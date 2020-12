Los autos que quisiéramos tener en Chile en 2021, pero que probablemente no veamos...

El mercado automotor chileno se caracteriza por su gran diversidad, reuniendo a más de 60 marcas que compiten en el campo de los vehículos livianos. Una economía abierta al mundo y una tasa de parque motor que aún tiene mucho por crecer -respecto de países desarrollados-, explican aquella prolífica competencia a nivel local. Entendiendo que el fin de año es momento de recuentos y de aventurarse con qué depara 2021, el equipo de MT Motores en pleno hizo un sencillo ejercicio: respondimos qué autos nos gustaría ver en Chile el próximo año, pero que -ya sea por estrategias de marca o cuestiones de otra índole-, sencillamente parecen casi descartados para ver por nuestras calles (eso al menos en los próximos 12 meses). Échales una mirada, tú seguramente también tendrás algunos en mente...

En Chile, no:

Alpine A110

El primero ordenado alfabéticamente es el Alpine A110. Este deportivo compacto producido en Normandía por el Grupo Renault, es un perfecto desconocido para algunos y ni siquiera tiene representación en nuestro mercado.

Concebido como una reinterpretación moderna del Alpine A110 diseñado por el genio Giovanni Michelotti en la década del 60, este pintoresco biplaza monta un ‘pequeño’ pero respetado motor de cuatro cilindros y 1.8 litros con turbo que eroga buenos 296 Hp y 320 Nm, disponibles con la emocionalidad que solo un tracción trasera es capaz de ofrecer. Si piensas que le hace falta algún otro atributo para encantar, basta decir que en 2019 empató en el primer lugar al Jaguar I-Pace que se coronó como Auto del Año en Europa (solo se definió en favor del SUV inglés por registrar mayor cantidad de votaciones máximas).

Chevrolet Corvette

Otro que salió al baile en la discusión de equipo, es el Chevrolet Corvette C8. La octava entrega del clásico ‘americano’ que lleva las banderas cuadriculadas entrelazadas, es un buen candidato para decir presente en nuestro país.

Cabe destacar que el nuevo Corvette que se anunció a mediados de 2019 y que comenzó a llegar a los concesionarios estadounidenses durante los últimos meses, es una completa revolución dentro de la saga de este deportivo. ¿Por qué? Simplemente porque se decidió que ya no fuera un más un auto de motor delantero y en su lugar se lo dotó de un gigantesco corazón V8 atmosférico 6.2 litros de disposición central, es decir, por detrás de los dos asientos pero por delante del eje trasero, que es el que tracciona. Así, su impronta y sobre todo su performance ahora son muchísimo más afiladas, dicen en General Motors. ¿A quién no le gustaría verlo aquí?

Ford Bronco

Nadie dice que finalmente no llegue, pero al menos para 2021 parece ser muy difícil. El Ford Bronco (se develó hace seis meses) todavía no está a libre disposición en Estados Unidos y, de hecho, su producción sufrió demoras por efectos del coronavirus (ver nota).

Otro punto que cierne de dudas una eventual llegada del rival del Jeep Wrangler, es que la marca del óvalo dio a entender que solo estaba garantizado el arribo del Bronco Sport, el hermano más chico del Bronco a secas y que en México arranca valores desde los $ 24 millones. Para concretar un futuro estreno del mayor de los todoterrenos de Ford, había todavía mucho paño por cortar y varios cálculos que sacar, se dijo en su minuto. ¿Darán las cuentas?

Ford Puma ST

Otro modelito de Ford que despertó likes y reacciones en el equipo, fue el crossover Puma ST. Claro, porque si Ford poco a poco ha ido dando un paso al costado del segmento de autos, ello no significa que renuncie a ese lado más sport firmado por la división Ford Performance (en Chile vende, por ejemplo, el SUV Edge ST y recientemente sumó la forzuda camioneta Ranger Raptor).

El Ford Puma ST fue presentado recién en septiembre en Europa. Se destaca por ser dueño de un corazón de tres cilindros y 1.5 litros con turbo, que es capaz igualmente de poner 200 caballos y 320 Nm para el deleite de quien lo conduzca. Todo, además, con la entretención de una caja de cambios manual de seis marchas. Tan avanzada es la ingeniería del Puma ST, que, pese a su espíritu sport para un cuerpo de mini SUV, entrega igualmente un consumo promedio de 14,5 km/l.

