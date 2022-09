Elizalde (PS) respalda participación del gobierno como “acompañante” en diálogos para nuevo proceso constituyente

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS) , abordó algunos temas relacionados a las conversaciones que mantendrán parlamentarios y representantes políticos con el fin de buscar acuerdos que garanticen un nuevo proceso constituyente.

Cabe indicar que los partidos de Chile Vamos se restaron de la reunión del jueves pasado -la que finalmente fue suspendida- y pidieron que el gobierno se excluyera de la mesa de negociaciones, luego que tanto los titulares de ambas cámaras, como la ministra vocera Camila Vallejo, anunciaran un acuerdo de cinco puntos para avanzar hacia un nuevo proceso constituyente, situación que desconocieron desde el bloque opositor.

En relación a lo anterior, el senador Álvaro Elizalde comentó en CNN Chile que “el diálogo para avanzar en el proceso constituyente es inclusivo e incluyente y nadie debe ser excluido. El gobierno debe participar como acompañante, eso no opta que se dedique simultáneamente a desafíos que solo el gobierno puede llevar y que tiene que ver con las herramientas que tiene el poder Ejecutivo (..) Este diálogo constituyente debe incorporar a todos los actores, yo soy contrario a que se excluya a algún actor”.

“No se puede excluir al gobierno de Chile, que tiene el mandato democrático para gobernar nuestro país por cuatro años, conforme lo establecieron los chilenos en las urnas tiempo atrás”, enfatizó.

En relación a la realización o no de un nuevo plebiscito de entrada, el presidente del Senado expresó que “creo que no me corresponde, más cuando me toca articular este diálogo, adelantar alternativas. Yo entiendo la ansiedad que esto genera (..) Lo que puedo señalar es que el principio básico es que la gente decida, la ciudadanía debe ser la protagonista en la elaboración del nuevo texto. Con respecto a si va a haber plebiscito de entrada y la forma de elaboración de la nueva Constitución, eso es parte del diálogo que estamos realizando”.

Sobre el plebiscito de salida que tendría este nuevo proceso, Elizalde opinó que este debería desarrollarse y con voto obligatorio, “porque la gente tiene que pronunciarse en las urnas”.

Sobre la extensión de las conversaciones entre los diferentes partidos políticos, afirmó que “tiene que ser sobre la base a tiempos acotados, pero también tiempos necesarios para hacer un buen trabajo”.

Elizalde recalcó que lo importante es generar un buen acuerdo para Chile y con la ciudadanía de protagonista. En esa línea, el senador del PS afirmó que están las “cartas sobre la mesa” y que todos los mecanismos e iniciativas se conversarán en las siguientes reuniones.

En relación a mantener el voto obligatorio para las futuras elecciones, la máxima autoridad del Senado afirmó que aquello es importante porque “mientras más gente participe, es mejor para la democracia. Le da mayor legitimidad a las decisiones que se adoptan sobre la base de la voz del pueblo expresada en las urnas”.