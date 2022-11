Luciano Rivas, gobernador de La Araucanía: “Si el Presidente reconoce que hay delitos de carácter terrorista, el estado de excepción debe mantenerse y no acotado”

La primera reunión que mantuvo el Presidente Gabriel Boric en La Araucanía fue con el gobernador Luciano Rivas, lo que fue valorado por la autoridad -independiente elegido en el cupo de Evópoli- que le pidió tramitar una ley de reparación para las víctimas de la violencia rural.

Rivas advierte que con Boric tienen diferencias políticas importantes, pero que, por lo mismo, le sorprendió la disposición con la que el Mandatario llegó a la zona. “Se nota que estudió harto y sabía el terreno que estaba pisando, y ahí fue fundamental su decisión de reunirse con las víctimas, por lo mismo, no tendría sentido no renovar el estado de excepción”, señala a La Tercera Sábado.

¿Con qué sensación se quedó de la visita del Presidente?

Con la de un Presidente que vino a la región y escuchó a las víctimas, entendió lo que se está viviendo en la región. Si bien ayer fue uno de los días más violentos del año, el Presidente dijo que no se podía permitir que esto le gane a la Región de La Araucanía. Hizo, además, muchos anuncios, los que espero ahora comiencen a concretarse, junto con agilizar las cuatro leyes que son necesarias para combatir lo que ocurre en la región: una nueva Ley de Inteligencia, medidas modificatorias a la Ley Antiterrorista, una ley para combatir el crimen organizado y también las usurpaciones. Estas acciones legislativas son esenciales para el resguardo de la democracia en esta región.

¿Qué fue lo más importante de esta visita para usted?

El que se haya reunido con las víctimas y haya escuchado a un joven de 23 años que fue baleado en su cara, a una madre a la que le asesinaron a su hijo, a un hombre que le quemaron el campo y, además, le golpearon a la mujer, es bien importante, más tomando en cuenta la coalición política que representa el gobierno. Y, lo otro, el que haya reconocido que en La Araucanía hay actos terroristas, bueno, es un avance muy importante y que deja atrás las vendas ideológicas que venían manteniéndose por parte de un sector de su gobierno.

¿Cree que esas vendas ideológicas ya no existen?

Yo creo que la incorporación de las ministras Ana Lya Uriarte (Segpres) y Carolina Tohá (Interior) han hecho que el Presidente haya ampliado un poco su mirada. Yo creo que habían muchos temas ideológicos, sin ir más lejos, el Presidente siempre que fue parlamentario votó en contra del estado de excepción para las provincias de las regiones de La Araucanía y el Biobío, y hoy él mismo lo ha promovido para renovarlo 11 veces. El Presidente, antes, nunca había hablado de terrorismo y hoy viene a la región y lo reconoce.

Sin embargo, siempre está en duda si habrá otra renovación más del estado de excepción para dar paso a un proyecto de más largo plazo...

Si reconoce la existencia de terrorismo en la zona, no me queda claro el por qué no deba renovar el estado de excepción, además, si el Presidente reconoce que hay delitos de carácter terrorista, el estado de excepción debe mantenerse y no acotado, porque esos delitos no se pueden enfrentar solamente con la seguridad pública tradicional que brinda Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Entonces, ¿el reconocer la existencia de delitos terroristas y no aplicar el estado de excepción sería contradictorio?

Yo creo que al reconocer que hay delitos de carácter terrorista, no basta con presencia policial para combatirlos, por lo tanto, se necesita una medida como el estado excepción a cargo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Ahora, yo esperaría que ya no fuera acotado y entregara más facultades para las FF.AA., y renovarse las veces que sea necesario, porque los atentados siguen ocurriendo todos los días. El gobierno dice que estos han ido a la baja, pero siguen siendo igual de violentos.

¿Por qué dice que es acotado? Los militares hace rato que ya no solo están en las rutas...

O sea, sigue siendo de apoyo a la labor de control de las policías y yo creo que debe ser más que eso. Los militares deberían estar apoyando, por ejemplo, los procedimientos para poder desarticular las bandas criminales y eso se hace ingresando a ciertos sectores rurales, vinculándose mucho más a los operativos y no solo estar a cargo de las carreteras y algunos puntos fijos.

El Presidente, además, cuestionó el uso de la Ley Antiterrorista. ¿Falta mejorar este cuerpo legal?

Es muy necesario hacer las reformas a esta ley. Tenemos que buscar una legislación que logre sacar de circulación a quienes comenten estos delitos y poderlos poner a disposición de la justicia, y si esa es la Ley Antiterrorista, una reforma a la legislación contra el crimen organizado, o si es mejorar la Ley de Inteligencia, cualquier cuerpo legal sirve.

¿Pero es útil la Ley Antiterrorista para lograr condenas efectivas contra quienes cometen delitos graves en la región?

Es que es real que con la Ley Antiterrorista no hemos tenido grandes resultado. Se aplicó mucho en el gobierno anterior y, la verdad, no son tantas las personas que han sido detenidas y juzgadas por esa ley, entonces, yo creo que ahí el peso recae, no solo en el gobierno para darles urgencia a estas leyes, sino que también al Congreso para discutirlas rápidamente y así resguardar la democracia de nuestro país. Cuando la seguridad es el mayor problema, creo que los parlamentarios tienen que discutir esos temas con las urgencias que requiere la gente.