El imparable Trump en la carrera por la candidatura republicana

Pese a los cargos penales que enfrenta, sus próximos juicios y las críticas por no asistir a los debates con otros candidatos, el expresidente estadounidense Donald Trump no se ve perjudicado y, al contrario, crecen las voces que creen que está en camino para conseguir la nominación del Partido Republicano para las elecciones del 5 de noviembre próximo.

Sin que fuera una sorpresa para los analistas, la noche del lunes en el caucus de Iowa, Trump demostró que también tiene una conexión fuerte con sus partidarios, logrando la victoria en 98 de los 99 condados del estado agrícola del Medio Oeste de Estados Unidos. El exmandatario ganó más de la mitad de los votos, todo un récord para un candidato que no se encuentra ejerciendo un cargo. Superó con holgura al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y a la exembajadora en Naciones Unidas, Nikki Haley, que quedó tercera. Incluso ganó el respaldo del empresario tecnológico Vivek Ramaswamy, que tras quedar cuarto abandonó la carrera.

La campaña de Trump pronostica que podría conseguir la nominación republicana para el tercer ciclo electoral presidencial a finales de marzo, y que es probable que se obtengan más victorias en primarias y caucus en las próximas semanas.

El ex presidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump hace gestos en el escenario durante un acto de campaña de New Hampshire, en Portsmouth, el miércoles. Foto: Reuters

Existe el consenso de que las primarias del 24 de febrero en Carolina del Sur podrían ser decisivas, por ser un estado en el que Haley ganó dos veces como gobernadora, pero donde actualmente está detrás de Trump en las encuestas. El gobernador republicano del estado, Henry McMaster, respaldó a Trump hace más de un año y su senador principal, Lindsey Graham, también apoya al exmandatario.

La atención ahora está puesta en New Hampshire que celebrará primarias -en las que pueden votar personas independientes- el próximo martes. Allí el expresidente tiene un promedio de 46,8% de intención de voto, según Real Clear Politics. Haley, en tanto, marca un 33,3% y DeSantis un 6%.

Sin embargo, un estudio de la consultora Zogby, divulgado ayer, indicó que Haley “aún no ha superado el 40%, lo cual es un problema para ella cuando solo faltan unos días”. Ella tiene el fuerte apoyo del popular gobernador Chris Sununu, y su red de cercanos, y también le va muy bien entre los independientes, y ese es el número a tener en cuenta en las encuestas preprimarias. A juicio de la encuestadora, si más independientes se presentan a votar el martes –como lo hicieron en 2000, lo que permitió una victoria de John McCain sobre George W. Bush– la carrera se inclinará a su favor. Algo que ahora parece poco probable, según los expertos.

¿Cómo Trump ha logrado que el electorado vuelva a confiar en él? A juicio del columnista del diario The Washington Post, Dan Balz, Trump retomó el mando del partido y la pelea por la nominación después de una caída en su posición tras las elecciones de mitad de período de 2022, cuando los republicanos tuvieron un desempeño inferior a las expectativas y a los candidatos favoritos de Trump les fue mal. “Irónicamente, contó con la ayuda de cuatro acusaciones en cuatro jurisdicciones, incluidos dos casos relacionados con sus esfuerzos por subvertir los resultados de las elecciones de 2020″, escribió el analista.

“Trump usó esos delitos graves (91 en total) como insignias de honor, y los votantes republicanos respondieron acudiendo en masa a él. Las acusaciones presagian una campaña electoral general en la que los tribunales competirán con los mítines de campaña para definir las personalidades de los dos posibles candidatos, así como una de las principales opciones para los votantes, que es si ven a Trump como una amenaza a la democracia”, añadió.

Una bota navideña y regalos con la imagen del candidato presidencial republicano y ex presidente estadounidense Donald Trump se encuentran delante del evento de campaña de Trump en Waterloo, Iowa, EE.UU., el 19 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

Los resultados preliminares de una encuesta de entrada de los participantes de las asambleas en Iowa dieron cuenta del grado en que Trump es dueño de su partido. Cuando se les preguntó si el Presidente Joe Biden fue elegido legítimamente en 2020, aproximadamente dos de cada tres dijeron que no, poniéndose del lado de la afirmación falsa, pero persistente, de Trump de que las elecciones estuvieron plagadas de fraude. “Robadas”, según sus palabras.

Y como muestra de la influencia que tiene en el partido y de que muchos creen que será nominado, más republicanos están cerrando filas detrás de su campaña, especialmente tras su victoria holgada en Iowa. El último en unirse fue el exsenador de Texas, que fue su rival en 2016, Ted Cruz, quien anunció su respaldo el martes por la noche. A la lista de apoyo se sumó otro importante oponente de Trump en las primarias de 2016, el senador de Florida, Marco Rubio, quien la semana pasada dijo que Trump era la mejor esperanza para hacer retroceder las políticas de Biden.

“Los respaldos son la señal más reciente de que los republicanos se han unido detrás del expresidente, incluso cuando más de 50 estados y territorios aún no han votado en la contienda por la nominación y los rivales de Trump continúan haciendo campaña y publicando anuncios de televisión con la esperanza de una victoria inesperada”, escribió el diario The Wall Street Journal.

E. Jean Carroll es interrogada por su abogada -durante el segundo juicio civil en el que Carroll acusó al ex Presidente Trump de violarla hace décadas- en el Tribunal Federal de Manhattan. en la ciudad de Nueva York, el 18 de enero de 2024 en este boceto de la sala del tribunal. Foto: Reuters

A pesar de la rotunda muestra de apoyo de los votantes en Iowa y el respaldo de pesos pesados del partido, la realidad de la vida pública fuera de la política de Trump quedó rápidamente en evidencia el martes por la mañana. Esto, cuando tuvo que presentarse en un tribunal de Nueva York donde un jurado debe considerar si la escritora E. Jean Carroll tiene derecho a una indemnización de 10 millones de dólares o más por daños y perjuicios por la presunta difamación de Trump en 2019, cuando rechazó como “totalmente falsa” su afirmación de que él la violó en unos grandes almacenes de Nueva York hace décadas.

Trump calificó la acusación de Carroll como “un caso falso de una mujer que nunca he conocido, visto o tocado”. Más tarde, el republicano fue a hacer campaña en New Hampshire, al igual que Haley y DeSantis. Esta división de su tiempo entre los juzgados y los actos de campaña es, a juicio de The New York Times, una muestra de cómo Trump manejará la carrera por la nominación de la colectividad.

“Trump ha fusionado las diversas acusaciones, incluido el caso de fraude civil del Fiscal General de Nueva York contra él y su empresa, en un solo lamento sobre una ‘caza de brujas” que, según afirma falsamente, está siendo orquestada por el presidente Biden. Presentarse a sí mismo como blanco de persecución política le ha reportado millones de dólares en donaciones políticas y ha unido a los votantes republicanos a su lado mientras se postula nuevamente para presidente”, añadió.