Asociación de Gendarmes rechaza cuestionamientos de Evelyn Matthei por control de cárceles y traslado de Monsalve a Capitán Yáber

Luego de los cuestionamientos emitidos por la carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, hacia Gendarmería, los integrantes de la Asociación de Gendarmes de Chile (AGECH), rechazaron sus declaraciones y exigieron respeto hacia el trabajo realizado en los distintos penales del país.

La reacción surgió luego de que Matthei sostuviera durante esta jornada, luego de emitir su voto, que ”nosotros tenemos dudas hace tiempo de cuánto Gendarmería está controlando las cárceles y eso es muy grave, porque los peores grupos criminales son los que operan desde las cárceles”.

En esa línea agregó que “tengamos claro que si el gobierno de Chile no tiene total control de las cárceles entonces el crimen organizado no hay cómo luchar en contra de ello”, y añadió que “espero que en el caso particular del exsubsecretario Monsalve se haya hecho un estudio serio -que me imagino tendremos derecho a conocer todos los ciudadanos- y que no haya sido un privilegio más”.

Asimismo, sostuvo que “es muy complejo que Gendarmería sienta que no puede proteger a una persona que está privada de libertad en la cárcel de Rancagua. Eso quiere decir que ya estamos perdiendo la batalla por el control de las cárceles y eso es gravísimo”.

Santiago 24 de noviembre 2024. La alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei realiza su voto en el Duoc ubicada en la calle Antonio Varas. Javier Salvo/Aton Chile

Desde la AGECH señalaron que el trabajo de Gendarmería no radica solamente en la ejecución de la privación de libertad determinada por la justicia, sino que también “velando por la integridad física de todas las personas privadas de libertad bajo su custodia”.

Ante los cuestionamientos por la seguridad del exsubsecretario, la organización gremial aseguró que “en el caso específico de las amenazas recibidas por el exsubsecretario Manuel Monsalve, en calidad de imputado, al interior del Complejo Penitenciario de Rancagua, Gendarmería actuó en cumplimiento de su deber legal: prevenir riesgos a la integridad física de cualquier persona bajo su resguardo”.

“Estas situaciones son frecuentes en los centros penitenciarios, especialmente en casos de imputados relacionados con delitos de carácter sexual, donde el personal de Gendarmería responde de manera profesional y oportuna, acorde a los estándares exigidos en cualquier sistema penitenciario del mundo”, agrega el gremio.

Por lo anterior, sostienen, que “rechazan categóricamente” las declaraciones de Matthei, las que dicen “no solo cuestionan el control que Gendarmería ejerce en los recintos penales, sino también descalifican el trabajo de miles de funcionarias y funcionarios que día a día enfrentan condiciones de precariedad para cumplir con su labor”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la función pública, garantizando la seguridad de la ciudadanía desde el ámbito penitenciario. Exigimos respeto por la labor que desempeñamos y rechazamos cualquier intento de politizar o desinformar sobre nuestro trabajo, particularmente de quienes desconocen la realidad y el contexto en el que desarrollamos nuestra función”, añaden los gendarmes agrupados en la AGECH, desde donde recalcan que el sistema penitenciario “ha sido históricamente abandonado por los gobiernos de todos los sectores políticos”.