Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: la declaración de Piñera a la fiscalía por el estallido social y la apuesta del gobierno para frenar un cuarto retiro

Piñera ante la fiscalía: “El respeto irrestricto a los DD.HH. ha sido una constante en mi vida”.

La Tercera tuvo acceso a la declaración que el Presidente Sebastián Piñera, en calidad de querellado, entregó a la fiscalía el 19 de julio en el marco de la investigación por eventuales delitos de violación a los derechos humanos durante el estallido social. Aquí algunos pasajes de su testimonio:

Estado de emergencia: “Cuando ocurren los hechos del 18 de octubre y conocemos una violencia inusitada en las calles, que provoca la superación de las fuerzas de orden público, tomo la decisión de adoptar el estado de emergencia constitucional. Desde ese mismo momento, mi preocupación principal fue cómo recuperar el orden público y, al mismo tiempo, garantizar el respeto por los derechos humanos”.

Derechos Humanos: “Desde el mismo 18 de octubre empezamos a tomar distintas medidas para resguardar los derechos humanos, como tomar contacto con organismos de DD.HH. e invitarlos a Chile a observar e informar la situación y recomendar medidas para proteger mejor los DD.HH. Adicionalmente coordinamos acciones con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el INDH, Defensoría de la Niñez y la Defensoría Penal Pública para asegurar el cumplimiento de sus funciones”.

Querellas en su contra: “De parte del Presidente, por razones de formación familiar y de valores, el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido una constante en mi vida”.

“Estamos en guerra”: “Fue una frase retórica, no literal, que ocupo con mucha frecuencia (…) Yo me estaba refiriendo a la violencia y destrucción y no, por cierto, a los manifestantes”.

Control policial: “Teníamos muy claro que la subordinación de las Fuerzas de Orden Público y Seguridad (FOS) no incluía la parte operativa. Es una dependencia en los aspectos administrativos y de objetivos. Por tanto, la forma en que se desplegaban las FOS eran decisiones operativas que correspondían a las policías y no al gobierno”.

Te invitamos a revisar en detalle la declaración del Presidente Piñera en un artículo de las periodistas Javiera Matus y Leslie Ayala. Lee más de esta historia.

Diputados festejando la aprobación del primer retiro de ahorros previsionales en julio del año pasado.

Gobierno adelanta ofensiva contra cuarto retiro de fondos previsionales: se abre a extender el IFE

En dos semanas, el miércoles 11 de agosto, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados comenzará a discutir los distintos proyectos que se han presentado para un cuarto retiro de fondos previsionales.

En este escenario, parlamentarios de Chile Vamos han demandado gestos del gobierno que ayuden a frenar eventuales respaldos a una iniciativa que podría incidir en las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre.

El propio Presidente Sebastián Piñera abordó ayer esta materia, abriéndose a extender la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia, actualmente garantizado hasta mediados de septiembre.

“Con respecto al IFE (…) va a estar disponible todo el tiempo que sea necesario”, dijo el Mandatario. Lee más de esta historia.

A foco...

> Misal reconocerá vacunación de chilenos que se inocularon en el extranjero

Todos los chilenos y extranjeros residentes en el país que hayan completado su esquema de vacunación contra el Covid-19 en el exterior, podrán demostrar su situación y acceder a los beneficios del Pase de Movilidad, como disfrutar de la apertura de las fronteras.

Por qué importa: la medida representa un anhelo de chilenos residentes en el exterior que han debido postergar sus visitas al país a raíz de las estrictas restricciones impuestas por la pandemia.

Entre las vacunas que serán homologables están las elaboradas por Pfizer-BioNTech, Janssen, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, CanSino y Sputnik.

En perspectiva: en los próximos días estará disponible un link en la plataforma mevacuno.gob.cl donde los interesados podrán subir la documentación que acredite que han completado su esquema de vacunación, antecedentes que serán evaluados por una comisión del Ministerio de Salud. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Provoste seguirá en la testera. Pese a las presiones de Chile Vamos para que deje la presidencia del Senado, la abanderada de la DC, Yasna Provoste, dijo que seguirá en el cargo, al menos hasta que se defina al candidato de Unidad Constituyente. Sigue leyendo

> Avanza nuevo Código de Aguas. Tras una década de tramitación en el Congreso, la iniciativa que, entre otras cosas, busca dar estabilidad al abastecimiento de agua potable fue aprobada en general y por unanimidad ayer en la sala del Senado. Sigue leyendo

> Castillo llega al poder. Tres días de ceremonias están programadas por la juramentación del nuevo mandatario peruano Pedro Castillo, quien recibirá hoy la banda bicolor, justo el día en que Perú conmemora el bicentenario de su independencia. Sigue leyendo

Editorial

Trabas para el regreso a clases presenciales

La obstinación de algunos alcaldes y del Colegio de Profesores para negarse al retorno de las clases, así como la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, llevan a preguntarse si detrás de ello no se esconden motivaciones políticas.

Opinión

» Llegó la hora

La dictadura cubana es un dinosaurio de otra época en el mundo. Un resabio final de los días de la Guerra Fría que terminaron en 1990. Cuando desde la cultura se les dice que ya no es más patria o muerte, pero sí patria y vida, el mensaje es claro.

Por Soledad Alvear

» A propósito de “la cocina”

No deja de llamar la atención que un lugar tan venerado, disputado y muchas veces añorado, termine demonizado por la política, más aún cuando en sus contornos suelen desarrollarse conversaciones más sueltas que inspiran buenas soluciones y, a veces, grandes resultados al calor del hermoso arte de cocinar.

Por Juan Carvajal

Crónica Estéreo

NotCo: una historia de vegetales, algoritmos y unicornios. La noticia se dejó caer como un cuento de hadas materializado en medio de las tribulaciones y pesadillas de la economía de la pandemia: la start up chilena NotCo, logró recaudar US$ 235 millones en su última ronda de inversión, valorándose en US$ 1.500 millones. Oficialmente, el emprendimiento es un “unicornio”, como se denomina a aquellas startups que superan los mil millones de dólares en su avalúo. En este capítulo de Crónica Estéreo repasamos su historia.

Revisa aquí el podcast

De nuestro portal

Paula: Smoothie de chocolate y avena. Te compartimos una buena opción para el desayuno, la que se puede preparar con leche descremada y alulosa en vez de miel.

Qué pasa: Permiso para sentir. Este jueves expondrá en Chile Marc Brackett, el sicólogo de Yale que creó un sistema para usar el poder de las emociones.

Práctico: ¿Volver a las citas? Con la disminución de las restricciones, varios han vuelto a descargar apps para concretar encuentros con otras personas.

Culto: Johnny Depp en caída libre. Luego de perder la demanda por difamación contra The Sun, que lo describió como “golpeador de esposas”, el actor no tiene nuevos proyectos en Hollywood.

En portada

Puedes acceder a la versión digital de La Tercera desde aquí.