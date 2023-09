Con sede en el país, 18% de impuesto y licencias de hasta 3 años: el proyecto que se debate en Brasil para regular las casas de apuestas deportivas

Mientras en Chile la Corte Suprema acogió esta semana un recurso de protección presentado por Polla Chilena de Beneficencia y ordenó a un proveedor de internet el bloqueo de 23 sitios de apuestas deportivas online que funcionan en el país, en Brasil la Cámara de Diputados acaba de aprobar un proyecto que regula este mercado, así como el de los casinos virtuales.

El texto aprobado la noche de este miércoles, que ahora pasará a votación en el Senado, es una de las propuestas del Ministerio de Hacienda de Brasil para aumentar la recaudación y establece la tributación a los premios y las casas de apuestas, tasas de operación y normas para la publicidad en el sector.

La expectativa del gobierno es recaudar entre 6.000 millones y 12.000 millones de reales anualmente (US$ 1.200 millones a US$ 2.400 millones), informa el portal G1 de Globo. Según las proyecciones del gobierno, en 2024 generará ingresos estimados en 1.600 millones de reales (US$ 328 millones).

Audiencia pública en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de Brasil sobre la nueva regulación de las apuestas deportivas en el fútbol, el 12 de septiembre de 2023. Foto: Vinicius Loures/Cámara de Diputados

En cuanto a la tributación, el proyecto mantiene la carga impositiva propuesta por el equipo económico del gobierno: 18% para las casas deportivas y hasta el 30% para los premios obtenidos por los apostadores.

El 18% que se cobrará a las casas de apuestas será distribuido en diversas áreas. Así lo detalla G1: contribución a la seguridad social (2%), financiamiento de la educación pública (1,82%), Fondo Nacional de Seguridad Pública (2,55%), comités y entidades deportivas (1,13%), secretarías de deportes municipales y estaduales (0,5%), Ministerio de Deportes (4%), Agencia Brasileña de Promoción Turística Internacional (1%) y Ministerio de Turismo (4%).

“La aprobación del PL 3626/23, que regula la ley para combatir los fraudes en las apuestas deportivas, será un paso importante para acabar o reducir la evasión fiscal en nuestro país”, publicó el líder del gobierno en la Cámara, diputado José Guimarães (PT), en la red social X, antes conocida como Twitter.

“También contribuirá a aumentar los ingresos de la Unión y, en consecuencia, más recursos para financiar el proyecto de reconstrucción nacional, que mejorará la vida del pueblo brasileño”, añadió Guimarães.

La propuesta crea una serie de requisitos y un proceso de autorización para las empresas de apuestas online. Según el texto, corresponderá al Ministerio de Hacienda permitir las operaciones. No habrá límite en el número de casas de apuestas autorizadas. Las autorizaciones serán intransferibles y podrán tener una duración de hasta 3 años.

Para solicitar permiso, la empresa debe tener su sede y estar constituida en Brasil. El proceso se basará en el análisis de documentos, reputación y capacidad técnica y financiera de la empresa.

De acuerdo con el parecer del relator del proyecto, el diputado Adolfo Viana, una reglamentación posterior del Ministerio de Hacienda establecerá otros criterios, como la estructura y funcionamiento de las empresas.

Además, el procedimiento de autorización y de mantención de la operación tendrá en cuenta la adopción de un canal de atención a apostadores y defensoría, mecanismos para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, acciones para prevenir la adicción a las apuestas y mecanismos para garantizar la integridad y evitar la manipulación de apuestas.

Casas de apuestas en línea.

Según la propuesta, no podrán apostar los menores de 18 años y los premios recibidos por los apostantes deberán depositarse en cuentas en instituciones financieras autorizadas por el Banco Central. Sin embargo, el apostante puede optar por mantener los recursos en las carteras virtuales de las casas de apuestas. Este dinero solo podrá utilizarse para nuevas apuestas con la misma empresa, señala G1.

El proyecto también prevé la creación de reglas para las campañas publicitarias del sector. Así, estarán prohibidas las campañas que muestren afirmaciones sin fundamento sobre posibles ganancias de las apuestas, que presenten las apuestas como un atractivo social, que transmitan declaraciones de celebridades sobre los beneficios de las apuestas, que sugieran que las apuestas son una alternativa financiera y que ofendan creencias culturales.

Asimismo, en las reglas que creará el Ministerio de Hacienda se deberán prever avisos que desaconsejan el juego, advertencias sobre el daño de las apuestas, acciones informativas para crear conciencia en los apostadores, acciones de prevención de la adicción a las apuestas, así como restricciones en los tiempos y medios de exhibición de la campaña.

Actualmente, las empresas de apuestas deportivas que trabajan con el público brasileño, las “bets”, operan en una zona gris de la legislación. Tienen su sede en el exterior, pero trabajan con usuarios brasileños y no pagan impuestos en el país, destaca el diario Folha de Sao Paulo.

Un proyecto de ley para autorizar a las empresas de apuestas con alícuota fija a operar en Brasil fue aprobado inicialmente a finales de 2018, todavía bajo el gobierno de Michel Temer. Luego de la aprobación del Congreso, el tema tendría que ser regulado por el Ejecutivo. El gobierno de Jair Bolsonaro, sin embargo, postergó esta tarea por cuatro años y terminó sin que se emitiera medida alguna, señala el periódico.

En declaraciones a Folha, el abogado Udo Seckelmann, especialista en el tema, dijo que los bingos virtuales también están dentro de las posibilidades del nuevo proyecto. El diario paulista recordó que los juegos de azar están prohibidos en Brasil desde 1946, durante el gobierno de Eurico Gaspar Dutra. Se prohibió el funcionamiento de bingos y máquinas tragamonedas en 2004, durante el primer gobierno de Lula.