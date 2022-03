Gabinete: ranking de los sobrevivientes del gobierno de Piñera

En enero de 2018, en la sede del Congreso en Santiago, el Presidente Sebastián Piñera presentó al primer gabinete de su segundo mandato.

Algunos de los secretarios de Estado que ya habían acompañado al jefe de Estado en su primera administración se ‘repitieron el plato’ y regresaron a sus mismas carteras: Andrés Chadwick (Interior), Cecilia Pérez (Segegob) y Felipe Larraín (Hacienda). Otros volvieron, pero a nuevas reparticiones. El excanciller Alfredo Moreno se instaló en Desarrollo Social, el extitular de Economía, Juan Andrés Fontaine llegó a Obras públicas y Roberto Ampuero (exministro de Cultura) asumió como canciller.

Junto a esos nombres, se sumaron Gonzalo Blumel (Segres), Alberto Espina (Defensa), José Ramón Valente (Economía), Gerardo Varela (Educación), Hernán Larraín (Justicia y Derechos Humanos), Emilio Santelices (Salud), Cristián Monckeberg (Vivienda), Antonio Walker (Agricultura), Baldo Prokurica (Minería), Gloria Hutt (Transportes y Telecomunicaciones), Felipe Ward (Bienes Nacionales), Susana Jiménez (Energía), Marcela Cubillos (Medio Ambiente), Pauline Kantor (Deporte), Nicolás Monckeberg (Trabajo), Isabel Plá (Mujer y Equidad de Género) y Alejandra Pérez (Cultura).

Meses después de anuncio, en agosto de ese año, el Presidente anunció la creación del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Andrés Couve se transformó en el primer secretario de Estado de la cartera.

Los ‘sobrevivientes’

De ese primer gabinete que llegó con Piñera al gobierno el 11 de marzo de 2018, solo dos ministros han logrado ‘sobrevivir’ en sus carteras originales: Hutt (Transporte), Larraín (Justicia). Couve (Cultura) también se mantiene en el ministerio, pero ingresó después al equipo de gobierno.

La permanencia de los tres no ha carecido de sobresaltos.

Los 'sobrevivientes': Hernán Larraín (Justicia), Gloria Hutt (Trasportes) y Andrés Couve (Ciencia).

El 18 de octubre de 2019 la ministra de Transportes enfrentó el momento más crítico de su gestión cuando públicamente le cerró la puerta al cambio en el alza del pasaje del Metro que había fijado el Panel de Expertos del Transporte Público. En momento que la medida ya venía generando protestas y episodios de evasión en ese medio de transporte, la secretaria de Estado salió a asegurar que era “una decisión que ya está establecida”. En las horas siguientes recrudecieron las evasiones y también los disturbios, dando inicio al denominado estallido social.

Otro de los momentos más complejos para la secretaria de Estado fue en la pasada segunda vuelta electoral entre el hoy Presidente electo, Gabriel Boric, y José Antonio Kast. Ese 19 de diciembre de 2021, en medio de acusaciones por demoras y falta de transporte público, la ministra salió a pedir disculpas asumiendo que “no quedó conforme en cómo funcionó el sistema” durante la jornada. Aseguró, además, que “se pudo haber resuelto más rápido con más información a las personas” y que la “responsabilidad de comunicar” era del gobierno.

Larraín, por su parte, tuvo un duro aterrizaje en el gobierno. A poco de iniciada la segunda administración de Piñera, en abril de 2018, La Tercera dio a conocer una exposición que realizó el ministro y expresidente de la UDI en la jornada de clausura de un cónclave programático del gremialismo, en Punta de Tralca.

“Si miran y analizan la estructura de los jueces se van a dar cuenta de que la mayoría de los jueces son de izquierda”, fue una de las frases que lanzó ese día. Su referencia a otro poder del Estado, con el que le tocaría trabajar estrechamente, le valió cuestionamientos e incluso reacciones de miembros del máximo tribunal, que salieron a responder.

Por su parte, a poco más de un año de su llegada al Ejecutivo como el flamante “primer ministro de Ciencia en la historia de Chile”, Couve vivió su minuto más complejo a cargo de su cartera. En junio de 2020, cuando la pandemia de coronavirus se dejaba caer con extrema crudeza en el país, el gobierno se vio enfrascado en una serie de polémicas con los gremios médicos y algunos científicos, que criticaban -y hasta sospechaban- del manejo de datos del Ejecutivo.

En ese vendaval de críticas, muchos dedos apuntaron a Couve y su ministerio, al que acusaban de un deficiente manejo de las estadísticas que mostraban la evolución de la pandemia en el país.

