El enredo entre Vallejo y Cataldo que terminó con la vocera dando explicaciones por la plataforma ‘Anótate en la lista’

Durante la tarde de este martes el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), le escribió a la vocera Camila Vallejo (PC) un mensaje de WhatsApp y luego hablaron por teléfono. Quería entender las declaraciones que había dado la secretaria de Estado ese día, más temprano, en una entrevista en radio Cooperativa en que desordenó toda la estrategia que tenía su cartera ante la última crisis que la sacudió: las denuncias sobre un supuesto servicio premium de la plataforma ‘Anótate en la lista’, herramienta que fue introducida este año para las etapas avanzadas de matrículas del Sistema de Admisión Escolar (SAE).

En los equipos de Cataldo había desconcierto y sorpresa, porque entre el inicio de clases y la crisis en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), el ministro ha sido duramente cuestionado e incluso parlamentarios de oposición -como la bancada de la UDI- han pedido su renuncia y amenazado con evaluar una acusación constitucional. Por ello, en el Mineduc habían manejado la polémica del ‘Anótate en la lista’ con sumo cuidado.

El problema que derivó en la creación de esa plataforma se arrastraba hace años. Hasta la admisión escolar de 2023, después de las primeras etapas del SAE venían otras en que para llenar las vacantes liberadas, cada colegio determinaba cómo lo llevaba a cabo. Y así, con el afán de evitar las filas presenciales fuera de los colegios, el Mineduc implementó para el reciente proceso el ‘Anótate en la lista’, aunque sin lograr aplacar las críticas y dificultades. Y es que algunos sostenedores de colegios particulares subvencionados comenzaron a revelar que TetherEd, la empresa proveedora del software de la nueva plataforma, les prometía herramientas adicionales a cambio de 1,1 millón por año. “Me ofrecieron básicamente un pack premium”, aseguraba a La Tercera uno de esos sostenedores.

Ante esto, el Mineduc tuvo que salir al paso y el lunes emitió un comunicado en el que la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, entre otras cosas aseveraba que “la plataforma asegura la igualdad de condiciones para apoderados y sostenedores, al momento de solicitar y/o asignar vacantes. No existe ningún servicio prime vinculado a ‘Anótate en la lista’ que genere ventajas entre los usuarios”.

La polémica, hasta ahí, más se ceñía a la pertinencia de TetherEd de ofrecer servicios aprovechando contactos con sostenedores a propósito de un trabajo completamente distinto. Hasta que llegó la entrevista de la ministra Vallejo.

“Efectivamente se detectó una especie de servicio premium que ha sido denunciado, que se alertó hacia el Mineduc y, por lo tanto, el ministro Nicolás Cataldo instruyó una investigación tras esta denuncia. Porque además aquí lo que sucede es que nuevamente se utiliza la capacidad de pago de las familias para acceder a cupos, dejando atrás a otros, como para saltarse la fila y eso es algo abusivo que no podemos permitir. Eso esperamos que se esclarezca cuanto antes y se determinen los responsables detrás de esta plataforma que ha sido utilizada, además, para beneficiarse ilícitamente”, dijo en la radio.

Y luego, ante la insistencia sobre si estaba planteando que la empresa en cuestión estaba acusada de haber utilizado la capacidad de pago de las familias para saltarse la fila, la secretaria de Estado expuso: “Es que a ver, tenemos una investigación que involucra a esta empresa respecto a que se estaría ofreciendo funciones extra, que no están incluidas en la versión gratuita que se instaló en el SAE. Eso es algo que el Mineduc está investigando porque no puede ser. Porque estamos además proveyendo a la ciudadanía de un servicio que es gratuito, expedito y que lo que busca es que la gente no se salte la fila por su capacidad de pago, sino que haga la fila, con un proceso ordenado, transparente, y que no dependa de tu capacidad de pago. Es grave y por cierto que el Mineduc ya está tomando cartas en el asunto respecto a eso”.

Las palabras de la vocera desarmaron la estrategia del Mineduc y generaron el enojo en los equipos de Cataldo, quien le escribió a su compañera de partido para entender lo que había sucedido y que derivó en una subida de tono de los emplazamientos de la oposición: mientras la UDI le exigió al Presidente Gabriel Boric la renuncia del ministro, la bancada de Renovación Nacional le solicitó a Contraloría referirse al supuesto servicio premium.

En la conversación, la vocera le reconoció el error, le dijo que lamentaba el enredo y que había intentado referirse al tema en el condicional de que las denuncias fueran ciertas. Además, le comentó que aclararía el tema este miércoles a primera hora.

Y así fue. Lo anterior ocurrió no una, sino dos veces durante la mañana de esta jornada.

“Quisiera expresarme con mayor claridad para despejar cualquier manto de dudas y darle mayor tranquilidad a apoderados y apoderadas porque de eso se trata también nuestro rol. En primer lugar, no hemos tenido ninguna denuncia formal de vulneraciones al sistema”, aseguró tras el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), donde añadió que lo que sí había era una denuncia a través de prensa con existencia “al parecer, por parte de sostenedores, la posibilidad de contratar un servicio premium para el sistema de admisión”.

En esa pauta, además recalcó la investigación instruida por Cataldo y que el sistema actual de admisión “no permite saltarse la fila”. En última instancia, cerró, “lo que queremos decir es que si eventualmente existiera una denuncia formal de algún establecimiento o alguien que está tratando por el lado vulnerar el principio de la ley de inclusión, evidentemente que existen herramientas legales para poder sancionarlo, porque habría un incumplimiento. Por lo pronto no tenemos esas denuncias formales, la plataforma en sí misma está hecha y diseñada para garantizar igualdad de condiciones y que nadie se salte la fila, sino que se anoten en la lista y puedan ir accediendo a los distintos cupos que el sistema contempla”.

Más tarde, la misma vocera de gobierno insistió en el hecho de querer expresarse “con mayor claridad”, así como reforzó los puntos anteriormente mencionados.

Como sea, esta no es la primera vez que Vallejo debe salir a aclarar una vocería por descoordinaciones entre los ministerios. Lo mismo ocurrió con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, al informar sobre vuelos con migrantes irregulares expulsados.

En enero, Vallejotambién debió dar explicaciones luego de anunciar la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, antes de que se hiciera oficial.