Más de 100 científicos piden la salida de Couve por respaldar a Mañalich en procedimientos "aberrantes y éticamente inaceptables”

A través de una declaración pública, más de cien académicos e investigadores pidieron la salida del ministro Andrés Couve de la cartera de Ciencia y Tecnología debido al respaldo que manifestó estos meses a los planteamientos del exministro de Salud, Jaime Mañalich, en torno a las gestiones para enfrentar la pandemia del Covid-19.

En la misiva, los especialistas manifiestan que “la ética es una dimensión central de nuestro quehacer. Sin ella no hay conocimiento confiable, no hay práctica válida y no hay proceder seguro. El valor y la legitimidad que tiene la ciencia se basa en la responsabilidad, la integridad y la transparencia. Alterar evidencia, ocultar datos, encubrir tendencias o avalar estos comportamientos bajo cualquier pretexto son prácticas reñidas con esa ética”.

Esto se agrava, añaden, “si hay vidas humanas involucradas”.

En este sentido, explican los científicos, durante estos meses de pandemia en Chile, “ha quedado en evidencia cómo el ministro de Salud engañó sistemáticamente a la ciudadanía sobre los datos de la pandemia”.

“La renuncia de Jaime Mañalich y el implícito reconocimiento del fraude en que incurrió, ha dejado en evidencia la complicidad de quienes avalaron la validez y la eticidad de esas prácticas. Un rol central en ello le cabe al Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve, que reiteradamente justificó ese dolo”, sostienen.

En esa misma línea aseguran que “las malas prácticas del ministro Mañalich con la evidencia y los datos, y del ministro Couve, que respaldó esos procedimientos, son científicamente aberrantes y éticamente inaceptables. En condiciones de emergencia, es entendible que haya dificultades en la recolección y manejo de datos, pero esto no justifica el ocultamiento, la tergiversación y el aval a estas prácticas”.

“Una sociedad sana no puede tolerar el comportamiento antiético de algunos, y muy especialmente de la máxima autoridad científica del país, particularmente cuando ello se traduce en sufrimiento y muertes que, como siempre, afectan a los más pobres y postergados”, señalan.

La misiva está firmada, entre otros, por Roxana Pey; Ximena Cecchi; Sergio Grez; Olga Grau; María Emilia Tijoux; Nicolas Guiliani.

Respaldo del ministro Paris

Consultado esta mañana por la carta, el nuevo ministro de Salud, Enrique Paris, manifestó su respaldo a Couve y señaló que si bien acoge todas las dudas y reclamos, su par de Ciencia “ha hecho una labor muy destacada y muy importante”.

“Apoya normalmente, todos los días, a este ministro con datos e información. Está preparando estrategias y métodos de medición de lo que pueda ocurrir y también participa en la mesa social Covid-19”, dijo el secretario de Estado.

Además, aseguró que analizará la carta con detalle -tal como lo hará el titular de Ciencia y el de Interior, Gonzalo Blumel- y “si hay cosas que corregir, estamos dispuestos a corregirlas”.