Incluso, un centenar de científicos y académicos pidió derechamente la renuncia del ministro. Un artículo de LT Domingo da cuenta de un fuerte cruce entre el exministro de Salud, Jaime Mañalich, con Couve precisamente por esas cifras. “-¡Esto no sirve de nada!”, le habría gritado su par de Salud.

En octubre de 2020, Couve hizo sus descargos en una entrevista con Qué Pasa. “Ha sido una temática difícil, que ha tenido problemas. Hemos tenido problemas de comunicación, de confianza, sin embargo, esos problemas se han ido solucionando, y hemos ido construyendo una estructura y un sistema de datos que en Chile no teníamos, tanto por el volumen, como por la periodicidad que se ha exigido por parte de la ciudadanía. Y eso hoy lo hemos ido construyendo. Después, hay un tema con la independencia de la comunidad científica. Una comunidad científica madura desafía a la autoridad. Nuestro trabajo ha sido poner a disposición de ellos la mayor cantidad de información para que trabaje de manera independiente. El tema de datos crea tensiones, pero nuestra actitud ha sido reconocer estas tensiones y manejarlas”, señaló en la entrevista.

Los primeros que salieron

El 9 de agosto de 2018, a cinco meses de llegar a La Moneda, el Presidente debió realizar su primer cambio ministerial. Varela (Educación) renunció tras sus polémicas declaraciones sobre las fallas en establecimientos educacionales. Como “solución” a ese al problema el secretario de Estado había propuesto: “¿Por qué no hacen un bingo?”, lo que generó una serie de críticas.

No era la primera vez que una declaración le jugaba una mala pasada. Durante su gestión, y al referirse a la educación sexual que impartía a sus hijos había señalado: “Les he ido a comprar (condones) porque no se atreven cuando chicos (…) mis hijos son unos campeones, necesitan más de tres parece”. También habló de “pequeñas humillaciones” en casos de acoso en la educación superior.

En Cultura, en tanto, salió Alejandra Pérez, quien durante su gestión debió solicitar la renuncia de Pablo Andrade -exdirector del Museo Histórico- por usar una cita de Augusto Pinochet (1973) en una muestra. En su lugar, asumió Mauricio Rojas.

Los que menos duraron en sus carteras

Rojas fue precisamente el ministro que menos duró en su cargo: cuatro días. Debió renunciar a la cartera de Cultura luego de que La Tercera recordara su postura en el libro “Diálogo de Conversos” respecto al Museo de La Memoria, donde comentó que era “un montaje”. En su lugar -el 13 de agosto (2018)- asumió Consuelo Valdés Chadwick, quien aún se mantiene en el ministerio.

Mauricio Rojas

Macarena Santelices (Ministerio de la Mujer y Equidad de Género) estuvo solo 34 días en su repartición, renunciando en junio de 2020. Dichos defendiendo el régimen militar y cuestionamientos a los movimientos feministas terminaron por sellar su suerte en el gabinete. “Los movimientos feministas son absolutamente distintos, sobre todo los que buscan el caos, la destrucción y la descalificación”, fue una de las frases que sostuvo la entonces ministra en una entrevista radial.

La última polémica en su cargo fue cuando desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) se difundió un video sobre violencia en el pololeo en que un adulto mayor escribe una carta a su nieta -víctima de esa violencia-, donde muestra su preocupación frente al hecho y afirma que la vida lo está “castigando” por haber tenido las mismas actitudes con su pareja ya fallecida. La grabación fue bajada y el organismo pidió disculpas.

Otros de los ministros que menos tiempo permaneció como titular de su cartera fue Claudio Alvarado, quien alcanzó a estar un mes y 24 días en la Segpres; ministerio del cual había sido subsecretario en la primera administración de Piñera. La salida de La Moneda del hoy senador UDI -en julio de 2020- se vinculó a un gesto de apoyo a Gonzalo Blumel tras la salida de éste del Ministerio del Interior.

Enroques y los que han ocupado más ministerios

Durante sus cuatro años a cargo del gobierno, el jefe de Estado realizó múltiples enroques entre sus ministros, llegado algunos a ocupar hasta tres reparticiones consecutivas.

A cinco meses de iniciar su segundo mandato, Piñera -en su primer cambio de gabinete- comunicó la salida de Pérez y Varela, y de paso recurrió también al primer enroque, con la entrada de Cubillos a Educación. Tras su salida, asumió en Medio Ambiente Carolina Schmit.

Luego, en 2019, el Mandatario realizó nuevos cambios. En el primero -el 13 de junio- salió Valente de Economía y entró Fontaine, quien era titular de Obras Públicas. Moreno, por parte, dejó Desarrollo Social para reemplazar a Fontaine en el MOP.

