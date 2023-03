¿No pudiste renovar el permiso de circulación por un parte? Revisa cómo pagarlo

Se acerca el último día para el pago del permiso de circulación, trámite de carácter obligatorio que tiene plazo hasta el 31 de marzo para hacerse efectivo y así no quedar moroso y arriesgarse a una multa ni a intereses.

Ahora, si eres de esas personas que dejó hasta el final el trámite del permiso obligatorio y del SOAP, pero no puedes avanzar con el proceso porque te enteraste frente al computador que tenías un parte empadronado a nombre de tu vehículo, te contamos lo que debes hacer para salir del problema.

Esta situación es más usual de lo que se cree. Muchas veces, se cursan infracciones por estar mal estacionados o por exceso de velocidad en carretera.

Aquellas personas que tengan autos podrán obtener el permiso hasta el 31 de marzo.

Si piensas que zafaste de esas situaciones porque no te detuvo un policía, debes saber que existe la posibilidad de que te hayan cursado un parte empadronado, que es la multa cuando no está presente el dueño del vehículo o no se le pudo detener.

Las infracciones más comunes, que se hacen a la patente del vehículo, son las siguientes:

Circular sin respetar la restricción vehicular

Utilizar pistas exclusivas para el sistema RED

Circular contra el tránsito

Desobedecer la orden de Carabineros o inspectores fiscales

Viraje en zona prohibida

No respetar señaléticas (Ceda el Paso, Pare)

Estacionar en lugar prohibido

Detener vehículo en lugar prohibido

Para estas multas, las personas encargadas de indicar estas sanciones son los inspectores municipales o Carabineros.

Ahora, si antes de hacer el trámite del permiso de circulación quieres revisar si tienes algún parte, se puede consultar en línea el Registro de multas de tránsito no pagadas, sitio dependiente del Registro Civil, donde ingresando la patente del vehículo se puede verificar si se tiene o no un parte empadronado.

Si pasó el tiempo y nunca se canceló la multa -lo que impide la renovación del permiso de circulación- desperdiciando además la posibilidad de algún descuento, lo que debe hacer el usuario es cancelar en línea siguiendo estos pasos:

Ingresar a la página web de la municipalidad donde fue cursado el parte

Buscar y encontrar la opción de pago de multas de tránsito

Escribir el número de la patente en el espacio seleccionado

Realizar el pago haciendo uso del portal que sea correspondiente

Por último, aunque no se relaciona directo con el permiso de circulación, las infracciones impagas pasan al Certificado de Anotaciones Vigentes (CAV), lo que puede complicar el proceso de venta del vehículo si es que fuese el caso.