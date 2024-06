“El PPD no apoya ese planteamiento”: el desmarque de Quintana con sus diputados ante la amenaza de un nuevo retiro previsional

No gustó en el alto mando del Partido Por la Democracia (PPD) ni en La Moneda el ultimátum que dio la bancada de diputados de la colectividad al gobierno, asegurando que si no se saca adelante la reforma de pensiones, impulsarán un nuevo retiro de fondos previsionales.

“No veo qué comparación se puede establecer entre una necesaria política pública como es la reforma al sistema de pensiones con un eventual nuevo retiro. Por ello el PPD no apoya ese planteamiento”, respondió el senador y timonel del PPD, Jaime Quintana, a La Tercera.

El parlamentario además espera abordar directamente el asunto con los diputados de la bancada de la colectividad. Esto, ante el riesgo que implica la medida y por la situación en que deja a La Moneda.

6 marzo 2024 Retrato al senador Jaime Quintana en el Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene

La bancada PPD-independientes insistió en esta idea durante este miércoles en el Congreso. “Este emplazamiento es a todo el sistema político, que ha fracasado en esta tarea. Si se fracasa a la hora de llegar a un acuerdo para cambiar y mejorar el sistema de pensiones está nuevamente legitimando la discusión de los retiros”, dijo el expresidente de la Cámara Raúl Soto.

“La reforma de pensiones se tiene que dinamizar porque cada día que pasa es platita que tienen las AFP para prestarles a los bancos, para que los bancos le presten a la gente de clase media que se tiene que endeudar con su propia plata”, agregó al respecto el jefe de bancada del PPD, Jaime Araya, durante el miércoles.

El retiro de fondos previsionales fue una medida respaldada por el oficialismo durante los tiempos de la pandemia y, por parte del sector, cuando el Presidente Gabriel Boric llegó a La Moneda en 2022, lo que generó un conflicto por los efectos de la iniciativa y por la abierta negativa que transmitió el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Como lo adelantó La Tercera, para impulsar un nuevo retiro de fondos la bancada armó un documento al que adhirieron los diputados Camila Musante, Marta González, Carlos Bianchi, Cristián Tapia, Héctor Ulloa, Soto y Araya.

Tohá y el otro llamado de atención por la Ley Zamudio

Hoy la principal figura que tiene el PPD es la ministra del Interior, Carolina Tohá. Por lo mismo, en algunos dirigentes causó sorpresa que fuera ella quien hiciera otro llamado de atención a los diputados de su partido, aunque esta vez por la postura que adoptaron en el proyecto de ley para reformar la Ley Zamudio, el que fue rechazado en general este miércoles por 69 votos en contra, 63 a favor y 13 abstenciones.

Santiago, 5 de juio 20024 La ministra del Interior, Carolina Toha, junto al general director de Carabineros, visita módulos prácticos de la Escuela de Formación de Carabineros. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

“Si me pregunta a mí, me resulta mucho más difícil de entender eso. O sea, me resulta incomprensible que un partido, que además de paso es el mío, que fue en esto de los primeros y de los más comprometidos en tener una legislación y una política antidiscriminatoria, haya votado ayer en general en contra de este proyecto”, dijo la jefa del gabinete de Boric, en el marco de una visita a los módulos prácticos de la Escuela de Formación de Carabineros.

Raúl Soto, Héctor Ulloa, Carlos Bianchi y Cristián Tapia fueron los parlamentarios que se abstuvieron frente a la medida, mientras que Jaime Araya, Camila Musante, Helia Molina y Carolina Marzán la respaldaron.