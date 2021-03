Lo que tienes que saber este lunes en La Tercera: mujeres cuentan qué es lo primero que cambiarían de Chile y el Covid dispara la tasa de mortalidad en enero y febrero

8M: 16 mil mujeres cuentan qué es lo primero que cambiarían de Chile

¿Qué es lo primero cambiarían? Esa es la interrogante que se planteó en un estudio de la plataforma Nuestra Voz, que recogió el testimonio de 16 mil mujeres y reveló que entre sus principales preocupaciones figuran la desigualdad de oportunidades y la violencia. Lee más de esta historia.

Retrocesos en el mercado laboral. Un informe de la Cepal arrojó que el principal impacto de la pandemia en términos económicos ha recaído sobre las mujeres y que su inclusión en el mercado del trabajo ha retrocedido 12 años. Lee más de esta historia.

Deserción escolar. Comunidad Mujer alertó sobre el alto número de niñas de escasos recursos que han dejado el colegio por efecto de la pandemia y producto de las brechas digitales, un mayor trabajo doméstico y embarazo adolescente. Lee más de esta historia.

Doce dramaturgas. El 17 de marzo se presenta “Evidencias, las otras dramaturgias”, una antología que busca difundir el trabajo de 12 escritoras chilenas del último siglo. Lee más de esta historia.

Identificación con el movimiento feminista. Uno de los resultados de una encuesta de Criteria Research es que solo un 36% de las mujeres se siente “muy” o “bastante identificada” con el movimiento feminista. Lee más de esta historia.

Culpa por no querer tener hijos. Del especial de Paula “¡Mujeres es tiempo de dejar la culpa atrás!”, este es un artículo sobre la dificultad de la sociedad para entender que no hay egoísmo tras la decisión de no ser madres. Lee más de esta historia.

A cuidarse del Covid. En entrevista con La Tercera, la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, llamó a conmemorar el 8M de manera creativa, evitando transgredir normas sanitarias que puedan aumentar los riesgos de contagios. “Somos las grandes cuidadoras de nuestras familias”, dijo. Lee más de esta historia.

El mensaje de Bachelet. La ex Mandataria envió un saludo en el que destacó que “no habrá progreso ni igualdad si las mujeres no tienen los mismos derechos y plena participación”. Lee más de esta historia.

Tasa de mortalidad se dispara en Chile por efecto del Covid-19

Mientras que por tercer día consecutivo ayer las autoridades informaron más de cinco mil contagios nuevos de Covid-19, hay otra cifra que asoma como preocupante: la tasa de mortalidad y la incidencia del virus.

Según datos del Minsal, entre enero y febrero de 2021 se registraron 21.114 muertes, 4.135 más que en el mismo periodo de 2020. Ajustada al número de población, la cifra defunciones arroja que este es el inicio de año más letal desde 1976.

Del total de fallecimientos de enero y febrero, un 26,17% fue atribuido al coronavirus –ya sea como caso confirmado o sospechoso–, situándose como la principal causa de muerte del país.

En un análisis de las cifras efectuado por los periodistas Sebastián Rivas y Carlos Reyes se destaca que febrero fue especialmente crítico, ya que por primera vez desde julio de 2020 hubo un promedio de más de 100 decesos diarios atribuidos al virus, dejándolo como el tercer mes con más defunciones ligadas a la pandemia (28,82%) después de junio y julio pasados. Lee más de esta historia.

> Pensiones: retiros del 10% golpean las tasas de reemplazo

Estudio del Ciedess dice que para un hombre de 40 años que haya efectudo los dos retiros de 10%, la tasa de reemplazo –que es el monto que recibiría de jubilación versus el sueldo previo a pensionarse– bajaría de 34% a 30,2%. En el caso de una mujer de igual edad, la tasa retrocedería desde 16,7% a 14,6%.

La simulación: los cálculos consideraron un ingreso imponible de $905.504 para hombres y $812.292 para mujeres (rentas imponibles promedios a diciembre de 2020), con un crecimiento salarial de 2% anual, rentabilidad de los fondos de 4% real anual y una densidad de cotizaciones de 60% (hombres) y 45% (mujeres).

En perspectiva: el estudio advierte que los resultados están basados en simulaciones y que el impacto final dependerá de la realidad previsional de cada afiliado, como su saldo actual, su historial de cotizaciones, su trayectoria salarial, la edad de retiro y su selección de fondos. Lee más de esta historia.

> Mejoras para el subsidio al empleo. El gobierno anunció un aumento en los montos de la ayuda para la contratación de mujeres, jóvenes y personas con capacidades diferentes, como también de los recursos para el retorno de trabajadores suspendidos. Sigue leyendo

> ¿Dónde hay más controles? En 2020 Carabineros realizó más de 3,5 millones de controles preventivos y, de acuerdo a un informe solicitado por La Tercera, Santiago, Puente Alto y Estación Central lideran este tipo de procedimientos. Sigue leyendo

> Al final sí asistió… Pese a que había anunciado que se marginaría de una actividad donde participarían los demás presidenciables de Chile Vamos para evitar dar falsos gestos de unidad, Sebastián Sichel finalmente sí se sumó. Sigue leyendo

8M y feminismo en Chile. Desde hace un par de años que el día internacional de la Mujer no es lo mismo, pero ¿cómo llegamos a este 8 de marzo en nuestro país después del estallido social y la pandemia?

Paula: Culpa por sentir deseo. Del especial de Paula “¡Mujeres es tiempo de dejar la culpa atrás!”, es este artículo sobre la persistencia del mito de la mujer fácil.

Qué pasa: Otro hito de Perseverance. Dos semanas después de su aterrizaje en Marte, el vehículo de la Nasa realizó su primer paseo sobre la superficie del planeta rojo.

Práctico: Cuida tu espalda. Conversamos con dos expertos que nos entregaron consejos para elegir una buena silla para el teletrabajo y evitar lesiones.

Culto: La ejecutiva de Netflix que decide lo que vemos. Su nombre es Bela Bajaria, es la vicepresidenta de Global TV de la compañía y estuvo de vacaciones en Chile justo antes de la pandemia.

