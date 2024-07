¿Invitaste a familiares a tomar once y quieres hacer algo distinto? ¿Debes organizar un cumpleaños infantil y no quieres que todo sean galletas y queques comprados? Si tienes tiempo y ganas, esta receta de profiteroles, del reconocido pastelero Roberto Muñoz, no es tan difícil de hacer y transformará tu mesa en algo verdaderamente especial.

Para quienes no la conozcan, los profiteroles son un clásico de la repostería francesa, parecidos en forma a nuestros berlines pero completamente distintos en su masa, pues esta se llama choux y es muchoux más liviana y aireada. Aquí van rellenos con una adictiva crema de maní, pero se pueden presentar con lo que se te ocurra: manjar, pastelera, nutella, helado o incluso con alguna pasta salada.

Profiteroles con crema de maní y frambuesa

Ingredientes (para 18 unidades)

Para la masa choux

100 gr de agua

100 gr de leche

1 pizca de sal

1 pizca de azúcar

90 gr de mantequilla sin sal

120 gr de harina

3 huevos

Para la crema pastelera de maní

1 litro de leche

200 gr de azúcar

100 gr de maicena

8 yemas

200 gr de mantequilla de maní

Frambuesas

Preparación