Toyota GR Supra

Es difícil que el deportivo de espíritu japonés y fabricación austríaca arribe a nuestro territorio. Por ahora el nombre Supra (o GR Supra) no asoma ni por casualidad en los listados de homologación nacional, eso pese a que se presentó mundialmente en enero de 2019.

El único consuelo es que su hermano de fórmula, el roadster BMW Z4 sí pisó suelo nacional durante el tercer trimestre del año pasado, repitiendo la motorización 3.0 litros biturbo de seis cilindros en línea del GR Supra. Para ambos, la potencia va a los 340 Hp y 500 Nm de par. Ojalá estemos errados y el GR Supra organice su propia fiesta a nivel local...

Toyota Tacoma

Como decía un famoso cantante caribeño, ‘a veces hay que escuchar la voz del pueblo’. Y este candidato de entre los modelos que muchos quieren ver pero que probablemente no lleguen, nace de nuestros lectores. Apenas asoma una noticia de camionetas, no tardan en aparecer los comentarios relacionados con la Toyota Tacoma. Si hasta una pequeña Ram 700 algunos la ven calcada a una Tacoma...

Para tristeza de muchos, lo cierto es que su potencial estreno local parece muy poco probable, ya que la firma japonesa se concentra de lleno en la Hilux, que es su equivalente entre las pick-up medianas para los mercados fuera de Norteamérica. Y la verdad es que mirándolo fríamente, pocas razones tendría Toyota para cambiar ese enfoque: la Hilux es líder regional y marcha segunda entre las camionetas en nuestro mercado. Parece que habrá que conformarse con contemplar aquellas pocas unidades importadas que lucen como rarezas en nuestras calles. ‘Mira, ahí va una Tacoma...’

Toyota GR Yaris

La pregunta parece sencilla: ¿A quién no le gustaría que el motor de tres cilindros más potente jamás creado, también diga presente en Chile? Cri, cri... Claro. Ese es el cartel que tiene el Toyota GR Yaris, el deportivo nipón hasta la médula que nació de toda la experiencia recogida por la marca desde que volvió a involucrarse en los rallies.

Tan importante es este demonio integral para Toyota, que se ha convertido en una especie de protegido de Akio Toyoda, el controvertido heredero del imperio Toyota, quien no perdió oportunidad de presentarlo en persona durante la pasada Semana de la Velocidad en el Reino Unido (ver nota). Por las dudas, el hatchback GR Yaris de motor 1.6 litros con turbo, desarrolla 268 caballos para entregar una muy fiel representación de lo que es pilotar el Yaris World Rally Car del flamante campeón Sébastien Ogier.

Tesla Model 3

‘¿Y los eléctricos?’, surgió también en el conciliábulo de MT Motores. Evidente, si todos los fabricantes giran en ese sentido, ¿por qué entonces no pensar en tener de manera oficial en el país a la marca que empujó desde un inicio esta nueva era? Así fue que apareció en nuestra improvisada servilleta el Tesla Model 3. Dicen que los grandes acuerdos se firman así...

El auto eléctrico más vendido en la historia, fue también el modelo enchufable predilecto en Europa durante la temporada anterior. O sea, preferencias (y atractivos, seguramente) le sobran. En sus versiones de más alto rendimiento, el fastback bimotor californiano puede ofrecer una autonomía máxima de 568 km. Alguna vez podrá unir sin detenerse Santiago y Concepción, aunque lo más probable es que no sea en 2021... Por ahora Tesla no asoma sus narices en Chile, no de manera de oficial.

Volkswagen ID.3

Por último, un modelo que está arrasando en la parte norte de Europa, también saltó entre los mencionados. Puede también que el Volkswagen ID.3, verdugo reciente del malogrado e-Golf, alguna vez llegue por estos lados, pero lo evidente es que no será dentro de los próximos 12 meses.

De hecho, más probable es que el primer eléctrico en Chile de la nueva era de Volkswagen termine siendo el EV de más bajo costo que los alemanes piensan crear en los siguientes años. En esta pasada los números parecen no calzar demasiado con nuestra realidad socioeconómica (y los nulos incentivos impositivos poco y nada ayudan)...

¿Tú tienes algún otro candidato?