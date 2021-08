Seremi de Salud ha detectado 71 casos delta en la RM: ocho de ellos son comunitarios y hay 500 contactos estrechos

Casi un mes y medio después del primer caso de la variante delta detectado en Chile, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana revela detalles de su propio análisis. Estos dicen que al 6 de agosto de 2021 ya son 71 los contagios por esta mutación, de los cuales 63 son asociados a nexos de viajes y ocho comunitarios, es decir, personas infectadas a las que no puede establecerse un nexo epidemiológico con algún caso confirmado. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que el contagio pudo haberse efectuado en cualquier parte y para la comunidad científica esto puede considerarse como que el virus ya está circulando en una población determinada.

“Del mismo modo que trabajamos en todas las enfermedades de notificación obligatoria, se realiza la investigación epidemiológica para poder determinar el origen del contagio (nexo)”, señala Paula Labra, seremi metropolitana. No obstante, agrega, “los casos comunitarios se caracterizan por no tener nexo epidemiológico, es decir, son aquellos en los cuales no es posible determinar cuál es la fuente de contagio”.

En ese sentido, la autoridad ahonda que los casos delta se comportan de la misma manera que las otras cepas. “Es decir, de forma aleatoria, representando a personas de todas las comunas de la región y del país. De todos modos, a la fecha, la cantidad de casos no representa una muestra que nos permita realizar una asociación causal”, sostuvo la autoridad. Agregó que “actualmente el perfil de los casos delta, comunitarios y con nexo, no representan diferencias en el comportamiento actual del perfil epidemiológico de los casos en la pandemia”.

La cifra es decidora en tanto que apenas el 2 de agosto los casos delta en todo el país eran de 59 y cuatro de ellos correspondían a circulación comunitaria, todos de la RM.

“Esto era algo esperable, porque cuando ya se describen casos de transmisión comunitaria como los primeros cuatro que se reportaron, que son personas que aparecen con esta nueva variante y que no han tenido viajes recientes al extranjero y que no han tenido contacto con viajeros infectados, eso hace pensar que ya existen dentro de la comunidad otros casos”, explica Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián e infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes. El especialista, además, asegura que es “muy probable que dentro de los próximos días o semanas se sigan reportando nuevos casos de transmisión comunitaria, pero esperemos que no llegue a ser la cepa predominante en nuestro país, como ha ocurrido en otros, especialmente de Europa”.

Por eso, dice, ahí radica la importancia de seguir reforzando la necesidad de que las personas que aún no se han vacunado lo hagan, además de mantener de manera estricta las medidas de autocuidado, “especialmente el uso de mascarilla, que ayuda a la prevención de la transmisión de esta y otras variantes”.

Masivos contactos estrechos

En la RM, los 71 casos confirmados con variante delta han provocado que 500 personas hayan pasado a ser consideradas como contacto estrecho. Esto es muy distinto a los contagios “normales” de coronavirus, porque con delta es más estricta la consideración. El medio millar de contactos estrechos, así como los que van apareciendo, señalan desde la Seremi, son contactados durante sus días de aislamiento para realizar seguimiento, previa toma de PCR o antígeno a cada uno de ellos y son trasladados a una residencia sanitaria, según la normativa vigente.

Y es que según un decreto del Ministerio de Salud y debido a que destaca por su capacidad para replicarse más rápidamente que otras, un contacto estrecho para delta se determina como cualquier persona que haya compartido espacio con el caso confirmado, independiente del tiempo y el uso de la mascarilla, aunque con excepciones, como el personal de salud.

“Es básicamente por un tema de definición. Los contactos estrechos de una persona con delta son mucho más estrictos y es independiente de la distancia, la duración, el tipo de ambiente e incluso el uso de mascarilla”, explica Javier Tinoco, infectólogo de adultos, académico de aquella especialidad en la Universidad de los Andes y quien se desempeña profesionalmente en la clínica de esa casa de estudios. El profesional, además, detalla que el ser más estrictos con delta ocurre porque esta cepa “es más transmisible”.

Por su parte, y dado lo anterior, según ejemplifica Labra, “al identificar un caso delta proveniente de un vuelo, se califica a todos los pasajeros del avión como contactos estrechos”. De ahí a que cada caso de esta variante confirmado en la RM tenga un promedio de siete contactos estrechos por contagiado.

Otro dato importante que aporta el análisis es que dentro de la vigilancia activa realizada a los contactos estrechos por parte de la Seremi de Salud RM, solo el 0,9% de ellos pasa a ser un caso confirmado.

“Es importante definir que un contacto estrecho puede pasar a ser un caso confirmado cuando tiene resultado positivo de PCR o antígeno, y/o en su defecto, comienza con algún síntoma cardinal definido en la normativa vigente”, agrega la autoridad regional sanitaria.

En la Secretaría Regional Ministerial cuentan, además, que de las casi siete decenas de delta en la RM una proporción de ellos estaban vacunados, sin detallar cuántos. “Sin embargo, como bien sabemos, las vacunas previenen consecuencias graves de la enfermedad, pero no el contagio, por ende, es fundamental mantener las medidas de autocuidado”, explica la Seremi. Y agrega: “Cabe recordar que el uso de vacunas está directamente relacionado con la probabilidad de contraer el virus, independiente de la variante, por lo que es importante que se vacune la mayor cantidad de personas”.