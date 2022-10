Meta lanza sus nuevos lentes de realidad mixta

Este martes marcó un antes y un después para la firma liderada por Mark Zuckerberg: hoy ocurrió el primer gran anuncio oficial de la compañía luego de su renombramiento. Hacia fines del 2021, el empresario decidió cambiar el nombre de su conglomerado de empresas -que incluyen a Facebook, WhatsApp, Instagram y Oculus- para lanzarse a la conquista del metaverso, y dijo que en su próxima edición mostraría su más nuevo dispositivo. Ya en las semanas previas había adelantado que sería algo “sin precedentes” y completamente distinto a lo que se había visto.

Todo comenzó con el anuncio de herramientas para socializar mejor a través de su plataforma Horizon Worlds, en la cual los usuarios pueden tener “experiencias virtuales” con sus contactos y otros usuarios a través de sus dispositivos Oculus Quest. A compartir y ver videos en simultáneo con otras personas, grabar podcasts, escuchar y hacer música juntos, se suman la posibilidad de vivir experiencias con NBCUniversal y tener contenido exclusivo de DreamWorks y otras marcas pertenecientes a NBC. Además, podrán acceder a “su casa” en el metaverso desde el lugar que sea e invitar a quienes deseen, sin riesgo alguno de recibir visitantes no deseados.

La gran sorpresa vino con el nombramiento del nuevo Meta Quest Pro. Muy similar al comentado Project Cambria de 2021, el dispositivo es un lente de realidad mixta (XR), que combina elementos de la realidad virtual (VR) y la aumentada (AR).

Los lentes delanteros, esta vez, son más delgados que la última versión del Meta Quest 2 del año pasado y pueden proyectar contenido hacia el interior y también sobre el exterior. Además, suman bloqueadores de luz en los costados de las gafas, para así lograr una experiencia más inmersiva. Son un 40% más delgado que el último lanzamiento de la marca, tienen un 37% más pixeles en el LCD que su modelo antecesor y un 75% más de contraste.

El nuevo Meta Quest Pro comenzó hoy su preventa. Es, como se esperaba, un dispositivo de realidad mixta, por lo que puede proyectar en su interior objetos sobre superficies reales.

Al Meta Quest Pro sumaron un procesador SnarDragon XR2+, con un 50% de más poder para correr los programas. Otra de las novedades viene de la mano de los controles, que tienen su propio computador interno y son “como extensiones de las manos”. Tienen sensores 3D incluidos, tecnología háptica y un stylus en su interior, para así escribir y lograr otros trabajos más manuales.

Los lentes, con su tecnología y nuevas cámaras, logran captar en tiempo real las expresiones de los usuarios. Algunas de las palabras que los ejecutivos y el mismo Mark Zuckerberg repitieron fueron “trabajo” y “experiencia”, demostrando el verdadero foco e interés de la compañía. La idea, enfatizaron en diversas ocasiones, es poder traspasar la experiencia de una reunión presencial, y compartir así también con otros usuarios. “Las expresiones no verbales lograr comunicar mucho más”, aseguró Zuckerberg, y agregó que “será mucho mejor para las reuniones con otras personas”.

A los “anuncios laborales” realizados con el Meta Quest Pro se agregó “Magic Room”, una herramienta que sirve para imitar los espacios reales tras un escaneo con los controles hápticos. Se pueden replicar superficies en su tamaño real y trabajar sobre ellas, por ejemplo, en el metaverso, junto a otras personas. Ya se ha trabajado junto a otras compañías, como Autodesk, Adobe y Microsoft, para complementar sus soluciones en el mundo digital.

Los avatares de cuerpo completo, con piernas, son una de las novedades para esta nueva generación de lentes de Meta.

El nuevo dispositivo de Meta comenzó hoy su preventa en unos US$1.499 y los envíos serán el 25 de octubre. “Esto es mucho más allá de la VR”, aseguró Zuckerberg. Además, se presentaron otros juegos como “Marvel Iron Man VR”, “Among Us VR”, “The Walking Dead” y una versión del conocido “Beat Saber”, pero con la posibilidad de jugar “en entornos reales” por sus lentes transparentes. También se dieron a conocer otras posibilidades para realizar con los lentes Ray-Ban, como llamadas, cambiar de canción en Spotify, entre otras.

Por último, se mostraron otros trabajos que están realizando, de los que se habían dado ciertas luces ya en el pasado. Algunas de estas novedades fueron un brazalete que a través de leves impulsos es capaz de realizar acciones. Así, casi sin movimiento, mostraron cómo un usuario podía jugar un videojuego, e incluso una mujer no vidente guiarse a través del teléfono con movimientos en su pulsera.

La visión del mandamás de Apple

La de Apple y Meta pareciera ser una guerra silenciosa. Hace un año, cuando la marca de la manzana anunció una nueva actualización que limitaría a las aplicaciones realizar trazabilidad a la actividad que tuvieran los usuarios en sus iPhone, quienes más se opusieron fueron los ejecutivos de la red social. Y ahora es Tim Cook, mandamás de la tecnológica, la que apunta —indirectamente— hacia la también dueña de WhatsApp.

