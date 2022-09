Filas para excusarse, la silenciosa reaparición de Rojas Vade y la votación de los presos: los momentos que marcaron el sufragio matutino

Una tranquila y masiva jornada de votación se registró esta mañana en el marco del plebiscito constitucional.

El Presidente Gabriel Boric, en Punta Arenas, fue una de las primeras autoridades en llegar a sufragar hasta el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, junto a la primera dama, Irina Karamanos, y su hermano, Simón Boric.

El voto de los expresidentes, aglomeraciones en comisarías de Carabineros y el voto de las personas que se encuentran tras las rejas: acá algunos de los momentos que marcaron la votación matutina.

Filas para excusarse

Una situación poco usual se registró en estas votaciones.

Al ser voto obligatorio, la posibilidad de no acudir a sufragar debía ser con una de las cuatro excusas que planteó el Servel. De lo contrario, de no asistir y no tener justificación, se arriesga a una multa que puede llegar a $180.000.

Las excusas, según indicó la autoridad con antelación, son: estar con licencia médica, ausencia del país, por otro impedimento grave que permita votar o encontrarse a más de 200 kilómetros del lugar de votación en el que está registrado.

En ese contexto, en varias comisarías de diversas comunas del país se registraron largas filas. En la mayoría de los casos, según los testimonios entregados por los recurrentes, el motivo era estar en una ciudad distinta a la que se tenía registro de voto. Esto se pudo ver en Maipú, Estación Central, Santiago, y también ciudades como Antofagasta, Calama, La Serena, entre varias otras.

“Estoy en La Serena y vinimos a trabajar acá”, dijo una mujer en Santiago consulta por Meganoticias.

La silenciosa reaparición de Rojas Vade

Antes de las 11.00, el exconvencional Rodrigo Rojas Vade acudió hasta su local de votación, un colegio en la comuna de Melipilla.

Justo hace un año, el 4 de septiembre, el exconvencional admitió en este medio que no tenía cáncer, enfermedad que había dicho padecer durante su campaña para transformarse en constituyente, abriendo una de las mayores polémicas al interior de la Convención.

Tras ello, renunció al organismo y la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación en su contra. De ahí en adelante, Rojas Vade desapareció de la escena pública, salvo cuando se le vio yendo a declarar a la PDI.

Hasta ahora que acudió a emitir su sufragio. Vistiendo un jockey y gafas y luciendo una crecida barba, Rojas Vade caminó sin decir palabra alguna pese a las consultas de la prensa.

El inédito sufragio de la población penal

En estas elecciones se esperaba que votaran 889 presos en todo el país.

Pese a que en el pasado la Corte Suprema había acogido recursos a favor de habilitar el voto de las personas privadas de libertad, esto no podía hacerse realidad debido a que sus domicilios estaban en lejanía.

Sin embargo, con la ley publicada a fines de 2021 en que las personas puedan votar cerca de sus domicilios, los presos ahora, tras declarar como domicilio sus recintos penales, pueden sufragar.

De esta forma se instalaron urnas al interior de la Ex Penitenciaría, de Santiago Uno, de la Cárcel de Mujeres de San Miguel y de otros once recintos penales. Los vocales de mesa también son internos.

¿Qué presos podían votar? Para esta jornada están habilitados los presos que han cometido delitos de baja gravedad con penas menores a tres años, muchas de las cuales se encuentran en prisión preventiva o que sus condenas serán bajas.

En Ginebra y Santiago: los votos de los expresidentes

Alrededor de las 10.00, hora de Suiza, 4.00 AM de Chile, Michelle Bachelet fue la primera expresidenta en emitir su voto en la ciudad de Ginebra, desde donde manifestó. “Estoy muy contenta porque todo el proceso que se generó en Chile, y nos ha llevado hoy día al plebiscito de salida, es un proceso democrático, participativo, que significa que como chilenos somos capaces de seguir perfeccionando la democracia porque la democracia tiene que perfeccionarse día a día”.

Por otra parte, tras poco más de dos meses sin apariciones públicas, en el colegio San Francisco del Alba, en la comuna de Las Condes, reapareció el expresidente Sebastián Piñera, quien entregó declaraciones tras ejercer su voto en este plebiscito.

Es así que salió este domingo a señalar que “nosotros tenemos un compromiso por una nueva y buena Constitución, y ese compromiso lo vamos a cumplir”.

Eso sí criticó que en el último tiempo, “los chilenos nos hemos desviado del camino”, y llamó a que a “partir de esta noche, es muy importante que la unidad prevalezca sobre la división, la paz sobre la violencia (...) y una nueva cultura, dejemos afuera la cultura de la cancelación y comprendamos que en Chile necesitamos una cultura de mayor amistad, de mayor colaboración”.

Una hora después de la votación de Piñera, el expresidente Eduardo Frei ejerció su voto en las dependencias del colegio Villa María Academy, también en la comuna de Las Condes, y al momento de salir de dicho establecimiento, señaló que “independiente cual sea el resultado hoy en la noche, todos sabemos que, a partir de mañana se abre una nueva etapa”.

“El gobierno ha dicho que hay que buscar y hacer reformas en lo que tenemos, porque no es suficiente para lo que quieren todos los chilenos”, puntualizó.

El último de los expresidentes en votar, poco antes de las 11.00 horas, fue Ricardo Lagos, quien entregó una crítica respecto a la polarización en medio del plebiscito que se ha generado en el país.

Al respecto, enfatizó en que, a su juicio, “lo que tenemos acá es un estado de odiosidad con motivo de este ejercicio, y eso no es viable en una sociedad civilizada”.

Así, siguió explicando que “me temo, que lo que debía haber sido una fiesta de reencuentro de los chilenos, ha terminado siendo un proceso donde apruebo y rechazo son muy equivalentes”, y afirmando “que el día 5, mañana, empezará un nuevo debate constitucional acá en Chile”.