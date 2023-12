Carlos Peña por posibles candidaturas presidenciales: “Una elección entre Tohá y Matthei sí valdría la pena”

En entrevista con La Tercera Domingo, uno de los intelectuales más influyentes del país, Carlos Peña, analizó el escenario político, luego de una vuelta de cuatro años y en que el texto de nueva Constitución fue rechazado.

En ese sentido, el abogado y rector de la Universidad Diego Portales, destacó varios liderazgos dentro del mundo político, tanto del oficialismo como la oposición para las próximas elecciones presidenciales.

Entre ellos, la actual ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD) y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI). Además, abordó las figuras de Michelle Bachelet (PS) y José Antonio Kast (REP).

José Antonio Kast

En torno al líder del Partido Republicano, Carlos Peña , dijo que “la creencia de que el proyecto político y cultural que proyecta José Antonio Kast representa a una mayoría no es verdad”.

En ese sentido recalcó que “la imagen vital de Kast no es un modelo de vida familiar que haga sentido. Las grandes mayorías son otra cosa. Y la política tiene que ver con realidades que si no conectan con las trayectorias vitales efectivas no funciona”.

“Efectivamente, Kast ha sido muy exitoso. Lo que pasa es que no hay base sociológica para ampliar ese discurso. Si ha logrado expandirse, es porque en la derecha no ha habido nadie que se le oponga con un discurso liberal. Pero cuando eso ocurra, la base de apoyo de Kast se va a ir estrechando”, agregó el abogado.

No obstante, hace unos días el líder Republicano confirmó intención de tercera candidatura presidencial para el 2025: “Me encantaría, no depende solo de mí. Si Dios me da vida y salud, yo quiero estar ahí”, afirmó en conversación con Estado Nacional de TVN.

“Ya dos veces no hemos hecho primarias y hemos sido exitosos en el resultado. Entonces hemos demostrado en los hechos sin primaria, nosotros potenciamos los votos del sector. Uno nunca descarta todo, pero si me preguntan, yo no iría a primaria, pero no me mando solo tampoco. Soy parte de un equipo, de un partido político”, afirmó.

Evelyn Matthei

Respecto a la jefa comunal de Providencia, señaló que “es una mujer que está muy lejos del modelo tradicional. Es autónoma, independiente. Tiene familia, pero eso no la ahoga”.

Además, el abogado sostuvo que “ella expresa su individualidad de manera portentosa. Esas son virtudes que les hacen mucho sentido a las mujeres. El defecto de Matthei es que es de derecha. Pero como figura cultural, no deja de ser llamativa”.

Respecto a una posible candidatura presidencial, la propia Matthei, tras emitir su voto en el plebiscito constitucional el 17 de diciembre, sostuvo que “no soy la única posible candidata”.

Carolina Tohá

Por otra parte, Carlos Peña dijo que “me parece que Carolina Tohá es una gran líder. Lo ha demostrado en los hechos. Puede que su situación no sea cómoda, pero es una persona con una claridad mental notable. Sin lugar a dudas, es una política ilustrada”.

“Tohá conoce al Estado en la minucia. Además, tiene voluntad de poder. Puede ser una buena candidata”, agregó el rector.

De esta manera, Peña destacó que “sería estupenda una elección presidencial entre dos mujeres”, ya que “una elección entre Carolina Tohá y Evelyn Matthei sí que valdría la pena. Permitiría recuperar la esperanza”.

Michelle Bachelet

Respecto a la expresidenta Michelle Bachelet, Carlos Peña dijo que no cree que “esté disponible” como una carta posible. “Sería un error de largo plazo. Lo que necesita la izquierda liberal no es curarse de las derrotas que ha padecido, sino que construir un liderazgo con narrativa y proponer un proyecto histórico que haga justicia a la trayectoria que Chile traía. Pienso que Bachelet no es adecuada para eso”.

De hecho, la exmandataria ya se ha referido a esto y en varias ocasiones se ha desmarcado de participar en nueva carrera presidencial.

En esa línea, dijo en conversación con Estado Nacional de TVN, que espera que “en los dos años que vienen aparezcan nuevos liderazgos porque yo creo en la democracia y en la diversidad de buscar nuevos liderazgos. Yo creo que es un fracaso de la política cuando eso no sucede”.

Asimismo, precisó que “no me voy a poner en ese escenario porque yo espero y confío que tengamos personas con la capacidad, las competencias y que sean reconocidas por la ciudadanía, del mundo que yo represento más progresistas, que pueden ser personas que la gente confíe, buenas o buenos presidentes de la República”.