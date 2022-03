El auge, caída y resurgimiento de Snapchat

La empresa Snap, creadora de Snapchat, fue sorprendida por los últimos números oficiales. Finalizando el 31 de diciembre de 2021, sus ingresos fueron de 1.300 millones de dólares, un aumento del 42% con respecto a su trimestre anterior. Esto significó varias cosas para los creadores de la red social. El logro marcó su primer trimestre de ingresos netos positivos desde su oferta pública inicial, una realidad totalmente diferente al trimestre anterior, donde presentaron una pérdida neta de 113 millones.

¿Cómo sucedió esto? La respuesta tiene mucho que ver con la misma historia de Snapchat a través del tiempo, y cómo sus innovaciones constantes lograron mantener a un público cautivo en los últimos meses a través de sus nuevas propuestas de realidad aumentada e incentivo a los creadores de contenido.

A principios de la década de 2010, las redes sociales comenzaban a experimentar un protagonismo sin precedentes en internet, sobre todo a nivel móvil. Y fue en ese período que Snapchat llegó con una característica muy marcada: era la primera plataforma y red social en desarrollar un sistema de mensajes que podían desaparecer en determinado tiempo, una revolución para la época.

Inicialmente llamado Picaboo (haciendo alusión al juego donde las personas se tapan la cara para esconderse y luego vuelven a aparecer para sorprender a un bebé), Snapchat nació en 2011 luego de que tres estudiantes de la Universidad de Stanford desarrollaran la aplicación de medios con la idea central de distinguir su creación bajo la premisa del mensaje con caducidad. Su misión era crear una app que pudiese hacer desaparecer las imágenes compartidas y los textos después de una vista, bautizando el formato de mensajería de corta duración para los fines que el usuario estimara conveniente.

En ese momento Facebook, la red social más grande de la época, no contaba con un servicio de esta naturaleza. Fue este el primer impulso competitivo para que Reggie Brown, uno de los cofundadores, le presentara a Evan Spiegel, el otro cofundador, el borrador inicial de lo que sería Snapchat. Ambos contactaron al ingeniero en software Bobby Murphy para que los ayudara con la implementación. Y así, tras un par de meses de prueba, Snapchat hizo su primera aparición en julio de 2011.

Evan Spiegel, el director ejecutivo, lo describió así en la publicación oficial del sitio: “Snapchat no trata de capturar el momento tradicional de Kodak. Se trata de comunicarse con toda la gama de emociones humanas, no solo lo que parece ser bonito o perfecto”. Y su éxito rotundo en los jóvenes radicó en esa particular característica, ya que no querían que sus actividades e historial en las redes sociales fueran visibles, tuvieran repercusiones negativas o causaran algún tipo de problemas.

Pero Snapchat no fue solo eso. Al mismo tiempo que competía día a día con las nuevas redes sociales que se imponían, la plataforma destacaba por sus nuevas funciones como los videos instantáneos de 10 segundos, las historias por día y el chat, características que lograron darle ventaja por sobre Facebook en 2012, siendo una de las primeras apps en agregar una función que competía directamente con el intercambio de mensajes que poseían los celulares Iphone e incluso los Blackberry, y además, siendo pionera en agregar historias como función para sus usuarios, casi cinco años antes que Instagram.

Gracias a eso, Snapchat pasó de tener aproximadamente 2 millones de Snaps compartidos a principios de 2012, a 20 millones para finales de diciembre de ese año. El disparo exponencial de sus usuarios facilitó que la empresa fuera avaluada en 70 millones de dólares, llamando la antención incluso de los propios ejecutivos de Facebook, quienes quisieron hacerle una oferta a Snapchat para adquirirla por 3 mil millones de dólares. Snap no cedió.

El auge de la red social

Ya para 2014, Snapchat estaba consolidada como una de las redes sociales y apps más populares a nivel global. Sus creadores no dejaron de innovar en sus características y prácticamente no tenían competencia directa haciendo las mismas cosas. La función Geofiltros, que permitía a los usuarios personalizar el contenido que comparten en función de su ubicación, e incluso Snapcash, que permitía enviar y recibir dinero en la plataforma, funcionaron tan bien que la app alcanzó los 50 millones de usuarios activos diarios. Después, a comienzos de 2015, Snap también lanzó sus funciones Discover, que dejaba que los usuarios pudieran ver contenido creado por otros usuarios con publicidad paga, y Lenses, su primera característica que jugaba con la detección de rostros, la que permitía tener filtros en tiempo real.