En Desarrollo Social el Mandatario designó a Sebastián Sichel (exvicepresidente Corfo).

El 28 de octubre de ese año -en el contexto de estallido social- el jefe de Estado anunció un nuevo ajuste, esta vez el más relevante de su administración y que involucró también una serie de enroques.

Chadwick salió de Interior y Blumel, que lideraba la Segpres, se transformó en el jefe de gabinete. Pérez, que encabezaba la Segegob, pasó a Deporte y Ward (Bienes Nacionales) reemplazó a Blumel.

Ward estuvo a punto de transformarse en el segundo hombre de La Moneda, pero en los momentos previos a su asunción se truncó el nombramiento como ministro del Interior. Le jugaron en contra declaraciones que el exdiputado UDI había realizado en el pasado, como cuando aseguró en 2013 que “los Derechos humanos son una especie de cajero automático que usa la izquierda para sacar plata”.

En 2020, el Presidente efectuó tres enroques en su gabinete.

El 4 de junio nombró a Monckeberg (Vivienda) como titular de Desarrollo Social, en reemplazo de Sichel. Ward (Segpres), pasó a ser titular de Vivienda y entró Claudio Alvarado, entonces subsecretario de Segpres a ocupar ese cargo.

El 28 de julio vendría un nuevo cambio ministerial que incluyó movimientos internos. Karla Rubilar (Segegob) llegó a Desarrollo Social en el cargo que ocupaba Cristián Monckeberg. Éste último se incorporó a la Segpres y en Segegob asumió Jaime Bellolio (UDI), en reemplazo de Rubilar.

El 8 de diciembre, Mario Desbordes dejó Defensa y en su lugar ingresó Prokurica (Minería). Juan Carlos Jobet, pasó a ocupar Minería y también la cartera de Energía; es el primer y único biministro del segundo gabinete de Piñera.

De este modo, Cristián Monckeberg y Felipe Ward son los ministros que ocuparon más carteras -3 cada uno- en la segunda administración del Presidente.

Felipe Ward y Cristián Monckeberg.

Cambios en el corazón político de Piñera

El 28 de octubre de 2019 el Presidente efectuó el cambio de gabinete tras el estallido social; en lo que fue la modificación ministerial más importante de su mandato. En esa ocasión, sustituyó cuatro de las cinco carteras de su comité político, transformando así el corazón político del gobierno. Desarrollo Social fue el único al que no se le hizo ajustes.

Tras un año y siete meses como titular de Interior, Chadwick -mano derecha del Presidente desde su primera administración- renunció en medio de cuestionamientos opositores por su rol como jefe de Seguridad Nacional en la crisis social. Ahí fue cuando asumió Blumel (exSegpres).

Dos meses después, el Senado aprobó (por 23 votos a favor y 18 en contra) una acusación constitucional en contra de Chadwick que presentó la oposición apuntando al entonces exministro por tener responsabilidad política en las violaciones a los derechos humanos producidas en el marco del control del orden público durante el estallido. Quedó inhabilitado de ejercer cargos públicos durante cinco años.

Junto a Chadwick, en ese cambio de gabinete renunciaron como ministros políticos Felipe Larraín -que fue reemplazado por Ignacio Briones en Hacienda- y Cecilia Pérez a la vocería; cargó que ocupó Rubilar.

“Ciertamente no hemos sabido y no supimos entender bien, interpretar bien, lo que estaba pasando” dijo Larraín un día después de dejar el puesto.

A esto se sumó la dimisión de Fontaine a Economía, quien salió tras polémicos dichos en días previos al denominado 18-O. En una una entrevista el 7 de octubre y en medio de la polémica por el costo de los pasajes aseguró: “Quien madrugue puede ser ayudado con una tarifa más baja”. Lo reemplazó Lucas Palacios (UDI), quien ha conservado el cargo hasta la fecha.

Monckeberg (Trabajo), en tanto, fue removido de su cargo en medio de la discusión del proyecto ley 40 horas. Piñera nombró a María José Zaldívar (independiente) como nueva titular de la cartera, pero su administración terminó en abril de 2021.

En Bienes Nacionales, en tanto, entró Julio Isamit en reemplazo de Ward. Además, en Deporte ingresó Pérez (exSegegob), en lugar de Kantor.

4 ministros del Interior

La segunda administración de Piñera estuvo marcada también por la presencia de cuatro ministros del Interior. Tras la dimisión de Chadwick asumió Blumel, quien había sido jefe de la División de Estudios de la Segpres en el primer gobierno de Piñera y luego ministro de la misma en el segundo. Además, formó parte de la Fundación del Presidente, Avanza Chile, antes de que Piñera llegara nuevamente a la Presidencia.

