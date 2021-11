Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: tensión en la DC por apoyos anticipados a Boric y Kast apura cambios a su programa de gobierno

Tensión en la DC: Frei y Provoste se adelantan a la Junta Nacional y entregan su apoyo a Boric

De nada sirvieron los llamados de dirigentes y parlamentarios de la DC a no adelantar un apoyo a Gabriel Boric para la segunda vuelta sin una discusión política previa, la que tendría lugar en la Junta Nacional del partido que se debería convocar para los próximos días.

Primero fue la propia presidenta de la DC, Carmen Frei –quien se reunió el lunes con el diputado frenteamplista y anunció que iba a proponer al cónclave falangista respaldar su candidatura–, y ayer la ex abanderada del partido, Yasna Provoste.

“El 19 de diciembre votaré por Gabriel Boric. Tenemos el deber de continuar trabajando por el reencuentro de los demócratas”, dijo la senadora DC en un punto de prensa en el Congreso.

El episodio, en especial la definición de Frei, irritó a importantes sectores de la DC, pues contradecía la decisión defendida por ella misma de zanjar la postura del partido de cara a la segunda vuelta en la máxima instancia resolutiva de la colectividad.

“Más allá del fondo, que puedo compartir, al adelantarse a la Junta Nacional y no esperar una decisión institucional, la presidenta ha abierto la temporada del ‘cada uno hace lo que quiera en la DC’. ¡Muy lamentable!”, afirmó el ex timonel, Fuad Chahin, en Twitter.

Por su parte, el diputado Matías Walker dijo que la presidenta del partido “tiene todo el derecho de hacer sus propuestas, pero si está convocando a una Junta Nacional es para escuchar a los delegados, que representan a las comunas y merecen ser escuchados”. Lee más de esta historia.

Kast apura cambios a su programa y busca sumar a ex presidenciables de Chile Podemos Más a la campaña

Ayer comenzó a circular en el comando de José Antonio Kast una minuta con varias correcciones al programa de gobierno que presentó para la primera vuelta presidencial y que fue duramente criticado por todos sus contendores.

Buscando cerrar flancos y sumar apoyos a su candidatura, entre las enmiendas que se harían al programa figura un reconocimiento explícito del cambio climático y la promesa de mantener el Ministerio de la Mujer.

En el plano económico, en tanto, hace un guiño al ex abanderado de Evópoli, el ex ministro Ignacio Briones, señalando que, junto con aspirar a una rebaja tributaria para reactivar la actividad, también se avanzará en eliminar “exenciones tributarias que no se justifican”.

Además del gesto a Briones –quien enarboló el fin de ciertos beneficios impositivos como bandera de su campaña–, Kast busca tender puentes con el RN Mario Desbordes y el UDI Joaquín Lavín para sumarlos a su campaña. Lee más de esta historia.

A foco...

>Fuerte recuperación del mercado laboral en octubre

De acuerdo a datos del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, en el décimo mes del año se recuperaron 699 mil empleos.

Por qué importa: luego de algunos retrocesos en septiembre, con la significativa creación de puestos de trabajo observada en octubre, ya se ha recuperado un 90% de los empleos perdidos durante la pandemia, que a julio de 2020 se cifraban en 2,4 millones.

“Esto confirma la tendencia a la recuperación de los empleos perdidos en pandemia”, destacó el ministro del Trabajo, Patricio Melero.

En perspectiva: con los datos de octubre, solo faltarían por recuperar 239 mil puestos de trabajo para llegar al mismo número absoluto de empleos pre pandemia. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Kaiser ofrece disculpas. Pese a intentar excusarse señalando haber sido sacado de contexto, el diputado electo del partido de Kast debió disculparse por la serie de comentarios misóginos que vertió en redes sociales en distintas épocas. Sigue leyendo

> Avanza matrimonio igualitario. El proyecto fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados por 101 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones, y ahora pasará a su último trámite en el Senado antes de quedar en condiciones de convertirse en ley. Sigue leyendo

> Qué pasa con el cuarto retiro. Hoy sesionará la comisión mixta donde algunos parlamentarios presentarán indicaciones que van desde excluir del proyecto a las rentas vitalicias hasta pagar los rescates previsionales en dos cuotas. Sigue leyendo

Editorial

Fiscalización a difusión de encuestas

Si bien no está claro el alcance de la investigación que abrirá el Servel por la difusión de resultados de encuestas electorales en redes sociales durante el período de bloqueo que establece la ley, una vez más se prueba la inutilidad de esta norma.

Opinión

» ¿Cómo navegar?

Hay quien supone que la transformación y el conservadurismo no pueden coexistir y que un destello de la primera significa la derrota del segundo y viceversa. No es mi caso.

Por Yanira Zuñiga

» El futuro es sostenible o no será

Es esencial que se entienda desde lo más alto de las empresas, el rol que estas juegan en la sociedad, así como la necesidad del trabajo mancomunado para lograr las exigentes metas que impone la emergencia climática global.

Por Susana Sierra

El café diario

Cómo ven desde Brasil la elección chilena. Más allá de las comparaciones y diferencias entre el presidente Bolsonaro y José Antonio Kast, el proceso electoral chileno está llamando la atención en Latinoamérica. Sobre cómo se observa desde Brasil, conversamos con Sylvia Colombo, corresponsal del diario Folha de Sao Paulo, quien viajó a Santiago para cubrir las elecciones.

