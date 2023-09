Boric rechaza críticas de la oposición por hechos de violencia y llama a que conmemoraciones sean “en paz y con reflexiones pensando en el futuro de Chile”

El Presidente Gabriel Boric rechazó las críticas de algunos sectores de la oposición por los desmanes que ocurrieron en la antesala de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y llamó a que las actividades de este 11 de septiembre sean “en paz y con reflexiones pensando en el futuro de Chile”.

Durante la mañana de este domingo, se realizó la tradicional marcha de la Romería al Cementerio General convocada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Sociales, instancia en que se reportaron diferentes disturbios y donde el mismo Jefe de Estado participó en un tramo junto a Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

En entrevista con 24 Horas Central, Boric señaló que “estoy profundamente orgulloso y conmovido de haber participado en un tramo de la marcha en conjunto con personas como Alicia Lira, Fanny Pollarolo y Gaby Rivera. Su valentía y persistencia, con la memoria histórica, es algo para mí invaluable y poder acompañarlas como Presidente de la República en un tramo de esta conmemoración, creo que es significativo. Y si bien he visto las críticas de sectores de derecha, les digo que no tengo ninguna vergüenza de participar en conjunto con agrupaciones de detenidos desaparecidos, porque ellas se merecen todo nuestro respeto”.

Además, el Jefe de Estado afirmó que su rol como Presidente de la República no se limita solamente a los aspectos formales, sino que “puede ser un estilo distinto al que algunos sectores de la derecha pretenden, pero yo prefiero estar siempre con el pueblo, conversando directamente con ellos”.

“La oposición en estos temas tiene todo el derecho a expresar sus opiniones, yo creo que en estos casos mezcla de manera intencionada cosas que no tienen relación (...). Mas que aprovechamiento, creo que todos estamos cansados de la pelea chica, la historia juzgará las convicciones que se defendieron en un momento tan importante como la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, quienes fueron capaces de decir claramente que condenaban el golpe de estado, quienes fueron capaces de decir que es inaceptable que la democracia se quiebre y quienes no confundieron a víctimas con victimarios”, agregó el mandatario.

Al ser consultado porqué se autorizó que la Romería pasará por calle Morandé, algo que no ocurría desde el 2005 debido al lanzamiento de una bomba molotov a La Moneda, el Presidente Boric dijo que “la reflexión que nosotros hicimos, es que no por estos grupos que son minoritarios, le vamos a negar a las agrupaciones de violaciones de DD.HH y familiares de víctimas y detenidos desparecidos, algo tan simbólico como pasar por los lugares donde por última vez fueron vistos sus familiares en algunos casos”.

Por otro lado, el mandatario aseveró que “desgraciadamente, la conmemoración del 11 de septiembre hace tiempo ha tenido aspectos de violencia callejera”. Además, recordó su participación en otras Romerías, enfatizando que “también habían sectores encapuchados que agredían a todos quienes pensaban distinto a ellos”.

En relación con lo anterior, el Jefe de Estado se refirió directamente a la oposición, quienes criticaron los hechos de violencia que ocurrieron el día de hoy. “Mi punto es que acá hay sectores y he visto declaraciones de personeros de derecha que tratan de atribuirme a mí, personalmente, la responsabilidad por esos hechos que han sucedido históricamente en diferentes conmemoraciones”, afirmó Boric.

Por último, el mandatario llamó a que las conmemoraciones de este 11 de septiembre sean de forma pacífica y sin violencia.

“Quiero hacer un llamado muy claro, a que las conmemoraciones que se hagan en las próximas horas sean conmemoraciones de reflexión, sean conmemoraciones de encuentro, sean conmemoraciones, si se quieren de debate, pero no de violencia. La violencia en democracia no es aceptable y no es el camino. En democracia los problemas y diferencias se solucionan dialogando. Por lo tanto, quienes se salgan de ese camino deben responder ante la ley y el Estado de Derecho. Mi llamado es a que las conmemoraciones de esta noche y el día de mañana sean en paz y con reflexiones pensando en le futuro de Chile”, concluyó Boric.