Blumel estuvo en Interior 274 días, en los que enfrentó desde acusaciones de violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros hasta “fuego amigo” del oficialismo, gatillando finalmente su salida.

Con la dimisión de Blumel, el 28 de julio de 2020, el Presidente designó al entonces senador UDI Víctor Pérez como jefe de gabinete. Sin embargo, estuvo 98 días como segundo hombre de La Moneda. El 3 de noviembre de 2020 presentó su renuncia luego de que la Cámara de Diputados aprobara una acusación constitucional en su contra que lo había transformado en el primer ministro del Interior en ser suspendido de sus funciones desde la vuelta a la democracia.

Ese mismo día Piñera nombró a Rodrigo Delgado -entonces alcalde de Estación Central- como nuevo ministro de Interior, quien se ha mantenido en la cartera hasta la fecha.

Candidatos a la Convención

Fueron dos los ministros que dejaron sus carteras -el 6 de enero de 2021- buscando obtener un cupo en la Convención Constitucional que redactará la propuesta de una nueva Constitución.

Antonio Walker (Agricultura), compitió por el distrito 17 pero no obtuvo los votos necesarios y no fue electo. Piñera nombró a María Emilia Undurraga como titular de Agricultura, cargo que ostenta hasta la fecha.

Por su parte, Cristián Monckeberg, quien dejó la Segpres para competir por el distrito 10, sí logró un cupo en el órgano constituyente. En su reemplazo en la cartera de gobierno asumió Juan José Ossa.

‘Ministros presidenciales’

“No se puede ser candidato y ministro a la vez”. Ese fue el mensaje que le dio a mediados de diciembre de 2020 el Presidente Piñera al en ese entonces ministro de Defensa, Mario Desbordes en un diálogo telefónico. En esa misma conversación le transmitió al extimonel de RN que su permanencia en el gabinete no era sostenible considerado su fuerte perfil de candidato presidencial. La renuncia se concretaría poco después. El también exdiputado no salió solo del gobierno.

Un mensaje similar al que entregó a Desbordes le había dado el Mandatario a otro “presidenciable”: Sebastián Sichel, entonces presidente de BancoEstado y exministro de Desarrollo Social, quien también tuvo que despojarse de su cargo.

Ambos dejaron sus puestos en el último mes de 2020 y se lanzarían luego como cartas a La Moneda.

Poco después, el 26 de enero de 2021, Ignacio Briones se transformó en el tercer presidenciable en dejar el gobierno (en este caso Hacienda). Finalmente, los tres, además de Joaquín Lavín (ministro de Piñera en su primera administración) se midieron en la primaria de Chile Vamos del 28 de julio de 2021, donde Sichel se impuso.

Otros ajustes ministeriales

En junio de 2019, Piñera anunció las salidas de Ampuero en Relaciones Exteriores, de Santelices en Salud y de Jiménez en Energía; ésta última, en medio de la polémica de los medidores eléctricos. Fueron reemplazados, respectivamente, por Teodoro Ribera, Jaime Mañalich y Juan Carlos Jobet.

En 2020, el Presidente hizo varios ajustes en su gabinete:

El 28 de febrero Marcela Cubillos, de Educación, renunció al ministerio tras casi dos años a cargo para asumir un rol en el “Rechazo” a una nueva Constitución en la entonces antesala del plebiscito. Se transformaría luego el convencional. Asumió en el cargo Raúl Figueroa, entonces subsecretario.

El 13 de marzo, Isabel Plá dejó el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en medio de críticas a su gestión y acusando -internamente-, “desgaste personal”. Carolina Cuevas, entonces subsecretaria, asumió de manera interina. Casi dos meses después llegó al cargo Macarena Santelices, quien duró poco más de un mes. Mónica Zalaquett arribó entonces a la cartera y se mantiene hasta la actualidad.

Luego, el 13 de junio, y en medio de críticas por el manejo de la pandemia, se anunció la salida de Mañalich (Salud), quien fue reemplazado por Enrique Paris.

El 28 de julio salió Ribera en Relaciones Exteriores y llegó Andrés Allamand como nuevo canciller. El exsenador y expresidente de RN se transformó el último ministro en renunciar al gobierno de Piñera, el pasado 6 de febrero. Dimitió en medio de una polémica por las críticas que suscitó un viaje al exterior y actividades como -en este entonces próximo- secretario general iberoamericano, cuando se acrecentaba la crisis migratoria en el norte.

En tanto, el 7 de abril de 2021 el Presidente designó como nuevo titular de Trabajo a Patricio Melero (UDI) tras la salida de María José Zaldívar.