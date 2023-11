“Esta terminó siendo la Constitución de republicanos y nosotros arroz graneado”: la furia de Moreira con la UDI que lo tiene al borde de la renuncia

“Estimados colegas para que no se sorprendan, estoy en reflexión de renunciar a la UDI. De verdad los quiero mucho, tantos años juntos, pero me siento incómodo en el partido (...). Desde ya, renuncio a la designación que me hicieran como representante del Senado a la comisión política”.

Fue el pasado 5 de noviembre cuando el senador e histórico dirigente de la UDI, Iván Moreira, escribió un mensaje al grupo de WhatsApp de los senadores del partido para dar cuenta de su molestia respecto del rumbo que ha tomado el partido liderado por el senador Javier Macaya.

El legislador está incómodo debido a que ha visto que el gremialismo se ha orientado a parecerse ideológicamente al Partido Republicano con posturas más duras y conservadoras, algo que considera un error, según ha dicho a sus cercanos. En ese sentido, Moreira ha recalcado que la UDI no debe quedarse anclada en el pasado y que la tienda debe estar más acorde a los tiempos.

4 DE MAYO DEL 2022 RETRATO AL SENADOR IVAN MOREIRA.

Particularmente, al senador le inquieta el rol que la juventud del partido -llamada nuevas generaciones- está adoptando, el que, a su juicio, es más parecido a los republicanos. En esa línea, le incomoda el poder que han tomado en la directiva algunas dirigentes como la presidenta de la juventud, Katherine Montealegre y la exconvencional Constanza Hube.

Por ejemplo, le molestó que desde la juventud se criticara al exconsejero Edmundo Eluchans, luego de que rechazara la norma constitucional de que “todo ser humano es persona”.

De todas maneras, con Macaya no tiene ninguna diferencia, de hecho lo considera un amigo y valora el esfuerzo que ha hecho el senador por llevar a la UDI a posiciones que no han sido las tradicionales del gremialismo, y que lo han llevado a enfrentarse con los sectores más duros del partido.

Con Macaya -y con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma- Moreira ha hablado de su desazón. Y en otros grupos de WhatsApp también ha comentado las diferencias. En un chat, escribió sobre el proceso constitucional: “Esta terminó siendo la Constitución de republicanos y nosotros arroz graneado de ellos sin marcar diferencia. Si se aprueba, no será el triunfo de Chile, será triunfo de José Antonio Kast o republicanos. Voto a favor porque me siento entre la espada y la pared”.

El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya. FOTO: DEDVI MISSENE

En la UDI comentan que el senador está muy molesto con el partido y que no descarta eventualmente renunciar a su militancia. Ese mismo disgusto lo ha transmitido en el Senado con señales como ausentarse de las reuniones de los senadores de oposición o de los almuerzos de bancada de sus correligionarios.

“Efectivamente tengo algunas diferencias con parte de la directiva de la UDI y que no es ningún secreto que he conversado este tema con el presidente. Esa es la nueva generación que queremos, personas como Macaya que tienen amplitud de mente, porque o si no, nos vamos a quedar en la habitual competencia con el fundamentalismo de republicanos”, dijo Moreira a La Tercera.

Y agregó que “he pensado en renunciar y hoy día en política no descarto absolutamente nada porque no me gusta el rumbo que algunos dirigentes de la UDI están llevando adelante”.

Moreira también ha llamado la atención durante los últimos días por defender al Presidente Gabriel Boric en materia internacional respecto del conflicto entre Israel y Palestina, y este martes valoró a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana por el mismo tema.