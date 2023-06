Qué hace Democracia Viva, la fundación cuyos convenios con el Minvu desencadenaron la salida del Seremi de Antofagasta y enredaron a la diputada Pérez

A inicios de octubre de 2022, en las redes sociales de Democracia Viva se abrió una convocatoria.

Se buscaba a un encargado (o encargada), con experiencia en campamentos “para trabajar en la mejora en la calidad de vida de las familias de campamentos en Antofagasta, desde la sustentabilidad, democracia y el feminismo”. Y es que la fundación, establecida -según consta en sus registros legales- en la comuna de Ñuñoa, buscaba abrir un “brazo” de la organización en la II región: el Laboratorio de Acción Territorial de Antofagasta.

Ese proyecto, señalan conocedores del trabajo de la organización, fue el que justificó los tres convenios entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región. Dichos tratos, por un total $ 426 millones, fueron visados por la autoridad a cargo de la secretaría ministerial hasta ese entonces: el militante de Revolución Democrática (RD) Carlos Contreras.

¿El problema? El representante legal de la fundación es el también militante de ese partido Daniel Andrade, pareja de la diputada por Antofagasta y -hasta hoy- vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez (RD). El propio Contreras, además, se desempeñó como jefe de gabinete de la parlamentaria en 2020.

Los convenios en cuestión -suscritos dos en octubre de 2022 y uno en noviembre de ese mismo año- apuntaban mejoras territoriales en los “asentamientos precarios”, tales como -ellos mismos destacaron en sus redes sociales- la instalación de una “red húmeda” en uno de los campamentos de Antofagasta. En las imágenes que ellos mismos postearon aparece una manguera y baldes de arena para contener incendios.

Con esos antecedentes, la historia ya es conocida: a Contreras el ministro de Vivienda, Carlos Montes, le solicitó su renuncia; Andrade salió del ministerio de Defensa -donde se desempeñaba como asesor de la subsecretaría- y Pérez suspendió su participación en la mesa de la Cámara de Diputados ante la amenaza UDI de censurar a la testera de la corporación.

¿Pero qué labores realiza la organización? Según señalan en su página web, Democracia Viva se autodefine como “una plataforma ciudadana, interdisciplinaria y autogestionada que busca conectar a personas, organizaciones e instituciones con espacios de participación política, logrando tener incidencia en el debate público a través de la co-creación política, cultural y académica”.

En el sitio afirman que la visión de la organización es “radicalizar la democracia, contribuir a la co-creación de un país justo, feminista, ecologista, descentralizado, plurinacional e inclusivo, con nuevos liderazgos sociales y políticos”.

Dentro de su área de formación e investigación, además, mencionan que pretenden “aportar al debate y a la toma de decisiones a través de la investigación, la articulación y el análisis sobre la actualidad política y social de nuestro país, creando espacios de encuentro entre la sociedad civil y la institucionalidad que permitan aumentar el compromiso de la ciudadanía con la democracia”.

Pese a que obtienen el registro de personalidad jurídica a inicios de 2022, la fundación constata iniciativas desde mediados de 2021. Fueron activos difusores de actividades relacionadas a la Convención Constitucional como conversatorios online, además de dictar cursos de formación política con expositores como Camila Miranda de Nodo XXI, la diputada Catalina Pérez, o con el actual embajador de Chile en Brasil -y ex secretario general de RD-, Sebastián Depolo.

Tras el fin del órgano constituyente, Democracia Viva se volcó de lleno a la campaña del Apruebo y figuran en el listado de más de 100 organizaciones que eran parte del comando “Aprueba x Chile”. Andrade, que en la constitución legal de la fundación figuraba como presidente, realizó -por ejemplo- un taller sobre fake news sobre el texto constitucional en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, comuna donde reside junto a Pérez, confidencian exparticipantes de la organización.

La fundación también ha organizado conversatorios que abordan la contingencia política. Por ejemplo, uno sobre la continuación del proceso constituyente realizado a fines del año pasado, en que participaron Pérez, los exconvencionales Manuela Royo y Marcos Barraza, junto con la actual subsecretaria general de gobierno, Nicole Cardoch.

