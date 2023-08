La cuidada performance de Hevia y los otros tres “cabezas de serie” de republicanos a cargo de las vocerías del partido en el Consejo

La bancada republicana del Consejo Constitucional ha tenido un cuidadoso entrenamiento comunicacional, incluso desde antes de asumir, cuando desde el partido se les instruyó a los consejeros no hablar públicamente hasta aceptar el cargo. En ese contexto, desde la instalación del órgano redactor, el 7 de junio pasado, la presidenta del órgano, Beatriz Hevia, ha tenido un fuerte acompañamiento en lo jurídico y comunicacional.

Aunque fuentes de la bancada republicana aseguran que no se trata de un trato especial respecto de los otros 21 consejeros del partido, sí admiten que existe un cuidado blindaje por tratarse de la máxima autoridad de la instancia. Esto, en un contexto en que a la colectividad fundada por José Antonio Kast le preocupa los mensajes que pueda instalar Hevia y sus otros consejeros en la opinión pública porque quieren evitar abrir flancos y que les endosen a ellos un posible fracaso del nuevo proceso, sobre todo, en un contexto en que para varios la tienda se juega su gobernabilidad.

Por lo mismo, para otros consejeros del órgano redactor no pasó desapercibido cuando Hevia, en el marco de una entrevista en Estado Nacional de TVN, evitó condenar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. “Me parece que es una conversación que podemos tener a partir de 18 de diciembre cuando terminemos este proceso constitucional y la opinión que yo pueda tener, para un sector u otro, puede ser no la adecuada y yo quiero tener un proceso que llame y que convoque a todos los sectores y no atrincherar a nadie en ninguna esquina”, manifestó en la ocasión.

Algunos consejeros lo leyeron como una movida para evitar abrir un flanco al partido, sin embargo, otros consideraron que su respuesta no fue la más adecuada. De todas formas, entre los republicanos se cuadraron con esas palabras, agregando que, como presidenta del órgano, no era el momento para que ella se pronunciara sobre ese tema.

Para enfrentar entrevistas de ese tipo y otros asuntos públicos, la presidenta del órgano cuenta con el apoyo de los asesores jurídicos Jorge Barrera -como coordinador general-, además de Felipe Sotelo y Fernando Peña. Desde los comunicacional asoman como acompañantes María Paz Fadel -la jefa de comunicaciones- y Andrés Blume.

El rol que el partido busca que cumpla Hevia es, además de poder hacer puntos políticos menores o más esporádicos, acercar el proceso constitucional a la ciudadanía. “Asume un rol más institucional”, indican fuentes de la bancada.

Posterior a alguna alocución que haga Hevia, Fadel y Blume se encargan de hacer un análisis de dicha intervención y evalúan un posible control de daños, midiendo el tono, desplante y las palabras vertidas por la presidenta del órgano.

Si bien fuentes de la bancada aseguran que la asesoría es permanente, las mismas fuentes agregan que la presidenta del órgano redactor tiene una fuerte autonomía y “es estudiosa”. “Ella opera de forma autónoma” afirman quienes la acompañan. En sus intervenciones en las comisiones, recalcan, “no va a entrar en dimes y diretes” y va a evitar tener intervenciones altisonantes “para cuidar su figura de presidenta”.

Para tener conocimiento de lo que va sucediendo en las demás comisiones -ella forma parte de Sistema político- se apoya en los coordinadores de la bancada en dichas instancias: Paul Sfeir en Función jurisdiccional, Jorge Ossandón en Derechos, y en Principios escucha a Miguel Rojas y María de los Ángeles López.

Beatriz Hevia, Chile's Constitutional Council President, prepares to deliver a speech during the first session to draft a new constitution, in Santiago, Chile, June 7, 2023. REUTERS/Ivan Alvarado

Silva, Barchiesi y De La Maza: las caras visibles

Un asunto que llama la atención en otros consejeros del órgano redactor es que, además de Beatriz Hevia, son solo otros tres representantes republicanos (de los 22 en total que tiene la bancada) los que principalmente asumen las vocerías y los puntos de prensa en las instalaciones del Consejo Constitucional. Luis Silva es uno de ellos, por ser delegado de bancada, por lo que generalmente sus declaraciones ante la prensa son relacionadas al proceso constitucional en sí.

Cuando se trata de temas políticos, es Antonio Barchiesi quien se para tras los micrófonos para hablar. Así fue, por ejemplo, cuando la Corte Suprema rechazó la reclamación oficialista por las enmiendas de la derecha que buscan crear tres nuevos capítulos. El representante de Valparaíso -declaran personeros del sector- cuenta con cierto protagonismo en la prensa.

Jorge De La Maza es otro de los miembros de la bancada más grande del órgano redactor que se ha visto participar de las vocerías en temáticas relacionadas a la comisión que integra y de la que es coordinador, Sistema Político. Así como cuando el expresidente Sebastián Piñera fue invitado a exponer a la misma instancia, De La Maza salió a declarar.

Que sean solo ellos quienes enfrenten a la prensa no es casual, reconocen entre los republicanos. De esta manera, agregan, existe más control de lo que se dice. En ese sentido, las mismas fuentes transmiten que ellos están más preparados y existe menos posibilidad de que cometan errores por desconocimiento o mal manejo comunicacional.

Por esta misma razón, hay consejeros que participan de instancias donde pueden tener más control de lo que les van a preguntar -tales como el programa Reconsejeros de Youtube y vídeos en redes sociales-, o entrevistas en las cuales pueden tener más tiempo de preparación.

Además, representantes del partido comentan que cuando se toquen temáticas específicas deberían hablar consejeros que manejen esas materias. Las mismas fuentes señalan que evitan hablar sin estrategia ni hilo conductor y tener excesivas vocerías, siendo este uno de los errores -que ellos consideran- de la extinta Convención.

Así lo confirma el delegado republicano, Luis Silva. “Hay un esquema que responde a la experiencia de la Convención Constituyente, en donde la multiplicación de vocerías creo que ensució el proceso en el sentido de que hubo muchos registros distintos y eso creo que no facilitó la comprensión de lo que estaba pasando”, sostiene. D

Silva, de todas formas, asegura que no está establecido que son tres o cuatro consejeros los definidos para hablar en los puntos de prensa: “Razonablemente, la presidenta del Consejo Constitucional tiene un rol dado por su cargo, obviamente el jefe de bancada y hay otros con más experiencia como Antonio Barchiesi, que naturalmente también tiene un cierto protagonismo. Pero, no responde a cerrar las puertas a ningún consejero, sino simplemente aprovechar el oficio que tienen algunos para comunicar de la manera más ordenada”.

Lo cierto es que el resto de los 18 consejeros no han hecho vocerías formales (con micrófono y podio) en el marco del Consejo Constitucional y han estado más replegados. De todas formas, sí han hablado en actividades en terreno, cuyas declaraciones graba y difunde el propio partido. Además, sí entregan algunas declaraciones a los medios de comunicación, las que generalmente deben ser coordinadas con sus equipos de prensa.