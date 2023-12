Diputados quitan piso a Aguilera en plan para mitigar crisis de isapres y complican reajuste de Marcel

“No voy a hacer comentarios sobre juicios (de parlamentarios)”, respondió incómodo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ante los cuestionamientos de diputados oficialistas que calificaban como un salvataje a las isapres la propuesta del Ejecutivo para adelantar el alza del Indicador de Costos de la Salud (ICSA), una suerte de IPC del rubro que ayudaría a las prestadoras a mitigar en algunos meses sus menores ingresos.

En vista del rechazo al planteamiento gubernamental, la votación de la iniciativa que estaba prevista originalmente para este miércoles, fue postergada para el próximo lunes.

Esta medida en favor de las isapres había sido incluida sorpresivamente en el proyecto de Ley de Reajuste del Sector Público, dentro de un extenso capítulo de disposiciones misceláneas que no tenían directa relación con esta alza salarial. Además del alza del ICSA que aliviaría el momento financiero de las prestadoras en el corto plazo, La Moneda incluyó un millonario aumento de remuneraciones para ministros del Tribunal Constitucional y decidió poner en marcha algunos Servicios Locales de Educación Pública, que fueron congelados en la última discusión de la Ley de Presupuestos.

Dado que el reajuste del sector público debe estar resuelto antes de Navidad, la idea de La Moneda era simplemente aprovechar esa celeridad para solucionar un conjunto de temas pendientes, entre ellos, dar un primer paso en la estrategia para enfrentar la crisis de las isapres, que están obligadas a reducir cobros a sus afiliados tras una seguidilla de fallos de la Corte Suprema. Pero la fórmula hoy está en riesgo y de paso complicó la tramitación del reajuste del ministro Marcel.

Según atestiguan al menos tres personas que participaron en la reunión del miércoles pasado en La Moneda entre senadores y ministros, donde se analizó la crisis de la Salud, Marcel tenía dudas de mezclar el tema de las isapres dada su alta conflictividad con el reajuste del Sector Público, que -por el contrario- venía avalado con un acuerdo de los empleados públicos y gozaba de un apoyo transversal en el Congreso.

Algunos senadores también hicieron ver el riesgo de juntar ambas iniciativas en un solo texto. En la cita estaban presentes los integrantes de la Comisión de Salud del Senado, Francisco Chahuán (RN), Sergio Gahona (UDI), Ximena Órdenes (independiente-PPD) y Juan Ignacio Latorre (RD), además del presidente de la instancia legislativa, Juan Luis Castro (PS). También había un grupo de asesores y estaba el exministro de Salud Emilio Santelices, quien lidera un nuevo equipo técnico-político que estudia soluciones a la crisis.

Por parte del gobierno, además de Aguilera y Marcel, estaba el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS).

Según dos asistentes al encuentro, la ministra de Salud defendió la idea de incluir el ICSA en el reajuste y, de acuerdo a esa versión, se mostró confiada en que tendría los apoyos en el Congreso, en particular del PPD. Cercanos a la ministra niegan que ella haya garantizado el respaldo a la fórmula.

Independientemente de ello, la presunción de La Moneda de que contarían al menos con el apoyo de los diputados oficialistas se desmoronó el lunes pasado.

De hecho, ese mismo día, varios legisladores reaccionaron sorprendidos y con cierta molestia, al enterarse que el gobierno iba a mezclar el tema de las isapres con el reajuste salarial de los empleados fiscales.

De hecho, el presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC), y la titular de la Comisión de Hacienda, la diputada oficialista Gael Yeomans (Convergencia Social), a quien le ha tocado dirigir la tramitación de este proyecto, se enteraron recién esta semana del plan del Ejecutivo.

La misma diputada Yeomans (CS) pidió al gobierno separar la discusión del ICSA y del reajuste del Sector Público, pero ante la negativa de Marcel, en representación de su comisión, le recomendó darle una tramitación más pausada.

A pesar de la pausa del proyecto hasta el próximo lunes, más diputados oficialistas se sumaron a los cuestionamientos, anunciando su rechazo a la idea de adelantar el alza de costos de Salud, que en la práctica aumentará los cobros a los usuarios.

La diputada Karol Cariola (PC) dijo que “nos parece muy sorprendente que se haya mezclado (el reajuste) con un tema que no tiene nada que ver. Se están juntando peras con manzanas. Hay un fallo de la Suprema que se tiene que cumplir sin que traiga perjuicios para las personas. No estamos disponibles para eso”.

Los diputados Tomás Lagomarsino (radical), Jaime Araya (independiente-PPD), Danissa Astudillo (PS) y Rubén Oyarzo denunciaron que el cambio al ICSA elimina mecanismos de contención de costos, permite que alzas de los planes de las isapres sean mayores y, además, vulneraría el fallo de la Corte Suprema al permitir cobros a menores de 2 años.

“Lamentablemente, el Ejecutivo ingresó de contrabando modificaciones al ICSA, fuera de lo razonable. El más grave de todos ellos es el numeral 5, producto que la Corte Suprema fue clara en que no se podía cobrar a menores de dos años”, dijo Lagomarsino (radical).

“Votaré en contra. Siempre he dicho que aquí ha existido un fallo judicial que fue ratificado en distintas instancias hasta llegar a la Corte Suprema; por lo tanto, no puede el Ejecutivo ni el Congreso estar desvirtuando un fallo judicial porque eso es gravísimo. Además, todas estas propuestas que han surgido, ya sea de la Comisión Técnica o ahora del Ejecutivo, son un salvataje, un salvavidas a las isapres”, añadió Astudillo (PS).

“No me llena el gusto esta propuesta, porque no va al fondo. Todos los días el gobierno intenta salir del lío e improvisa, pero no es suficiente”, dijo el jefe de bancada del comité mixto (democratacristiano, radical, liberal y Amarillos), Eric Aedo (DC).