Hace pocos días, el CEO de Apple aseguró a la publicación de los Países Bajos “Bright” su poca simpatía con el metaverso, la gran apuesta para Meta en los últimos dos años —y que incluso debe su cambio de nombre a ello—. Todo sucedió en una gira del ejecutivo que realizó en algunos países de Europa, previo a su ceremonia de graduación en la Universidad de Nápoles Federico II, donde se le entregó un doctorado honoris causa en Innovación y Gestión Internacional. En una rueda de prensa, el líder de la empresa apuntó que “siempre es importante que la gente comprenda qué es lo que es algo, y no estoy seguro que una persona promedio pueda decir qué es el metaverso”, afirmó.

Zuckerberg mostró que están trabajando en una nueva versión de avatares mucho más realistas.

La aseveración llega en un contexto en el que diversas firmas de tecnología trabajan en plataformas o dispositivos para sumarse al “metaverso”, que fue también la bandera de lucha de Mark Zuckerberg para desviar la mirada de los usuarios y medios de la polémica que surgió hacia fines de 2021. Entre las compañías que trabajan en aparatos que sirvan para este tipo de soluciones están Meta mismo, Google, Microsoft, Valve y Sony. También hay quienes desarrollan “mundos virtuales” o experiencias inmersivas, como Epic Games, Decentraland, Roblox, Disney y las mismas marcas que buscan cautivar o reencantar a los usuarios con el uso del metaverso.

De hecho, Apple mismo está trabajando en su propia solución de lentes de realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR), pero ha ido posponiendo su anuncio ni tampoco ha dado más luces al respecto. Hay quienes dicen, incluso, que se estaría postergando desde hace algunos años, buscando desmarcarse de todo plan que tenga Zuckerberg en camino. Sin embargo, más allá de eso -lo dijo Cook en la misma rueda de prensa- la AR tiene y tendrá un uso práctico para la sociedad. “Se puede usar de buena manera, pero no creo que alguien quiera vivir su vida de esa forma: la realidad virtual es para periodos establecidos, pero no una forma de comunicarse bien”, aseguró. Añadió que no está en contra, pero que su visión es solamente de utilidad para casos determinados.

Desde hace algunos años circulan imágenes sobre cómo podría ser un "headset" de Apple. En 2008 la firma patentó un producto, pero hacia 2019 los informes decían que, supuestamente, se retrasaría.

Esto se contrapone a lo planteado por Zuckerberg y por la misma ciencia ficción, que es la que nos ha entregado casos “más concretos” sobre cómo podría ser el futuro con esta tecnología. “The Matrix”, “Ready Player One” y otros filmes han hecho alusiones al respecto, pero siempre con una visión más distópica. La de Meta y otras firmas es siempre una propuesta más centrada en las posibilidades, como ir a eventos virtuales, asistir a reuniones de trabajo o a una oficina en el mundo digital. Por su parte, lo planteado por Tim Cook tampoco es casualidad, justo a pocos días que la marca liderada por el creador de Facebook lanzara y anunciara sus nuevos proyectos.

Sumado a esto, diversos especialistas han hecho críticas a las propuestas de Zuckerberg, ya que ha realizado diversos proyectos que no han prosperado, y ha entregado una visión poco clara y confusa sobre lo que podría ser el metaverso. Pero, la verdad, las fichas del empresario de la red social están solamente en quedarse con el primer lugar. Algunos plantean que puede que la firma que lleva incluso el nombre de la nueva tecnología no sea la líder.

Hace pocos días ByteDance, la firma detrás de TikTok, mostró su Pico 4, que sería uno de los rivales más fuertes para el nuevo dispositivo de Meta. El lanzamiento es el 18 de octubre.

De hecho, en las últimas semanas, ByteDance —la firma detrás de TikTok— mostró su nuevo Pico 4 VR, que ha sido elogiado por los especialistas y reseñas, e incluso nombrado como el verdadero rey del metaverso y mayor competidor de Meta. A esto se suma una nueva posible antiparra de VR de Valve, la creadora de Steam, que podría llevar la delantera en el mundo de los videojuegos.

Los empleados de Zuckerberg tienen claro cada uno de los puntos, tanto así que, según reveló The New York Times, al interior de la compañía al metaverso se le llama “MMH” —“Make Mark Happy”, en español “Hacer Feliz a Mark”—, para cumplir con el capricho de su CEO. Se dice que los traspiés del empresario estarían al nivel de pedirles a sus colaboradores que se reunieran “en el metaverso”, pero estos no tenían ni siquiera gafas especiales.

Sumado a Valve, HTC también estaría trabajando en nuevos aparatos que ya han sido anunciados en las últimas semanas. Pero además están HP, Sony y su PSVR2, que se podrían sumar durante 2023. De hecho, de acuerdo con un informe publicado por la firma de investigación de mercado IDC, el próximo año sería una pieza clave para el desarrollo de las herramientas VR y del metaverso en sí mismo, y se espera que con el lanzamiento de otros aparatos y el aumento del uso de estas tecnologías se dé también la masificación de este tipo de servicios. De todas maneras, todo está por verse y sus usos más allá de los videojuegos o entretenimientos dependerán de las aplicaciones que le den las diversas industrias.

Previo al discurso de Zuckerberg en la Meta Connect 2022, el lema de la compañía era que “la colaboración es la clave de todo hoy”; otras empresas del rubro, como Niantic -detrás del éxito de “Pokémon Go”-, lo han entendido y lanzado paquetes abiertos a desarrolladores para realizar soluciones de AR y XR (realidad mixta).