Avanza en la Cámara: comisión de Constitución aprueba reforma de 4/7 y será discutida el miércoles en la Sala

El proyecto de ley que rebaja el quórum de reformas constitucionales a 4/7 sigue avanzando en la Cámara de Diputados, donde ha tenido un trámite expedito desde que inició su discusión, luego de que el gobierno le diera el visto bueno.

La iniciativa, que en la práctica habilita un Plan B en caso de que se rechace la propuesta constitucional, fue aprobada en particular este martes en la comisión de Constitución de la Cámara Baja, en una sesión a la que asistió también el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson.

En detalle, la reforma consiste en un artículo único con cuatro numerales, los cuales contaron con el respaldo transversal de la mayoría de los diputados de la instancia, a excepción del republicano Luis Sánchez, quien votó en contra de todas las modificaciones propuestas.

Además, se presentaron tres indicaciones al proyecto. Una del diputado Juan Santana (PS), que fue retirada por él antes de su votación; otra de Carlos Bianchi (independiente), que fue declarada inadmisible; y una tercera de Sánchez, que fue rechazada.

Tras la resolución de la comisión, la reforma -que además ya fue visada en el Senado- fue despachada directamente al hemiciclo de la Cámara donde comenzará su deliberación el miércoles 10 de agosto, luego de que La Moneda le pusiera “discusión inmediata” con el fin de acelerar su despacho y que alcance a ser aprobada antes del plebiscito constitucional del 4 de septiembre.

La decisión del Ejecutivo se había adelantado la semana pasada, pero se materializó este lunes.

Jackson: “Vamos a tratar que esto pueda encontrar todos los votos en la Sala”

Tras la votación, el ministro de la Segpres agradeció la voluntad de la comisión y aseguró que buscarán “todos” los apoyos para que el proyecto sea aprobado en la Sala de la Cámara Baja.

Además, aseguró que independiente del resultado del 4 de septiembre, desde el Ejecutivo estarán preparados para “que los cambios que están dentro de nuestro programa de gobierno puedan llevarse adelante”.

“Para nosotros es importante que si gana el Apruebo se puedan hacer todos los ajustes y modificaciones que sean necesarias”, manifestó.

En tanto, reiteró que en caso de ganar el Rechazo “la voluntad del Presidente ha sido proponerle al Congreso un nuevo proceso, no reformas a la Constitución del 80, para entender la diferencia” y afirmó que “este proyecto de bajar los quórum a 4/7 ayuda y también favorece ese encuentro sobre un nuevo proceso”.

“Este proyecto facilita esa conversación en caso de que salga la alternativa del Rechazo”, reiteró, y remarcó que “vamos a tratar de que esto pueda encontrar todos los votos en la Sala”.

Foto: Leonardo Rubilar / AGENCIAUNO

Discusión legislativa y la postura del gobierno

La reforma -de autoría de los senadores DC Matías Walker, Ximena Rincón e Iván Flores, además de su par independiente PPD, Pedro Araya- fue presentada en junio y recibió el apoyo inmediato de Chile Vamos (RN, UDI y Evópoli).

Tras su presentación, un día después, el ministro de la Segpres se desmarcó de la iniciativa precisando que como gobierno pondrían énfasis en otras reformas “prioritarias”.

Esa misma jornada, el Presidente Gabriel Boric hizo un llamado a su coalición respecto de la reforma: “No me cabe ninguna duda de que los partidos progresistas que han impulsado este proceso de cambios no van a estar en esta alternativa”.

Días más tarde, durante su gira nacional a la región de Arica, el jefe de Estado reconoció que siempre han considerado que los quórums supramayoritartios de la Constitución “es necesario bajarlos”, pero descartó realizar un llamado en particular sobre la reforma constitucional.

Posteriormente, el 5 de julio, la reforma fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Constitución del Senado. Aquel paso dio pie a su tramitación en la Sala de la Cámara Alta, donde -tras diversas tratativas y sesiones- finalmente se aprobó en general y particular el 20 de julio, y concitó tanto el apoyo del oficialismo como de la oposición.

En medio del periodo de deliberación en el hemiciclo del Senado, el Presidente Boric afirmó que como gobierno no pondrían obstáculos a la tramitación de la reforma y reconoció -al igual que la ministra de la Segegob, Camila Vallejo- que “no tenemos ningún problema con este proyecto”.