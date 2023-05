Contacto desde La Moneda: Boric llamó a Squella tras la victoria de republicanos en la elección del Consejo Constitucional

Fue un diálogo por teléfono y duró algunos minutos. Luego de que el Partido Republicano se impusiera como la principal fuerza en las elecciones del Consejo Constitucional -obteniendo 23 de 51 escaños- el Presidente Gabriel Boric llamó al líder de los republicanos, el exdiputado Arturo Squella.

El “telefonazo” se ha mantenido en reserva hasta ahora, y tuvo relación con las expectativas que se tienen respecto del cumplimiento del proceso constituyente. En el oficialismo hay dudas sobre el rol que tendrán los republicanos, dado que con sus consejeros tienen poder de veto respecto de las normas constitucionales que requieren de un quorum de 3/5 para ser aprobadas.

A eso además se suma que en conjunto con Chile Vamos -que logró 11 escaños- no sólo logran la mayoría sino que además los 2/3 del órgano, lo que deja a Unidad Para Chile (Apruebo Dignidad, PS y PL) en minoría con sus 16 cupos.

Hasta ahora las señales que han dado los republicanos han abierto una serie de especulaciones respecto del rol que quieren jugar. Si bien el principal líder del partido, José Antonio Kast, dijo en una entrevista con LT Domingo que “esperamos que la nueva propuesta deje conforme a la mayoría de los chilenos, no a la mayoría del Partido Republicano”, hicieron ruido los dichos del consejero de la Región Metropolitana, Luis Silva, quien contradijo esta línea.

El Presidente de la República, Gabriel Boric

“¿Por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros. Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en minoría. En esta lógica, no le tengo miedo al desacuerdo”, dijo este último en DF Mas el pasado domingo. Horas después de publicada la entrevista, el consejero se desdijo y la tienda definió imponer unos días de silencio a sus representantes.

La semana pasada, además de llamar a Squella, el Presidente se contactó con el propio Kast, según reveló este último en la entrevista con LT Domingo. “Diré que siempre valoro las conversaciones y valoro la actitud de comunicarse. Solo eso. Siempre es positivo el diálogo”, dijo.

Desde Presidencia confirmaron el llamado de Boric a Squella, el cual se dio en el tono de una conversación institucional como presidente de partido.

Hasta ahora, las relaciones entre La Moneda y la tienda fundada por Kast han sido ásperas y distantes. Por ejemplo, la directiva presidida por Squella decidió restarse de un encuentro convocado por el Presidente Gabriel Boric con todos los partidos políticos, luego del asesinato del cabo de Carabineros Daniel Palma, y el expresidenciable se ha referido en duros términos al gobierno en diversas ocasiones. Mientras que La Moneda -tras las elecciones- ha definido tildar a Chile Vamos de “derecha democrática”, dejando a los republicanos al margen, en una clara distinción para acercar posturas con RN, la UDI y Evópoli.

Los 22 consejeros del Partido Republicano.

Una relación cordial en la Cámara

Mientras ejercieron como diputados, siendo Squella legislador por la UDI y Boric de Convergencia Social, ambos compartieron labores dentro del Congreso Nacional y tuvieron una relación cordial.

Una instancia en común que integraron fue la Comisión de Constitución. Según parlamentarios que estuvieron en esa época, recuerdan que la relación era de respeto mutuo. “Boric escuchaba a Arturo atentamente cuando intervenía en la sala”, dice un exlegislador de la UDI.

Además, una anécdota que se recuerda es cuando Boric le compartió un proyecto de ley a Squella para que lo leyera. “Porque tú sí lo vas a mirar”, le dijo según se recuerda, haciendo alusión a que el actual Presidente sentía que otros parlamentarios en la UDI no escuchaban a los legisladores de otro color político.

Por esos momentos Boric se llevaba mal con algunos parlamentarios gremialistas, como los mayores -en ese entonces Ignacio Urrutia o Sergio Bobadilla- y también tenía una opinión negativa de otros de la UDI a quienes criticaba por no intervenir en la sala, como Enrique van Rysselberghe y Joaquín Lavín León. Sin embargo, tenía respeto por otros referentes UDI como Squella y el entonces diputado Jaime Bellolio.

Boric y Squella estudiaron derecho, por lo que compartían la profesión, y desde la UDI y republicanos comentan que Squella se ha caracterizado por ser transversal y dialogante.

Durante estos días adicional a la llamada se han sumado algunos gestos públicos. Por ejemplo, tras los comicios Squella valoró el llamado que hizo Boric a los republicanos a “no cometer el mismo error que nosotros cometimos”.

En esa línea, es que el timonel republicano sostuvo que “es buena la reflexión que hace el Presidente de la República. En el proceso pasado vimos que sus participantes, por ejemplo el señor (Daniel) Stingo, tuvieron patentada la lógica de no darle espacio a otras miradas y eso es un error. Nosotros antes de este resultado lo teníamos sumamente claro”.