dije que me gustaría volver para ayudar al club en lo que sea. Quiero ser útil y ayudar para que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico, pero no sé si va a ser en el Barcelona. Si se da la posibilidad me gustaría volver al Barcelona para aportar en lo que pueda, porque lo amo. Me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga estando entre los mejores del mundo”, confirmó La Pulga.

Una vez que se sentenció la partida del jugador desde la Ciudad Condal, el presidente del Barça, Joan Laporta, aseguró a una radio local que le hubiera gustado que Messi “a última hora dijese que jugaría gratis”. Una situación que complica al jugador, quien no dudó en responder la pregunta.

“Hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por cierto y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona”, sentenció.

Incluso, advirtió sobre su actual relación con el mandamás del equipo culé: “Nadie me pidió jugar gratis pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco. Tampoco he vuelto a hablar con el presidente”.

Sus objetivos en París

Una de las principales obsesiones del PSG es ganar la Champions League. Y en esa frecuencia también transmite Messi, quien no esconde su deseo de levantar la primera copa del torneo con el club galo.

“Cuando tome la decisión de venir al PSG fue uno de los motivos de esto porque tiene una gran plantilla, deseo de seguir creciendo como club, de ganar la Champions tras tantos años intentándolo, expresó el campeón de la última Copa América.

Asimismo, aclaró como es su relación con Neymar y Kylian Mbappé: “Con Ney tengo relación de hace tiempo, seguíamos hablando pese a no jugar juntos. Con Kylian al inicio fue raro porque no sabíamos si se quedaba o se iba. Él estaba con sus cosas. Por suerte nos vamos conociendo más, tanto dentro como fuera del campo. Nos llevamos espectacular. Hay un grupo bueno y sano en el vestuario. La verdad es que muy bien”.