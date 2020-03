“Tramposo” y “alejado de la buena fe”: La dura respuesta de la U a la millonaria demanda de Ángelo Araos

Azul Azul le responde a Ángelo Araos. El futbolista, hoy en Corinthians, y quien estuviera seis meses en la tienda estudiantil, desde enero a junio de 2018, demandó a la concesionaria estudiantil por US$ 500.000 ($ 388.000.000), en febrero pasado, por concepto de su derecho legal a recibir el 10% del total de la transferencia al cuadro brasileño, que se realizó en US$ 5 millones.

Azul Azul diseñó un contrato que tiene disconforme al jugador. Se acordó, según establece la primera cláusula del documento, un préstamo con opción de compra a cambio de US$ 4.500.000. De ese monto, los estudiantiles se quedaron con US$ 2,5 millones, mientras que Antofagasta se anotó con US$ 2 millones. Un año después, específicamente el 31 de julio de 2019, los Paulistas debían ejercer la opción de compra, que sí se efectuó, por un monto equivalente a la diferencia: US$ 500.001. De este valor, según estipula la ley, Araos debía sacar su 10%, no así del total de la transacción. Es decir, le correspondía que la U le pagara US$ 50 mil, y no los US$ 500 mil que corresponden al monto máximo a de la operación, acusa la defensa de Araos. “Este entramado contractual que realizó Universidad de Chile, claramente busca perjudicarme en mis derechos laborales, toda vez que la demandada en su ‘lógica y proceder’ buscó destinar el menor monto posible para pagarme como trabajador (Deportista Profesional)”, acusó el jugador chileno, figura de la Sub 23.

Azul Azul hizo su alegato, de cara la audiencia preparatoria, que se realizará el próximo 17 de marzo, a las 9.10, en el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel. Lo hizo apenas dos días antes de cumplir su plazo.

En el escrito, de 17 páginas, al que tuvo acceso La Tercera, la concesionaria entrega detalles del vínculo del futbolista en la U. Aclara que el 4 de enero de 2018 comenzó a prestar servicios los azules como jugador profesional, a cambio de una remuneración líquida de $ 3.100.000, en un contrato que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Además, detalla que se le canceló $ 520.000.000 a Antofagasta por la mitad del pase del futbolista. La comisión del 10% por término anticipado de contrato con el cuadro nortino ($52 millones) fue cancelado por los estudiantiles, asegura el abogado del club, José Joaquín Laso.

Los estudiantiles comienzan su defensa citando la cláusula de salida que se fijó: “El Club Universidad de Chile sólo estará obligado a aceptar ofertas siempre y cuando éstas cumplan con al menos las siguientes condiciones: (i) sea realicen en un periodo sin restricción para la contratación de jugadores en Chile; (ii) se presenten con al menos 15 días de anterioridad al cierre del libro de pases en Chile, y (iii) sean de un monto neto mínimo de US$5.000.000 (cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) por el 100% de los derechos económicos”, dice.

Luego de esto, agrega que “Sin embargo, la oferta inicial recibida por mi representada de parte de Corinthians para la transferencia total del Jugador, no cumplía los requisitos al ser por un monto inferior a los US$5.000.000 netos, y por otra, la oferta implicaba un pago a plazo y sin garantías de pago de las cuotas. En virtud de lo anterior, el Club Universidad de Chile manifestó que no aceptaba la oferta de transferencia total del señor Araos, en esas condiciones, ya que no cumplía con las exigencias pactadas y sus legítimos intereses económicos”. Pese a lo anterior, y en representación de Fernando Felicevich y Francesco Barbera, sus representantes, acordaron la fórmula de venta que les entregaría a los azules en una cuota los US$ 2,5 millones. El resto, en pagos parcelados, los asumiría Antofagasta, club que estaba dispuesto a cederlo para recibir el dinero.

Según Azul Azul, Araos renunció a cualquier porcentaje posterior, en su idea de partir lo antes posible al fútbol brasilero: “Cabe destacar que el señor Ángelo Araos, mediante la suscripción del contrato de cesión temporal y opción de compra, reconoció expresamente que aceptaba todas las condiciones estipuladas en dicho contrato (cesión temporal y opción de compra) y que renunciaba expresa e irrevocablemente a cualquier cantidad o porcentaje que pudiera corresponderle en virtud de dicho contrato, por “encontrarse incluidos en los emolumentos pactados con el Corinthians” por concepto de su remuneración a recibir como jugador de fútbol profesional. (Cláusula quinta del Contrato de Cesión Temporal)”, añade.

La concesionaria no esconde su molestia con el futbolista formado en el norte: “Lo único tramposo, y alejado de la buena fe, es la presentación de la demanda de autos, que desconoce todos los acuerdos suscritos y que propuestos por y alcanzados para materializar un traspaso deseado por el jugador previo al término de su contrato y que al que mi representada se había opuesto”.

Para cerrar, exige no dar a lugar la exigencia de la defensa de Araos: “En consecuencia, el demandante no tiene derecho a indemnización alguna, ni de parte de Azul Azul ni de Antofagasta (US$500,000), porque renunció a ello debido a que la remuneración que Corinthians asumió pagarle durante el período de cesión temporal y con posterioridad, ya como empleador, incluía los montos a que podría haber tenido derecho por concepto de indemnización de término anticipado de contrato”, cierra.