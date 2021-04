Volkswagen estrena el nuevo T-Cross de motor turbo

Tal como se había conocido en enero, Volkswagen concretó el lanzamiento en Chile del T-Cross turbo. El SUV brasileño viene a complementar la oferta del modelo que debutó en 2019 con un bloque 1.6 aspirado y que ahora arriba a los concesionarios chilenos en dos cortes de equipamiento y con el conocido motor 1.0 TSI bajo el capó.

El nuevo VW T-Cross 1.0 TSI es más amigable con el medio ambiente que la versión 1.6 MSI, cumpliendo con la norma de emisiones Euro 6. Esta mecánica se parea exclusivamente con una caja automática de seis relaciones con la que obtiene un consumo mixto de 13,7 km/l (10,2 km/l en ciudad y 16,9 km/l en carretera). En la práctica, si bien el bloque 1.0 TSI es apenas cuatro Hp más poderoso que el propulsor más veterano (114 Hp frente a 110 Hp), en el torque sí hay una brecha más significativa de 200 Nm versus 155 Nm, que, además se producen a un régimen más bajo y más amplio de revoluciones (2.000 a 3.500 rpm contra 3.800 a 4.000 rpm).

La reestructurada gama T-Cross se conforma ahora de la siguiente manera: ligados al motor 1.6 MSI se encuentran los cortes de equipamiento Trendline MT, Comfortline MT y AT y Highline AT, mientras que al nuevo 1.0 TSI se cuentan las mencionadas variantes Comfortline AT y Highline AT.

Mientas el VW T-Cross turbo de base dispone de luces delanteras halógenas, el tope de gama salta a faros LED. Otras diferencias están dadas por barras de techo cromadas, tapiz de cuero, espejo antideslumbre, detector de fatiga, sensor de lluvia y asistente de estacionamiento, que son todos elementos exclusivos del T-Cross 1.0 TSI Highline.

Entre los elementos de base de los dos nuevos modelos se cuentan luces diurnas LED, volante multifunción forrado en cuero, reposabrazos central delantero, climatizador, seis parlantes, control crucero, radio touch de 10″ con WiFi, paddle shift, cámara de retroceso. En seguridad, se cuentan seis airbags, bloqueo electrónico de diferencial, controles de tracción y de estabilidad, frenos ABS, asistente de partida en pendientes y monitoreo de subinflado de neumáticos. El Volkswagen T-Cross es un vehículo 5 estrellas en seguridad en pruebas de impacto de Latin NCAP (ver nota).

Los precios para los Volkswagen T-Cross turboalimentados son los siguientes:

Modelo Precio de lista Volkswagen T-Cross 1.0 TSI AT6 Comfortline $ 16.490.000 Volkswagen T-Cross 1.0 TSI AT6 Highline $ 19.090.000

Como detalló la marca alemana en marzo, ahora seguirán las introducciones del Volkswagen Nivus con caja manual de seis marchas y del nuevo VW Taos, modelo fabricado en Argentina, que se ubicará entre el Tiguan y este mismo T-Cross.