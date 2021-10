Lo que tienes que saber esta martes en La Tercera: los enfrentamientos que marcaron el nuevo debate entre los candidatos a La Moneda y la decisión del gobierno de decretar estado de emergencia en la Macrozona Sur

Los enfrentamientos que marcaron el nuevo debate entre los candidatos a La Moneda

A seis semanas de las elecciones presidenciales, los candidatos en carrera volvieron a medirse anoche en un segundo debate televisivo.

En un formato que derivó en un cara a cara algo desordenado, se pudo apreciar una alianza tácita entre los candidatos de izquierda y centroizquierda (Gabriel Boric, Yasna Provoste y Marco Enríquez-Ominami), quienes, en lugar de confrontarse entre ellos, se enfocaron más bien en contrarrestar posiciones con los abanderados de derecha y centroderecha, José Antonio Kast y Sebastián Sichel.

Justamente los momentos más tensos del foro se dieron durante un intercambio entre Provoste y Sichel y, posteriormente, entre Boric y Kast.

La senadora DC reprochó la resistencia inicial de Sichel en reconocer que había retirado el primer rescate de fondos previsionales y, al igual que el debate del 23 de septiembre, apuntó a su antiguo paso por una empresa de lobby, preguntándole, esta vez, si “también había hecho lobby por empresas de gas”.

Visiblemente molesto, Sichel retrucó señalando que la trayectoria de Provoste estaba circunscrita al sector público y que eso explicaba sus “ataques”.

“Sé que no te voy a poder explicar nunca lo que hacemos en el sector privado (…) me impresiona cómo gente como tú no entienda y ataque a los que trabajamos en el sector privado”, afirmó Sichel, volviendo a argumentar que no fue lobista, sino que ejerció funciones de abogado.

El enfrentamiento entre Boric y Kast, en tanto, se dio a partir de la acusación que el diputado del FA formulara sobre supuestas inversiones del abanderado del Partido Republicano en paraísos fiscales de Panamá con el propósito de evadir impuestos.

Junto con negar la imputación, Kast replicó emplazando a Boric a transparentar sus respectivas cuentas bancarias, fichas médicas y también a hacerse un test de drogas. “Veamos quién ha pagado más impuestos en Chile, cuántas veces has contratado tú a alguien, cuántas veces has trabajado para alguien que no sea el Estado”, dijo Kast.

Gobierno decretará estado de emergencia en Macrozona Sur para que FF.AA. ayuden a controlar la violencia

La Moneda tiene programado anunciar hoy el estado de excepción de emergencia que regirá por 15 días en las provincias de Malleco y Cautín en La Araucanía y de Arauco en la Región del Biobío.

El objetivo de la medida es permitir que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en la prevención y control de los hechos de violencia que en los últimos días se han incrementado en la denominada Macrozona Sur. Esto, luego de que la Contraloría declarara ilegal un decreto del Presidente Piñera que autorizaba a los militares a participar de estas operaciones tras el levantamiento del estado de catástrofe por la pandemia.

La decisión del Ejecutivo fue valorada entre parlamentarios del oficialismo, quienes, junto al candidato presidencial del sector, Sebastián Sichel, habían solicitado la colaboración de las FF.AA.

“Necesitamos que las Fuerzas Armadas hagan patrullaje y control de ciertos sectores que están tomados por el terrorismo en La Araucanía. Esto le da tranquilidad a las personas que viven en las zonas rurales”, comentó el diputado de RN, Miguel Mellado. Lee más de esta historia.

A foco...

> Ventas minoristas en Chile crecen más que el doble del promedio mundial

Según un informe de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) entre enero y agosto del presente año las ventas del sector anotaron un alza de 35%, mientras que a nivel global el incremento solo fue de un 15%.

Para entender: de acuerdo al estudio, los apoyos fiscales como el Ingreso Familiar de Emergencia y los retiros anticipados de los ahorros previsionales han sido factores claves en el aumento de las ventas del comercio minorista en nuestro país.

“En promedio, los hogares están mucho mejor que en un año normal, sin pandemia, pero a base de ingresos extraordinarios, no laborales”, comentó el gerente de estudios de la CCS, George Lever.

En perspectiva: los pronósticos de corto plazo apuntan a que el consumo privado se mantendrá dinámico “al menos hasta fin de año, aunque a partir de septiembre las mayores tasas de comparación se traducirán en incrementos anuales inferiores a los vistos en los últimos meses”, estimó la CCS. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Vamos por Chile sin firmas. Los constituyentes de centroderecha no lograron reunir los 39 respaldos necesarios para recurrir a la Corte Suprema buscando impugnar los denominados plebiscitos dirimentes aprobados por la Convención. Sigue leyendo

> Acusación ingresa este miércoles. Diputados de oposición anunciaron ayer su intención de ingresar la acusación constitucional contra el Presidente Piñera por el caso Minera Dominga durante la jornada de mañana miércoles. Sigue leyendo

> Investigan muerte en protesta. El deceso de la estudiante de derecho Denisse Cortés ocurrido el domingo en el contexto de una manifestación en las cercanías de Plaza Italia está siendo indagado por la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte. Sigue leyendo

Editorial

Facebook y los efectos en adolescentes

Las revelaciones de que la compañía ocultó evidencia acerca de los efectos adversos de Instagram en adolescentes entrega nueva evidencia para ayudar a conocer los riesgos y generar herramientas que permitan un mejor uso de las redes sociales.

Opinión

» Los muertos del Presidente

Sebastián Piñera tiene a su haber el legado de dejar en la ruina a su sector político dos veces. En su primer gobierno, fue incapaz de montar una estrategia lo suficientemente efectiva para contrarrestar el retorno de Bachelet. Esta vez, sus propios errores políticos y financieros están por sepultar, o al menos suspender por un largo tiempo, a parte importante de las nuevas generaciones de la centroderecha.

Por Javier Sajuria

» Ofertones constitucionales

Como se ve, nuestros políticos -en la Convención y afuera- deben buscar el modo de hacerse cargo de la justificada expectativa ciudadana. Lo importante es no marearse en el camino y encontrar, con ingenio y talento, puntos de encuentros que permitan salir de la crisis sin ofertones ni falsas promesas constitucionales.

Por Pablo Valderrama

Crónica Estéreo

¿Puede Facebook regular a Facebook? Hace un poco más de una semana, un nuevo escándalo sacudió a Facebook. Frances Haugen, una ex ejecutiva de la firma, acusó a la compañía de provocarle daño a los menores de edad sin hacer nada por evitarlo. Su denuncia reflotó una pregunta aún sin respuesta: ¿qué interés podría tener Facebook en modificar su modo de hacer las cosas?

