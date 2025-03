Exclusivo suscriptor

Duelo Ossandón vs. Kast para presidir el Senado tensiona al Congreso y pone en alerta al gobierno

hace 46 minutos

El inminente choque, que podría afectar el clima político, no solo preocupa a Chile Vamos. Ayer los ministros Álvaro Elizalde y Macarena Lobos monitorearon personalmente las conversaciones, sin embargo, para no perjudicar las futuras relaciones con quien sea elegido presidente de la principal rama del Congreso, el Ejecutivo decidió tomar distancia de las intensas negociaciones entre oficialismo y oposición. El saliente presidente de la Corporación, José García, en discurso de despedida, llamó a sus pares a no desviarse de la misión del Senado.