En el comunicado emitido por la fundación, se señaló que Andrade estaba tramitando su desvinculación legal. Así las cosas, en el sitio web de Democracia Viva el directorio y sus consejeros no están publicados. Eso sí, en una reciente publicación, se sindica al sociólogo Juan Pablo Luna como director.

Consultado por este tema, Luna señaló a La Tercera PM que solicitó su salida de la entidad. Explicó que colaboró ad honorem con la fundación y que en marzo se le solicitó tomar un rol más activo en ésta. No obstante, no reconoció haber desempeñado ningún cargo directivo.

“Colaboré con ellos como consejero externo y de forma ad honorem. En ese rol comenté puntualmente el diseño metodológico de un informe sobre la Convención Constituyente y sus resultados que se presentaron públicamente hace unas semanas y en los que aparezco mencionado -erróneamente- como director. En marzo me preguntaron si podía asumir un rol más activo, y se me comentó que la fundación tenía la intención de sumar nuevas personas. Desde entonces asistí a un par de reuniones por Zoom en los que se comentaron los proyectos que la fundación tenía. Se mencionó el proyecto con el Minvu, contando sus avances. No obstante, yo desconocía -y lamento no haber solicitado más información- los alcances del proyecto y las circunstancias de su asignación. Al conocer más sobre la situación, decidí solicitar mi salida de la fundación”, declaró Luna.

Equipos por área

Hasta esta mañana, en el sitio web de Democracia Viva se podía consultar quienes lideran las áreas de trabajo de la fundación. Horas más tarde, la información dejó de estar disponible. De todas formas, en el registro de versiones anteriores de la página web de la fundación aún figuran las encargadas por cada división.

La encargada de arte, cultura y patrimonio es la actriz Catalina Guzmán. Guzmán también figura en la constitución legal de la fundación junto a Andrade y a la frenteamplista Doris Pinto. Además de su trabajo en Democracia Viva, la actriz es reconocida por haber colaborado en la producción de algunos clips musicales publicados en el canal de YouTube “Interesante Material”. Entre ellos, el “Apruebo Electrodance”, pieza que samplea el himno nacional, y en que la actriz baila y canta, que sirvió para hacer campaña por el Apruebo en la previa al plebiscito de septiembre de 2022.

También prestó su voz para “Borismanía”, que se grabó en honor a Gabriel Boric luego de que resultara electo como presidente en 2021. “Quisiera tener muchos hijos con él. Solo con Jaime Bassa le sería infiel”, versa la pieza musical. A la vez, participó de la grabación del clip “Llegó el demonio marxista”, protagonizado por la actual ministra vocera de gobierno Camila Vallejo y la diputada Daniela Serrano (PC) durante la campaña de esta última al Parlamento.

Por otro lado, la diseñadora gráfica Susana Matilde Méndez se hace cargo del área de comunicaciones de la fundación. Entre sus funciones, de acuerdo al sitio web de la organización, está “visibilizar el trabajo y actividades de la fundación”, “difundir contenido de interés público (...)”, “colaborar en la promoción de iniciativas de nuestras contrapartes” y “utilizar las redes sociales como una herramienta de incidencia política”. Desde Democracia Viva precisan, eso sí, que desde hace un mes atrás ya no se desempeña en la organización.

Según se desprende del Portal de Transparencia, entre 2021 y 2022 Méndez trabajó como diseñadora en la Municipalidad de Santiago. Y, en paralelo a sus labores en la fundación, actualmente la profesional -según publicita ella misma en sus redes- se dedica a vender contenido para adultos en la plataforma OnlyFans.

Anteriormente, Méndez se hizo conocida como dirigente comunista en su época de estudiante en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) en la Universidad de Chile. En 2016, integró la directiva de la Fech que presidió Daniel Andrade.

Por otra parte, la politóloga Karina Meneses se desempeña como encargada territorial de la fundación, mientras que Paulina Cabrera se hace cargo de la unidad de poder y territorio.