En 2016, la compañía rebautizada como Snap inc, lanzó una de sus últimas innovadoras funciones, los Snapstreaks, que incentivaban la aplicación como un espacio de encuentro entre dos personas. Si un usuario interactuaba con otro de cualquier forma dentro la aplicación dentro de un período de 24 horas sin parar durante más de tres días, el ícono de ese usuario aparecería con un emoji de fuego, lo que representaba una oportunidad de conocer mejor a ese usuario.

Con la ayuda de eso, los emojis personalizados llamados Bitmojis y los Memories (función que permitía a los usuarios guardar Snaps y usarlos en el futuro), Snapchat alcanzó su peak histórico hasta ese momento con 150 millones de usuarios activos, llamando la atención incluso de Google, compañía que quiso comprar Snapchat en 2016 por 30 mil millones de dólares, pero Snap rechazó la oferta, sabiendo que su potencial era inmenso, y, hasta ese momento imparable.

Polémicas y una abrupta caída

A pesar de su éxito, desde un comienzo Snapchat no estuvo exento de la mala fama. El 60% de sus usuarios tenían entre 13 y 24 años, un target que expertos calificaron como peligroso según su característica de mensajes que desaparecían, sobre todo por el sexting, la tendencia de enviar fotos y mensajes subidos de tono descansando en el hecho de que, se supone, no eran permanentes.

Según el experto en tecnología, Hugo Morales, ese fue uno de los problemas principales de la red social. “Su función más famosa también se daba mucho para ese tipo de intercambio de imágenes, algo que inició también un miedo colectivo de que pudiese ser un nido para delitos graves como el grooming o la pedofilia”, plantea.

Al mismo tiempo, Snapchat tuvo que intentar mantenerse a flote después de que le afectara de manera significativa el lanzamiento de Stories de Instagram en 2017, función que, aún siendo nueva para la aplicación de fotos, logró llevarse un gran porcentaje de usuarios de una red a otra, priorizando la recién estrenada característica de Instagram a pesar de tener menos herramientas.

Con esa realidad por delante, Snap inc. decidió de todas formas salir a la bolsa en 2017, por 23 millones de dólares. Luego de eso, los ingresos del tercer trimestre de la aplicación creada por Evan Spiegel fueron de casi 208 millones de dólares, 28 millones menos de lo que sus creadores habían pronosticado, bajando también en un 60% los precios de la publicidad y teniendo pérdidas de 443 millones de dólares. También hubo un bajo crecimiento en nuevos usuarios, quienes para ese entonces eran de 178 millones al día, cifra que competía con los 300 millones de usuarios que utilizaban Instagram.

Ante este escenario, Snap creó una actualización que separaba el contenido multimedia del contenido compartido por amigos dentro de la aplicación, separando historias de los snaps, en su intento de recuperar sus usuarios con las herramientas principales de la aplicación, lejos de las historias. Lamentablemente, la gente reaccionó mal ante este cambio. Más de un millón de personas firmaron una petición en Change.org para revertir esta separación, apelando a que la aplicación se había vuelto difícil de manejar.

Según expertos entrevistados por la BBC en esa época, existían diferentes razones por las que Snapchat estaba pasando por momentos tan difíciles. Uno de ellos era que a través de los años, la app no había logrado atraer a usuarios Android, un sistema operativo que se volvió dominante en 2017. Otro, que efectivamente el camino estaba pavimentado con otras grandes empresas de la competencia, las que, sin tapujos, le habían copiado herramientas. Y, por último, sí reconocían que Snapchat era demasiado difícil de usar, ya que está diseñada para un público con ciertas habilidades, algo que además constituía problemas con su transición de publicidad, haciendo un mal negocio para las ventas.

En una conferencia ante los inversores en 2017, Spiegel admitió que las dificultades para entender la aplicación habían sido uno de sus principales problemas. “Una cosa que hemos escuchado a lo largo de los años es que Snapchat es difícil de entender o difícil de usar y nuestro equipo ha estado trabajando para responder a estos comentarios. Como resultado, actualmente estamos rediseñando nuestra aplicación para que sea más fácil”, explicó.

Pero mientras la compañía remaba con todas sus fuerzas por reflotar, en febrero de 2018 su proyecto comenzó a hundirse por última vez, luego de que la celebridad Kylie Jenner, un personaje muy conocido dentro de la aplicación, confesara que ya no iba a usar Snapchat, eliminando más de mil millones de dólares del valor de Snap. Con registros de pérdida de más de 3 millones de usuarios y acciones cayendo en un 4.2% casi todos los meses, Snapchat estuvo a punto de la quiebra.

