En caso de ganar el Rechazo: presidente del PC asegura que se debe formar una nueva Convención Constitucional con las mismas características que la elegida en 2020

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier planteó este lunes que de ganar el Rechazo debe haber una nueva Convención Constitucional con las mismas características que la que fue elegida en 2020 y funcionó hasta el pasado 4 de julio de 2022.

Sus palabras se dieron tras el tradicional comité político de los lunes entre ministros y los timoneles oficialistas en La Moneda y en el marco de las declaraciones que la noche del domingo entregó el Presidente, Gabriel Boric, en entrevista con CHV, en donde dijo que encontraba “redundante” el plebiscito de entrada, en caso de ganar el Rechazo, para definir si se modificaba la actual Carta Magna.

Al respecto el timonel comunista indicó que “apoyo las palabras del Presidente, pero eso no te trató acá. Creo que tiene que haber una injerencia del Congreso. No sé si hay un acuerdo político o no tiene que haber una discusión y tiene que producirse una reforma constitucional”.

“El Ejecutivo puede hacer una propuesta, pero ya pasa a ser una responsabilidad del Congreso. También tenemos que tener en cuenta que no toda la responsabilidad recae en el Ejecutivo porque no tiene toda la potestad sino que es compartida con el Congreso y creo que tiene que haber más claridad respecto de lo que piensa el Congreso”, agregó.

En ese sentido y consultado sobre si creía que, en caso de no aprobarse la actual propuesta de nueva Constitución, se debería formar una nueva Convención, Teillier se mostró a favor.

“Creo que sería lo lógico la elección de una nueva Convención Constitucional. Ahí tiene que estar la palabra del pueblo”, indicó. Mientras que consultado sobre si esta eventual nueva Convención debía tener las mismas características que se definieron para que elaboró el texto a plebiscitar, indicó que “mi opinión es que sí y lo digo con bastante convicción porque lo que van a tratar de hacer los que están por el Rechazo es disminuir la cantidad de constituyentes, la participación de los pueblos originarios porque incluso hay algunos que están pensando hacer una Convención en que la mitad sean electos y la otra mitad parlamentarios y esas son fórmulas que se rechazaron en su tiempo y creo que no cabe ponerlas en práctica”.

Sobre las listas de independientes, el timonel del PC sostuvo que “lo que se conoce por parte de los partidarios del Rechazo es que se eliminarían las listas de independientes y la lista de pueblos originarios la reducirían (...)”.

Vallejo llama a sectores del Rechazo a entregar propuestas

En tanto, consultado el gobierno sobre el camino a seguir después del 4 de septiembre en caso de que gane el Rechazo y si se debiera avanzar en una nueva Convención, la ministra vocera, Camila Vallejo indicó que “nuestro gobierno ha demostrado una voluntad clara y explícita de que en el caso de triunfar le Rechazo haya un camino hacia un nuevo proceso constituyente, respetando el mandato popular expresado el 25 de octubre en el plebiscito de entrada”.

“Hay que ser sumamente claros en que una cosa es la voluntad del gobierno y lo que nosotros vamos a empujar, y otra cosa también es la respuesta que tendrá que dar el Congreso Nacional, donde se tramitan las reformas constitucionales y las leyes orgánicas constitucionales que materializan los detalles del procedimiento”, advirtió, sin embargo la secretaria de Estado.

“Y por eso hemos sido sumamente claros en reiterar la invitación a los sectores del Rechazo desde el Partido Republicano, algunos parlamentarios democratacristianos que están por la opción del Rechazo, que puedan presentar una propuesta única para dar más certeza al camino. ¿Por qué? Insisto, porque esto no es solo la propuesta del gobierno, sino que también son las posiciones y las propuestas de las y los parlamentarios que tienen que votar y garantizar que el camino posterior a esa opción de triunfar, se pueda materializar”, agregó la Vocera, quien también es militante del PC.

Finalmente sobre los detalles de la nueva Convención y la discusión que se pueda dar en el Parlamento, Vallejo sostuvo que “el Congreso que tenemos hoy no es el mismo Congreso del periodo anterior que abrió el mecanismo, entonces es muy importante no dar por sentadas las posiciones y más bien esperar conocerlas o solicitar conocerlas. Para nosotros es fundamental eso, porque así como lo hicieron los partidos que están por el Apruebo de dar certezas de un camino posplebiscito en caso de ganar el Apruebo, también consideramos que es valioso que los partidarios del Rechazo den certezas de cuál es su voluntad respecto al camino a dibujar posplebiscito en el caso de ganar su opción”.