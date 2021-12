Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: Piñera anuncia pensión universal para el 90% de los adultos mayores y Boric desiste de participar en el programa de Parisi

Presidente Piñera anuncia pensión universal para el 90% de los adultos mayores

El Presidente Piñera anunció ayer el envío al Congreso de un proyecto de ley para reemplazar el esquema de pensiones solidarias por una Pensión Garantizada Universal (PGU), la que llegará a $ 185 mil mensuales y se sumará a la pensión autofinanciada por los trabajadores.

De esta manera, en el caso de un adulto mayor que recibe una pensión base de $ 200 mil mensuales, con el nuevo beneficio esta aumentará a $ 385 mil.

Según se informó, podrán acceder de forma íntegra a la PGU todos los adultos mayores de 65 años pertenecientes al 80% más vulnerable de la población, pero también, en un porcentaje decreciente, quienes se encuentren entre el 81% y 90% más pobre.

“Esta Pensión Garantizada Universal beneficiará a 2,3 millones de personas, incrementando en 500 mil los beneficiarios apoyados por el Estado, incluyendo a la clase media y a las mujeres. De esta forma, la PGU garantiza que ninguna pensión quede por debajo de la línea de la pobreza”, destacó el Mandatario.

También se explicó que la PGU –financiada por el Estado– representará un incentivo a la postergación voluntaria de la jubilación, toda vez que podrán recibirla tanto trabajadores como pensionados, y que se reajustará de acuerdo al IPC en febrero de cada año. Lee más de esta historia.

Boric decide no asistir a programa de Parisi

El abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, finalmente no asistirá al programa Bad Boys que Franco Parisi transmite por YouTube. Así lo informó anoche en una entrevista en TVN, donde apuntó a la millonaria deuda en pensión de alimentos que el ex candidato presidencial mantiene impaga y la investigación que el Servel realiza sobre el destino de fondos recaudados para el Partido de la Gente.

“Yo sé que electoralmente sería rentable ir (…) sin embargo, creo que, en elecciones y en la vida en general, uno tiene que guiarse por principios. Me parece que legitimar este tipo de actos, en particular el no pago de pensión de alimentos, por intereses electorales es algo que no corresponde y es un límite que no estoy dispuesto a torcer”, argumentó Boric.

Tras conocer la postura de Boric, Parisi reaccionó por Twitter. “Dada su decisión de despreciar nuestra invitación a conversar con nuestra comunidad, haremos el programa de igual manera y desmenuzaremos su plan de gobierno en detalle y el impacto que podría tener para Chile”, afirmó. Lee más de esta historia.

>¿Avanzaremos hacia la obligatoriedad de la vacuna contra el Covid?

Poco antes de dejar la subsecretaría de Salud Pública para incorporarse a la campaña de José Antonio Kast, Paulina Daza encomendó al Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones del Minsal pronunciarse por la conveniencia o no de hacer obligatoria la inoculación contra el Covid.

Para entender: en Chile hay 1,3 millones de personas mayores de 18 años que no están vacunados contra el Covid. Esto, sumado a los rezagos detectados en la inoculación de la dosis de refuerzo, ha encendido las alarmas de los expertos y autoridades sanitarias, que ven como imprescindible un alto nivel de inmunización para contener la propagación del virus.

A nivel internacional, países como Austria, Grecia, Francia e Italia ya están avanzando hacia la inmunización obligatoria, al menos para algunos segmentos de su población.

En perspectiva: la respuesta del Comité Asesor debería conocerse en enero y según el presidente de la entidad, Jaime Rodríguez, si bien es probable que no se recomiende una obligatoriedad universal en una primera etapa, sí se podría sugerir la vacunación forzada para ciertos grupos de riesgo. Lee más de esta historia.

> Desestiman recurso contra Piñera. La Corte Penal Internacional desestimó iniciar una investigación contra el Mandatario por supuestos delitos de lesa humanidad, como pidió el ex juez Baltasar Garzón y la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Sigue leyendo

> Otra de Kaiser. El diputado electo que debió renunciar al Partido Republicano de José Antonio Kast por dichos misóginos, volvió a polemizar por mofarse de Emilia Schneider, la primera mujer trans que llegará a la Cámara. Sigue leyendo

> La rebelión de las encuestadoras. Empresas sometidas a un proceso sancionatorio por divulgar sondeos dentro de los 15 días previos a la primera vuelta –lo que está prohibido por ley– acusan que se pone en riesgo la libertad de expresión. Sigue leyendo

Preocupante expansión del comercio ambulante

El fenómeno, que en el último tiempo parece haberse salido de control, exige una rápida e integral respuesta por parte del Estado, sin espacio para equívocos.

» El apoyo a la Convención Constitucional

Desde que se eligieron a quienes integran la Convención Constitucional, Chile ha presenciado su trabajo con cierta distancia. No existen datos exactos que grafiquen este sentimiento, pero tenemos aproximaciones para comprender el delicado momento que vive la Convención a ojos de la opinión pública.

Por Paula Walker

» El evangelio según Boric

Un amigo bromeaba diciendo que lo que a la renovación socialista le tomó 15 años de dolor, pérdidas, exilio y reflexión crítica, a Boric le ha llevado cuatro días. El problema, por supuesto, es que no es creíble.

Por Juan Ignacio Brito

