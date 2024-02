Diputado Juan Santana (PS): “El ministro Cataldo ha mostrado rasgos sectarios y antisocialistas”

La reunión de este lunes entre el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y dirigentes de los 10 partidos políticos del oficialismo no terminó como pretendía. Luego de que el comunista cuestionara las declaraciones de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), en que abordó la crisis de los liceos emblemáticos en LT Domingo, el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, hizo ver su malestar a tal punto que luego de unos minutos se paró y se fue del encuentro.

El enojo del socialista fue compartido por sus compañeros de partido, quienes respaldaron a su dirigente. Uno de ellos es el diputado Juan Santana (PS), quien pertenece a la tendencia de Escalona y Delfino, “La Nueva Izquierda”.

“Me pareció muy mal lo que pasó”, dice el parlamentario por Atacama, quien también ha estado en medio del conflicto del Servicio Local de Educación Pública de su región -donde actualmente está el ministro para intentar resolver la crisis antes del inicio del año escolar-, ya que se le ha acusado de ser cercano a funcionarios por irregularidades.

¿Qué le pareció lo que pasó entre Escalona y el ministro de Educación?

Mal me pareció. Cuando se discutió la reforma educacional la posición del PS siempre fue la misma, que es que antes de avanzar en un cambio estructural, es decir, la ley de inclusión que contemplaba tres aspectos -el fin de la selección, el fin del lucro y el fin del copago- era necesario avanzar o hacerlo de forma simultánea en el fortalecimiento de la educación pública. Finalmente, la decisión fue otra. Nosotros la respaldamos igual, pero siempre manifestamos esa opinión porque preveíamos que podría producirse problemas en el futuro del conjunto del sistema público. El ministro Cataldo no puede desconocer eso y menos intentar suprimir nuestro legítimo derecho a opinar en esta materia. Él es el jefe de la cartera de Educación, es decir, no puede desligarse de su responsabilidad. Incluso, si uno se remonta antes, en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet fue asesor legislativo del Ministerio en pleno proceso de tramitación de la reforma. Es decir, si hay alguien que no puede desentenderse de su responsabilidad en esta materia y no puede lavarse las manos, es justamente el ministro Cataldo.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

¿Cree que las diferencias por temas electorales entre su partido y el PC inciden en este conflicto?

Ante el complejo momento que vive la educación pública en el país se intenta buscar una especie de chivo expiatorio al cual atribuirle la responsabilidad de todo lo que está pasando. Yo no me atrevería a señalar a que esto tiene que ver con las tensiones que existen entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, porque no tengo antecedentes para poder hacer una aseveración como esa. Pero yo lo que sí creo es que en esto el ministro Cataldo ha mostrado rasgos sectarios y antisocialistas. Lo ha hecho a nivel regional, lo ha hecho a nivel nacional, y lo hizo en el lamentable desencuentro en la reunión de los partidos.

¿A qué cree que se deben estos rasgos antisocialistas que acusa?

Es una percepción que yo tengo a propósito de lo que ha estado pasando en el último tiempo, justamente en materia de educación. Yo creo que se trata de responsabilizar al Partido Socialista de algo en donde la responsabilidad no es de nosotros.

¿La opinión que tiene sobre postura del ministro es compartida dentro del partido?

No, todavía no han existido conversaciones formales. Pero sí en muchos socialistas, en muchos colegas, en algunos dirigentes, existe mucha preocupación por lo que está pasando en educación.

¿Y cuál es ese diagnóstico? Se acerca el retorno a clases.

Yo espero que que el énfasis y la prioridad del gobierno sea justamente la educación escolar, que es el foco en donde yo tengo la firme convicción de que está la principal crisis hoy día del sistema público. Mire, no se ha cumplido con el compromiso del pago de la deuda histórica de los profesores jubilados, siendo que el mismo ministro anunció el ingreso de un proyecto de ley para diciembre del año pasado; tampoco, y esto ha sido objeto de discusión en los últimos días y en la última semana, hay claridad respecto a la política de condonación del CAE; en educación inicial para qué decir, no hay absolutamente nada. Y en materia de educación escolar no ha existido bajo su gestión ninguna iniciativa cuyo objetivo sea mejorar la calidad de la educación en escuelas y liceos.

En el peor minuto de las crisis de Atacama varias de las críticas lo apuntaron a usted por la contratación de asesores en el SLEP, que estaban involucrados en irregularidades. ¿En qué quedó eso?

Uno siempre puede hacer autocrítica respecto a opiniones o recomendaciones que ha dado en distintos ámbitos y yo, como siempre lo señalé, respaldaré cualquier sanción administrativa en caso de un mal comportamiento por parte de un funcionario sea de cualquier partido político. Pero muy distinto a eso es intentar sacar provecho político, en una coyuntura de movilización, para responsabilizar a un partido político de una crisis que proviene desde mucho antes.

El Presidente y los ministros han pedido unidad en vísperas de las elecciones municipales y de las discusiones clave en el Congreso. ¿Se puede solucionar este problema entre el PC y PS?

Lo que pasa es que hay diferencias legítimas de opinión. Lo que el ministro no puede hacer es pretender, lo vuelvo a repetir, responsabilizar al Partido Socialista y además suprimir un opinión política que era completamente legítima. Porque cuando uno es gobierno uno tiene que asumir lo que significa ser gobierno con las cosas buenas y las cosas malas, y eso significa también asumir responsabilidades. Nosotros hemos colaborado con el gobierno y sido sumamente leales con cada una de las iniciativas que se ha tomado durante esta administración. Y esperaríamos que por parte de nuestros socios y los partidos que forman parte de la alianza de gobierno exista la misma actitud.

¿Con el ministro Cataldo han podido conversar sobre las diferencias que ya se arrastran hace harto?

No, yo dejé de conversar con el ministro Cataldo. Y la oportunidad que tengo para dialogar es en la Comisión de Educación.

¿Qué esperan del ministro después de lo que pasó con Escalona?

Lo que uno esperaría es que el ministro de Educación, a la hora de hacer una evaluación respecto a lo que se ha hecho, respecto a lo que hay que hacer, tenga un juicio justo y que asuma justamente la responsabilidad que hoy día tiene (...). Y lo que también esperamos, o más bien, lo que no vamos a permitir es que pretenda suprimir el legítimo derecho del PS a opinar sobre este y otros temas. Eso no se lo vamos a aceptar.