Quiénes son los parlamentarios de derecha a favor de la eutanasia y el aborto legal

Fue el 28 de septiembre de 2021 cuando por 75 votos a favor y 68 en contra se aprobó en general el proyecto de ley que despenaliza el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación. En su artículo único, se proponía una modificación al Código Penal para “el aborto decidido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación deje de ser un delito”. La derecha en bloque votó en contra, pero un parlamentario de ese sector se alejó del resto y estuvo a favor: el diputado por Evópoli, Francisco Undurraga.

Si bien la votación se dio en la antesala de elecciones parlamentarias, lo cierto es que Undurraga marcó un contraste con el sector, el que históricamente se ha opuesto a algunas medidas valóricas.

Aunque en algunos asuntos como la despenalización bajo tres causales -inviabilidad del feto, violación y peligro de muerte de la madre- hay mayor apertura en la derecha, de todas formas se dividen. Sin embargo, con el anuncio del Presidente Gabriel Boric, en la pasada cuenta pública del 1 de junio, de promover el aborto libre, en el sector en general se opusieron. Incluso, hubo legisladores de derecha que se retiraron del Salón de Honor del Senado cuando el Mandatario pronunció el proyecto y se fueron en medio del discurso.

Sin embargo, lo cierto es que existen algunas voces menores que están a favor de ampliar el aborto más allá de las tres causales. Estos representan una minoría, en comparación con la eutanasia, el otro proyecto valórico que Boric volvió a introducir al debate en su cuenta pública. En esa última materia hay mayor apertura.

El diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, votó a favor de despenalizar el aborto.

La apertura en Evópoli al aborto

En 2018 una entrevista del entonces presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, generó debate en el sector. En Radio Duna manifestó que “el debate debería estar en torno a un aborto regulado (…), que tenga autonomía para las mujeres como un derecho, plazos legales y condiciones médicas predefinidas”, añadiendo que en su opinión personal “estoy abierto a regular el aborto con plazos limitados (…) sin causales, como un derecho de la mujer”.

En Evópoli se generó un revuelo tras los dichos. En el entorno del exconvencional constituyente, en todo caso, han recalcado que él ha hecho alusiones a aborto “regulado” más que aborto “libre”. Pero lo cierto es que no es la única voz que ha ido más allá de las tres causales. Otra en Evópoli es la exsecretaria general y exseremi Francesca Parodi, quien está a favor del aborto libre. De hecho, esta semana ha vuelto a recalcar su opinión en entrevistas radiales en ADN y Tele 13 Radio.

En el Parlamento, Undurraga marcó la señal con la votación del proyecto en 2021. Esa iniciativa finalmente fue rechazada. Otra liberal en ese entonces de la derecha es Erika Olivera, quien, en ese momento, militaba en RN pero hoy está en el comité de Demócratas.

Ese año, Undurraga manifestó que “yo no estoy dispuesto que a una persona que le falló el plan de vida, que le falló la protección familiar, que le falló el Estado y que adicionalmente también le fallaron los credos, además, en un minuto límite de su vida donde no quiera o no se sienta capaz de proyectar su vida con esa vida que está ahí, la sociedad y el Estado tenga que mandarla presa. Me parece que no es cristiano, me parece que no es de buena fe”. Si bien votó a favor, la iniciativa después fue rechazada en su discusión en particular.

Hoy Undurraga recalcó que “lo importante no es distraer el foco de atención. El proyecto de aborto es una bomba de humo. Voy a esperar que llegue el proyecto para tener una postura”. En su entorno sostienen que hay otras prioridades ciudadanas.

En Evópoli hay otros dirigentes a favor del aborto legal, como por ejemplo el miembro de la comisión política Álvaro Williams. Otros mencionan que el encargado internacional de Evópoli, Francisco Winter, también está a favor del aborto libre, pues a sus cercanos ha argumentado que es un debate que debe estar a cargo de las mujeres y no de los hombres.

De todas maneras, aunque es la tienda más liberal de derecha -a diferencia de otros partidos más conservadores como los republicanos, la UDI o RN- hay dirigentes que no están a favor del aborto libre, como su presidenta Gloria Hutt. En todo caso, ella sostuvo en CNN Chile que no hay que tener temor de debatir el asunto.

“A mí me llama la atención de que haya sido tema porque venía en el programa del presidente Boric y él no ha renunciado a su programa (...). En el caso de aborto libre es más complejo porque hay posturas distintas y como digo tienen un límite dentro del partido. Yo misma no soy partidaria del aborto libre, pero sí creo que hay situaciones que, como indicaba antes, son muy dramáticas y que uno las tiene que considerar”, sostuvo.

El tema es incómodo en Evópoli. Hace unos días el exfuncionario y encargado de redes sociales de esa tienda, Juan Andrés Vallejos, denunció en X que la tienda prohibía a sus militantes estar a a favor del aborto legal, lo que fue desmentido por el partido.

Con todo, en la UDI y RN están en contra del aborto libre, a lo que se suma que la propia abanderada UDI y alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), ha dicho que solo está a favor del aborto bajo tres causales.

El diputado de RN, Andrés Longton, es autor de un proyecto de ley de eutanasia. Sebastian Cisternas/Aton Chile

Mayor disposición por eutanasia

Respecto de la eutanasia hay mayor disposición. De hecho, hay parlamentarios de Chile Vamos que incluso son autores de proyectos de ley que regulan la materia. Tal es el caso de una iniciativa legal que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. Esa iniciativa está refundida con otras, y fue ingresada en 2018 por el actual diputado de RN Andrés Longton, además de otros legisladores de su partido que hoy ya no se encuentran en el Congreso, como Marcela Sabat, Sebastián Torrealba, Karin Luck y Aracely Leuquén, además de Olivera.

El análisis en el sector es que la eutanasia -a diferencia del aborto- genera mayor adhesión ciudadana, por lo que es un tema al que hay mayor apertura.

De hecho, en la derecha hay parlamentarios que están a favor como Andrés Celis (RN) y Undurraga. En la UDI, en tanto, el candidato a alcalde por Providencia, Jaime Bellolio, está a favor de la eutanasia con causales, luego de tener cuidados paliativos universales.

En tanto, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, promueve el “buen morir” y el timonel UDI, Javier Macaya, los cuidados paliativos.

Respeto a la eutanasia, en la UDI hay diputados que se muestran abierto a discutirlo. El diputado Juan Manuel Fuenzalida señaló que no tiene “ningún problema” en abordar la iniciativa, siempre y cuando existan los cuidados paliativos.

Su par de bancada, Felipe Donoso, coincidió en el deber de otorgar un tratamiento a personas en “en situaciones dolorosas”, recalcando que la “eutanasia así a secas es un daño a la salud pública”.