Así es la interfaz de Snapchat.

La Realidad Aumentada que salvó la app

Antes de su inminente caída, Snap lanzó un producto que prometía éxito en 2017, las gafas Spectacles, unas gafas de realidad aumentada que apostaban por una renovación de la red social a través de una herramienta extra, la que estaba enfocada a jóvenes. El problema en ese entonces fue su público objetivo, ya que el producto tenía un alto precio y una escasa utilidad, lo que finalmente se tradujo en 40 millones de dólares en pérdidas. Sin embargo, al mismo tiempo en que los desarrolladores lograban facilitar el uso de su aplicación con una interfaz menos complicada, también lograron darle una vuelta a sus famosos lentes, creando Lens Studio, una herramienta gratuita que permite crear al usuario común sus propias experiencias de realidad aumentada para luego usar con los lentes de Snapchat.

Este vuelco a su anterior fracaso pudo refrescar la reputación de la compañía, que en los últimos años, además de ir agregando y agregando funciones a su aplicación, ha visto en el mundo de la realidad aumentada una de sus mejores opciones personalizadas, las que actualmente pueden ser usadas como filtros geolocalizados, filtros personales, juegos con cámara (una opción llamada Minis que también ha ganado adeptos en la app) y un sinfín de innovaciones en esa área, las que, mientras más pasa el tiempo, más se alejan de los productos que ofrecen sus competidores.

Snap se autodenomina una empresa de cámaras, y bajo esa línea, sus fundadores comentaron en su página oficial que “reinventar la cámara representa nuestra mayor oportunidad para mejorar la forma en que las personas viven y se comunican”, y es cierto, ya que es ese espacio de AR que nació en 2017 el que lo coloca por delante del mercado, en un mundo donde empresas como Facebook están recién desarrollando el metaverso.

spectacles

Junto a la nueva función Spotlight, que brindaba la posibilidad de descubrir contenido y no solo ver contenido de amigos, Snapchat logró tomar los ejes centrales que ayudaron a su repunte. En los últimos dos años, las acciones de Snap han crecido más del 450%. La base de usuarios activos diarios de Snapchat aumentó un 20% con más de 300 millones, quienes, ahora utilizan Snapchat con propósitos muy diferentes a los de antes.

Son estas características las que además han logrado no tener roces con la aplicación más popular del momento: TikTok. El CEO de la compañía comentó que no sentía que esta fuese una amenaza para Snapchat hoy, ya que efectivamente están centrando todos sus esfuerzos en mantener a su público y llamar a público nuevo a través de la realidad aumentada.

Para ejemplificar, en el último Super Bowl realizado en febrero de 2022, la National Football League se unió a Snapchat para crear activaciones digitales que los usuarios pudieran usar mientras se realizaba el popular partido en Los Ángeles. con programas en Discover, stickers especiales, historias destacadas, un Spotlight lleno de información sobre el juego generado por los mismo usuarios y sobretodo experiencias de Realidad Aumentada en el mismo estadio, las que permitían ver entre otras cosas un Trofeo Lombardi virtual, usar una camiseta del equipo o aparecer en un póster de la película Super Bowl con el tema de Hollywood, Snapchat se ubicó como la aplicación más usada ese día, igualando las métricas del año pasado, donde en Estados Unidos fueron usados los lentes de AR más de 200 millones de veces durante el juego.

En el futuro, Snapchat pretende seguir innovando en el campo de la realidad aumentada, teniendo en cuenta su nueva función de ganar dinero dentro de la aplicación, incentivando a los creadores con opciones de anuncios AR dentro de las historias públicas Snap Stars, donde se encuentran influencers y artistas con mucha cantidad de seguidores.

La idea es poder llevar más allá esta opción y mantener el crecimiento económico de la empresa. “Las historias reducen la barrera para la creación de contenido y la participación, y creemos que colocar anuncios dentro de la historia pública de Snap Star permitirá un camino más fácil hacia el éxito financiero”, explicó la compañía.

Así es como, gracias a los esfuerzos tecnológicos y la perseverancia de 12 años de actividad, Snapchat puede volver a ver números positivos y reubicarse como una de las aplicaciones más descargadas a nivel global en la actualidad.