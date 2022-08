Abogado defensor de Pradenas: “Una cosa es la perspectiva de género y otra es no atender los principios de un fallo judicial”

En medio de las reacciones a la decisión del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco de declarar culpable a Martín Pradenas Dürr de siete delitos de carácter sexual -entre ellos, la violación y abuso sexual cometido contra la joven universitaria, Antonia Barra-, uno de sus abogados defensores, Javier Jara Muller, recalcó que como defensa no estaban satisfechos con el veredicto y confirmó que esperarán a conocer el fondo de la sentencia, antes de interpelar al fallo en una instancia superior.

“Obviamente no compartimos lo que acaba de concluir el tribunal, creemos que habían antecedentes suficientes para establecer que las pruebas no eran idóneas. (...) Es difícil pronunciarse sobre un veredicto que tiene cuestiones parciales y que no se hace cargo de una serie de cuestionamientos que hicimos a lo largo del juicio”, respondió el abogado a La Tercera.

Además, el penalista adelantó que esperarían a conocer el fondo de la sentencia para estudiar si presentarán un recurso de nulidad. “Queremos ser cautos, queremos que la sentencia nos llegue para poder analizarla y ver cómo la atacamos respecto a cada una de las decisiones que se tomaron en el tribunal”, remarcó.

La misma madre de Antonia Barra -a las afueras del tribunal- se anticipó a la eventual presentación por la contraparte de un recurso de esa naturaleza. “Lamentablemente esto todavía no termina, me imagino que ellos van a pedir la nulidad, están en su derecho, pero todo ya está sobre la mesa. Está acreditado que fue así para las víctimas”, enfatizó a Meganoticias.

El Ministerio Público -a través del fiscal de Temuco, Miguel Ángel Rojas- solicitó al tribunal una pena de 41 años de cárcel por los siete delitos que se acreditaron hoy en la audiencia: dos ilícitos de violación y cinco de abuso sexual.

En esa misma línea, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, una vez concluida la lectura del fallo, declaró que “la condena del acusado por todos los delitos que le fueron imputado, viene a ratificar lo que hemos sostenido y la consideración necesaria de la perspectiva de género para el juzgamiento de estos casos”.

Precisamente contra ese último punto dirigió una de sus críticas el abogado Jara Muller, respecto a la decisión desfavorable para su representado. “Quiero señalar algo con bastante claridad, la perspectiva de género no puede hacer variar los insumos que debe tener un tribunal para corroborar un hecho punible, darlo por acreditado y establecer la autoría de una persona”, sostuvo.

Sin embargo, la crítica no quedó hasta allí, pues agregó que “la perspectiva de género lo que hace es igualar a aquella persona que está en desmedro, a un estatus jurídico idéntico a aquel que supuestamente la agredió. (...) Eso es la perspectiva de género, pero no es cambiar el sistema procesal chileno”, precisó y cerró asegurando que “una cosa es la perspectiva de género y otra es no atender los principios esenciales de un fallo judicial”.

Por último, el abogado manifestó su desacuerdo con el tribunal en torno a otro punto: “Aquí ha habido un error interpretativo de lo que realmente pasó, el lamentable fallecimiento de Antonia -en opinión de este abogado- no es producto de lo que pasó con Martín Pradenas; es por el acoso persistente de otra persona que declaró en el juicio, que todos sabemos quién es, que era su expareja Rodrigo Canario”, aseguró Jara Muller.