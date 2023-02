Mauricio Pavez (Partido de la Gente), candidato a consejero: “En el Consejo nos jugamos mostrarnos como un partido serio”

A pedido de Franco Parisi, Mauricio Pavez -quien se desempeña como abogado del exabanderado presidencial del Partido de la Gente- decidió postularse como candidato a consejero por la Región Metropolitana. Lo hace, dice, para reivindicar la imagen de su colectividad y también de la política en general.

Como parte de ese esfuerzo, llega con propuestas bajo el brazo, entre ellas, disminuir el número de parlamentarios y promover un referéndum revocatorio presidencial.

El PDG no firmó el acuerdo del 12 de diciembre. ¿Por qué decidió ser candidato?

Siempre tuvimos la idea de que fuera consultada la gente respecto de si querían o no un nuevo proceso. Pero no significa que no queramos aportar en la construcción de una nueva Constitución. Queremos poner nuestras ideas en esa nueva Constitución, pese a que va a ser muy controlada.

¿Es crítico de los 12 principios que establecieron los partidos?

Sí. La elaboración de ese itinerario es poco democrático. Todas estas situaciones debían ser consultadas a la ciudadanía. Desde ya se establece un órgano nombrado a dedo por los partidos políticos. Y no se atendió a la expertiz en materias constitucionales, sino a la cercanía política.

¿Su preocupación es que sean operadores políticos más que expertos?

¡Es que eso son! Es cosa de ver las personas que fueron nombradas... muchos de ellos, no estoy diciendo que todos.

¿Por qué pasar de ser el abogado de Parisi a candidato?

Yo tengo una relación de cercanía con Franco Parisi. Él y dirigentes del partido me solicitaron que fuera candidato. Es atemorizante exponerte públicamente, por el desprestigio de los políticos. Yo quiero hacer una defensa de la política en general. La gente confunde lo que es la política con las personas que ejercen esa política, quienes han ocurrido en situaciones reprochables.

¿Qué se juega el PDG en este proceso?

Somos un partido nuevo. Han existido problemas que todos saben, de nuestros representantes en el Parlamento. Hubo temas de ego, de contradicciones, de nublarse con cuestiones más personalistas. Lo que nos jugamos es darnos a conocer, que se muestren nuestras figuras. Aquí nos jugamos mostrarnos como un partido serio, con un ideario de futuro y de compromiso con la gente.

Algunos temen que el PDG y republicanos busquen torpedear el proceso desde dentro. ¿Cómo se lo toma?

Estamos muy alejados de lo que es el Partido Republicano. Somos un partido moderno, con una estructura de mucha democracia. Además, las posturas del Partido Republicano son de derecha y nosotros no somos de derecha. Sobre si vamos a ir a torpedear el Consejo, para nada. Esa es una de las diferencias que tenemos con todos los demás partidos. Tenemos un sector que va a defender las ideas que existen en la Constitución del 80, como los republicanos y el resto de la derecha. Por el otro lado, tenemos a la antigua Concertación, a los partidos del Frente Amplio y el PC, que van a defender las ideas que fueron rechazadas. Si queremos participar, es porque esperamos convencer a los demás consejeros de que nuestras propuestas son buenas, pero en ningún caso torpedear. Ojalá salga una buena Constitución, que sea aprobada por la ciudadanía.

¿Hay algún tema que consideren crucial consagrar en la Constitución?

La libertad es una cuestión esencial, o sea, que exista libertad económica, individual, que se protejan esas libertades adecuadamente. Eso es lo más importante.

¿Y en lo referido al sistema político?

Queremos achicar el Estado. Eso no significa que no queramos un Estado fuerte. Queremos un Estado garante de derechos, que sea un árbitro de las situaciones comerciales y que respete la libertad y los derechos individuales. Desde ya creemos que tiene que bajar el número de diputados y quizás el de senadores. Lo otro: proponemos un principio revocatorio respecto del Presidente de la República. Es una buena idea, es una forma también de hacer más exigibles las responsabilidades de los mandatarios.

¿Hay algo que rescate de la propuesta de la Convención?

Había normas que establecían los derechos básicos adecuadamente. Que se haya consagrado a nivel constitucional el derecho a la vivienda es un buen elemento. Sin embargo, hay muchas otras cosas -el sistema político, la plurinacionalidad- que hacían inviable que fuera aprobada.

De la Convención se criticaron mucho las formas, el veto. El PDG ha caído en eso, Franco Parisi le dijo merluciano al Presidente. ¿Cómo va a ser su comportamiento en el Consejo?

En general, nosotros somos muy respetuosos de la institucionalidad, respetamos también al Presidente Boric, así como a todas las personas. Que existan algunas personas o algunas declaraciones desafortunadas... No es la generalidad de lo que piensa el partido.

¿Cuál va a ser el rol que va a tener Parisi en el proceso?

Franco es la figura más importante del PDG, pero también es muy generoso. Escucha y respeta mucho las democracias internas y la institucionalidad del partido, así que no es una participación intrusiva. Esperamos que pueda venir en marzo o abril a participar con nosotros acá en Chile.