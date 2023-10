Columna de Juan Carlos Field: No somos especiales; somos profesionales de las emergencias

Por Juan Carlos Field Bravo, presidente Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile

El primer Cuerpo de Bomberos se fundó hace más de 170 años en Valparaíso. Hoy somos más de 314 Cuerpos de Bomberos, constituidos como corporaciones de derecho privado, con el juramento de prestar un servicio de utilidad pública a la comunidad, funciones ligadas a tragedias, emergencias o necesidades, que a lo largo de su historia ha dejado 345 mártires.

Durante nuestra carrera bomberil entregamos gran parte del tiempo, muchas veces en desmedro de nuestras familias, para acudir a las emergencias y capacitarnos. Sin ir más lejos, en las últimas inundaciones fuimos los primeros en llegar y los últimos en retirarnos. Por eso y más, la ciudadanía nos reconoce como la mejor institución, con un 99% de las preferencias.

Pero entre tantas historias, hay algo que hoy nos tiene sumamente intranquilos. El bullado caso “fundaciones”, el mismo que ha afectado a varios Gobiernos Regionales y Ministerios, también nos está perjudicado fuertemente, por las medidas que se han tomado.

El problema con los traspasos de fondos repercutió en la reactivación de la Circular N° 20 del Ministerio de Hacienda, que instruye que los proyectos regionales, que van en beneficio de Bomberos y la comunidad, se deben garantizar a través de un instrumento de cobro inmediato.

Actualmente nuestra Institución garantiza los proyectos a través de un pagaré, con la diferencia de que se solicitará hoy: una boleta de garantía. Pero aquí lo más importante es declarar que como Bomberos de Chile nunca hemos fallado, porque siempre hemos rendido como corresponde y tenemos varios entes que fiscalizan las inversiones.

Nosotros no nos sentimos especiales, pero no podemos permitir que nos pidan una boleta de garantía por el 5% del valor del proyecto, cifra que hoy no manejamos y traerá consigo que miles de proyectos se vean afectados.

A fines de agosto nos reunimos con el ministro Mario Marcel, quien se comprometió a comunicar a los Gobiernos Regionales de excluir a Bomberos de Chile de esta Circular, pero mientras no se ratifique esa decisión, seguimos siendo afectados para ejecutar la renovación tecnológica de los equipos y los carros de los Bomberos y Bomberas.

Esta misma afectación la estamos viviendo con la Ley de Presupuesto 2024, donde nuevamente a Bomberos de Chile se le rebaja el presupuesto para el próximo año.