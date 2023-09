Once vinos ideales para acompañar un asado

Para arrasar con todo

Si tienen un asado completo, de esos que parten con choripanes y malaya de chancho con harto limón, para luego pasar a carnes rojas, costillar y hasta algunas presas de pollo, entonces este carmenere Miguel Torres Cordillera les servirá para acompañar de principio a fin la comida. Un vino muy frutal pero al mismo tiempo con leves notas ahumadas, las que van del uno con prácticamente cualquier cosa que salga de la parrilla. Vale la pena, si se puede, gastar un poco más y probar este vino.

Carmenere Miguel Torres Cordillera de los Andes Reserva Especial 2020

Del otro lado de la cordillera

En Argentina saben de carnes pero también de vinos. Por eso es que sus célebres malbec son precisos para acompañar un buen asado. Este La Celia Pioneer anda perfecto con carnes a la parrilla, sobre todo de vacuno, chancho y chorizos blancos. Con una acidez moderada y unos taninos suaves, se gana su espacio cerquita de la parrilla

Malbec La Celia Pioneer Gran Reserva

Estilo clásico

Este cabernet sauvignon de la viña Viu Manent proviene de parras centenarias del valle de Colchagua y un respectivo paso de un año por barricas de roble francés. Se trata, entonces, de un vino rojo intenso, con aromas a fruta roja, macizo y persistente en boca es. Pide a gritos una punta de ganso o un lomo vetado, aún rojos obviamente.

Cabernet sauvignon Viu Manent Gran Reserva 2021

Sandía calada

El cabernet sauvignon Marqués de Casa Concha es también un vino clásico, conocido por casi todos —al menos de vista— pero no siempre consumido. Es cierto: por su valor no es para comprarlo todos los días, pero si vamos a tener un buen asado a la parrilla por delante, créanme que una de estas botellas no va a despintar.

Con notas aromáticas de frutos rojos, en boca se siente suave a pesar de su potencia, lo que lo hace infalible al lado de un trozo de carne asada.

Cabernet sauvignon Marqués de Casa Concha

A buen precio

Otro cabernet sauvignon de estilo más o menos clásico es este Magis, de la viña Terramater. Con sus características notas aromáticas a frutos rojos, en boca es complejo pero suave, muy agradable de beber antes, durante y después de un buen asado. ¿Lo mejor? Su excelente relación precio-calidad.

Cabernet sauvignon Magis Terramater Gran Reserva

País

Imaginen un asado bien pasado de revoluciones. Es decir, con chorizos, mollejas y chunchules, pero también con prietas, costillar de chancho bien picante y una tapabarriga cocinada a fuego lento. Ensalada de papas mayo, sopaipillas, pebre, empanadas, papas al plomo y mucho más.

¿Hay algún vino que se la pueda con todo eso? Claro, uno de la cepa país como el de la línea Crazy Rows, de Viña Bisquertt. Clarito, afrutado, liviano… literalmente juguito de uva, que refresca el paladar y la garganta para acompañar esos asados tan nuestros y tan extensos que solemos disfrutar.

País Bisquertt Crazy Rows Patrimonial

Combinación perfecta

Siempre se ha dicho que el carignan es una cepa muy apropiada para acompañar un asado a la parrilla. Ahora, si ese carignan tiene un poquito de carmenere, otra cepa amiga de las brasas, la cosa queda muchísimo mejor. Justamente eso es lo que se puede encontrar en este Mala Fama de la viña P.S. García, con 85% de carignan y 15% de carmenere. Este vino es persistente en boca pero a la vez suave, con una acidez más bien baja. En otras palabras, está hecho para la parrilla.

Carignan-Carmenere PS García Mala Fama

Un lujito

La garnacha es una cepa mediterránea pero que posee una excelente capacidad de adaptación a otros territorios, como por ejemplo nuestro país. De hecho, en algunos sectores del sur de Chile es posible encontrar añosas parras de garnacha que por estos días, gracias al trabajo de algunos inquietos enólogos, vuelven a reverdecer laureles. Claro ejemplo de esto es lo que hacen en Maturana Wines con este Pai Gar de Loncomilla, cien por ciento garnacha. Fresco, jugoso y refrescante, resulta un compañero ideal para un asado, más aún en días cálidos.

Garnacha Maturana Wines Paigar 2019

¿Hay cordero?

Si la parrilla contempla carne de cordero, vale la pena descorchar un syrah, la cepa por excelencia para esta carne. Ahí, el Cuvee Los Lingues de viña Koyle es una gran opción. Frutal y muy fresco, como para limpiar la boca entre cada bocado de cordero, y con la persistencia en boca suficiente como para contrarrestar su potente grasa. Además, a muy buen precio.

Syrah Koyle Cuvee Los Lingues

Un habitué de los asados

Dicen que en la actualidad es muy difícil ir a un asado y no encontrarse con alguna botella de Toro de Piedra. Claro, porque en su gran mayoría se trata de vinos ideales para acompañar carne a la parrilla. Es lo que pasa con el ensamblaje de petit verdot y cabernet sauvignon de esta línea, que mezcla dos cepas reconocidamente buenas para acompañar carne asada. Su aroma a frutas negras y su sabor envolvente pero suave le dan la razón para estar siempre ahí, presente en los asados.

Petit verdot-cabernet sauvignon Toro de Piedra Gran Reserva

Bonus track: En caja

Algo así como el 70% del vino que se toma en Chile viene en una caja. Por lo mismo, no corresponde ignorar estos vinos a la hora de recomendar tintos parrilleros. Sin ser un formato habitual para mí, si hay que sugerir uno de estos tintos me quedo con el cabernet sauvignon de Clos de Pirque. Bueno, bonito y barato, sobre todo si hay que acompañar un choripán o un costillar bien aliñado.

Cabernet sauvignon Clos de Pirque 2 litros

*Los precios de los productos en este artículos están actualizados al 14 de septiembre de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.