Todos juntos, con Apruebo Dignidad o con el Socialismo Democrático: las tesis en disputa en el PS por las listas electorales

Que el oficialismo terminará compitiendo en dos listas al Consejo Constitucional no es secreto para ningún personero que milite en alguno de los diez partidos que componen la alianza oficialista.

Y aunque en las declaraciones públicas (a excepción del PPD, que ya notificó su postura) la mayoría ha apuntado a no cejar en el esfuerzo por un pacto electoral único, considerando que las conversaciones entre partidos aún siguen en pie, las proyecciones y el casting de consejeros las colectividades ya han comenzado a construirlo, con extremo recelo, en un escenario de dos pactos electorales.

La definición del PPD ha puesto en un pie forzado al PS y en un dilema electoral no menor, avivado en las instancias internas por algunos de sus dirigentes que han defendido las tres tesis que hoy están en disputa en la tienda. La primera, ir en una lista única, que es la que se ha planteado públicamente por la mesa. La segunda, ir en dos listas sumándose a Apruebo Dignidad. La tercera, ir en dos listas pero junto con el Socialismo Democrático, sin quebrar la coalición.

El senador Álvaro Elizalde es uno de los dirigentes que ha planteado la tercera posibilidad: así lo hizo durante la discusión de la comisión política de la semana pasada, cuando dijo que los socialistas deberían acudir a la lista del primer anillo de gobierno, o a la que aúne de mejor forma al oficialismo.

A esas voces internas, ayer se sumó el diputado Daniel Manouchehri, cercano a Elizalde, quien secundó que “en el caso de que fuésemos en dos listas, el PS debería ir con Apruebo Dignidad. Creemos que el PS tiene que hacer un núcleo importante con el centro de gobierno del Presidente Gabriel Boric. No obstante esto, es una posición que el partido en sus instancias deberá dirimir”.

La postura se ha tornado en una incómoda en algunos círculos del partido, pues implicaría “quebrar” con los aliados históricos como el PPD. La discusión ha trascendido, e incluso el presidente de la DC, Alberto Undurraga, ya la deslizaba hace algunos días en Radio Duna. “Tenemos la convicción de buscar una alianza con los partidos del Socialismo Democrático, (pero) si el PS se queda afuera lo respetamos pero armaríamos una segunda lista”, puntualizó.

Una definición para el comité central

Contraria, eso sí, se ha mostrado la máxima dirigenta del PS, Paulina Vodanovic. Aunque la timonel ha reiterado el llamado a hacer un esfuerzo electoral conjunto desde la DC al PC, planteó ayer en conversación con ADN que “si es que vamos en dos listas, iríamos con Socialismo Democrático. Es lo que corresponde”.

En conversación con La Tercera PM, la dirigenta profundiza en su postura. “No es el momento de definir políticas de alianza, no es momento de innovar en la estructura básica del gobierno. ‘Desarmar’ las coaliciones le haría daño al gobierno, más que las dos listas. Tengo la convicción que para el gobierno no es bueno dividir las coaliciones”, analiza Vodanovic.

Aliado a esa postura, y con un tono más duro, está el senador Fidel Espinoza. “Dos listas es el camino. No podemos ir en la misma lista de quienes se creen con superioridad moral y han ninguneado los 30 años post recuperación de la democracia. Sería error garrafal”, ha dicho.

La líder PS advierte que cualquier postura debe adoptarse en las máximas instancias de deliberación del partido y ese espacio tendrá lugar el próximo 28 de enero, cuando el comité central se reúna defina su opción electoral. Mismo día en que el PPD formalizará su opción.

Para ese jornada, dicen, el “naipe socialista” está abierto. Si bien algunos elucubran que si el comité central se realizara este mismo fin de semana, triunfaría la opción de acudir a un pacto con Apruebo Dignidad, otros apuntan a que no es una postura mayoritaria y que las opiniones de parlamentarios que no son parte del comité central -como Manouchehri- no son mayoritarias.

Sin embargo, el dilema se ha vuelto un tema recurrente para la militancia en las últimas semanas. El vicepresidente PS y diputado Leonardo Soto abre otro espacio para esta definición: una consulta democrática y digital a toda la militancia socialista.

“Si finalmente esta disputa entre los que quieren dividir la alianza de gobierno y los que nada hacen por la unidad nos arrastra a competir en dos listas de la alianza de gobierno, a mi juicio, el PS debe convocar a una consulta democrática y digital a todos sus más de 40 mil militantes y adherentes y tomar parte en una decisión tan trascendente, entre todos, de manera participativa e informada, fortaleciendo nuestra democracia interna. El pueblo socialista no debe ser convocado solo a elegir autoridades internas cada dos años o a mitines políticos; llegó la hora en que el pueblo socialista -que es el corazón de nuestra formación política- comience a tomar parte en las decisiones de nuestra colectividad a través de una consulta democrática”, propone.

Además de Manouchehri, la vicepresidenta Nicole Cardoch también se muestra proclive a plegarse a lo que ya definen como una “lista oficialista”. Durante el fin de semana, la dirigenta estuvo compartiendo en la Fiesta de los Abrazos junto a dirigentas del Frente Amplio y el secretario general del PC, Lautaro Carmona.

“Yo soy de la posición de plegarnos a la ‘lista oficialista’. Somos un partido que sostiene en gran parte la gestión del Presidente Boric, y tenemos un compromiso con su agenda de transformaciones, con la ciudadanía del cual no podemos retirarnos. Nadie debería dudar de eso. La convicción y lealtad del partido no se acomoda a los avatares que puedan existir en este camino”, señala.

Bases PR presionan a una postura

En tanto, dentro del Partido Radical (PR) circulan algunas misivas en que se hace un llamado al timonel de la tienda, Leonardo Cubillos, a que integre una lista junto al Socialismo Democrático, sin Apruebo Dignidad. El partido tiene una gran mochila sobre la espalda, pues será el primero dentro de la coalición en decidir en su consejo si estará disponible para ir en dos listas. Lo hará este sábado 21 de enero, mientras que el PS y el PPD tendrán que esperar hasta el 28.

Una de las cartas, firmada por militantes como el exsenador Guillermo Vásquez y los exsubsecretarios Patricio Tombolini, Patricio Morales y Roberto Pliscoff, señala que “instamos a que, bajo ninguna consideración, (...) nuestra colectividad convenga un pacto electoral con el Frente Amplio y el PC, pues respecto a ellos carecemos de identidad sobre el modelo de sociedad (...), y por el contrario exhortamos encarecidamente a suscribir una alianza electoral con el Socialismo Democrático y la DC (...)”.

En otra de ellas, enviada a Cubillos de parte del frente de profesionales y técnicos del PR, se afirma que la “ultraizquierda” articula una “tesis equivocada” sobre que la separación en dos listas “sería una mala señal y una falta de apoyo al actual gobierno”. “Esa afirmación no es nada más que una manipulación mañosa que intenta evitar que las distintas opciones que apoyan al actual gobierno puedan legítimamente sostener los puntos de vista que nos caracterizan y nos diferencian (...)”, justificaron los radicales adherentes.