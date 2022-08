“Veo difícil a qué acuerdo se puede llegar en ese caso (de triunfo del Rechazo)”: el escepticismo PC por un pacto amplio posplebiscito y los cálculos de la derecha

Ya lo han reiterado los dirigentes del Partido Comunista (PC): para ellos no hay medias tintas y el Apruebo es el camino más certero de cambios. Y es que si fue complejo para esta colectividad dar un paso al frente y consignar un acuerdo de reformas al nuevo texto (si este es aprobado el 4 de septiembre) en conjunto con el resto de partidos de gobierno, ahora aflora un escepticismo frente a los diálogos -intensificados en esta última semana, particularmente en el Congreso- para ir delineando un acuerdo político después del plebiscito, tanto en el caso de que gane el Apruebo como el Rechazo. Pero principalmente si es que se impone esta última alternativa.

Así lo dejó entrever el timonel comunista Guillermo Teillier durante la mañana de este domingo en Radio Nuevo Mundo (emisora ligada al PC). “Si se da el Rechazo, no es llegar y decir ‘elijamos una nueva Convención’. Tiene que producirse una reforma constitucional en el Parlamento (…). Y es difícil tener -incluso ahora- los 4/7 (...). Hay sectores que dicen que hay que ponerse de acuerdo, llegar a un consenso. No sé qué nueva Constitución puede salir de eso, veo difícil a qué acuerdo se puede llegar en ese caso (de un triunfo del Rechazo). Es más fácil aprobar y hacer las modificaciones que sea necesario hacer, mediante leyes”, dijo.

Fue el mismo Presidente Gabriel Boric quien delineó que frente a un triunfo del Rechazo debía reeditarse una nueva Convención Constitucional y, de hecho, es una de las posibilidades que asoma con fuerza en las conversaciones informales que ya se sostienen en el Parlamento. Sin embargo, hay una noción -que cruza desde la oposición a sectores del oficialismo- de que no puede ser con las mismas reglas del ya disuelto órgano constituyente, al menos en el tiempo de duración, para así no eternizar el proceso.

Un punto que concita respaldo en legisladores de oposición y en algunos del oficialismo es que los nuevos constituyentes sean elegidos en una lista nacional, es decir, no habría separación de distritos. Sin embargo, resta ver los detalles en esos diálogos, al igual que en la existencia de listas de independientes, reeditar escaños reservados y la paridad. Algunos ya han planteado que -por ejemplo- sacar este último aspecto sería un notable retroceso.

La visión de Teillier es compartida por el diputado PC Luis Cuello. Pese a que se abre a “debatir”, reafirma que no cree en un escenario donde no gane el Apruebo. “Estoy convencido que el Apruebo triunfará, lo veo en nuestro despliegue en el terreno. Si eso no ocurre, debemos respetar el mandato del plebiscito de 2020: elaborar una nueva Constitución a través de una Convención elegida democráticamente. En eso no puede haber vuelta atrás. Los tiempos, características, son aspectos que hipotéticamente habría que debatir si surge esa necesidad, que insisto, no creo que ocurra. La paridad, escaños reservados y participación de independientes son mínimos democráticos”, dice.

Su par en el Congreso, Boris Barrera, coincide. Plantea que una Convención sin esas características “sería un retroceso tremendo. Si nos colocamos en ese escenario (donde gana el Rechazo) -porque no nos estamos colocando en ese escenario-, tendría que ocurrir un nuevo proceso constituyente, como dijo el Presidente Boric, y ese proceso no puede ser menos democrático ni menos participativo que el anterior”.

Eso sí, Barrera reitera que la opción es el Apruebo. ¿La razón? El diputado señala que la apertura al diálogo demostrada por la derecha “es parte de la campaña. En más de 30 años ellos no han tenido la voluntad de cambios”.

El emplazamiento de Vodanovic a Chile Vamos

Desde la vereda del Rechazo, los partidos de oposición han reiterado que están de acuerdo con que el proceso constituyente debe continuar después del 4 de septiembre, sin embargo, no tienen previsto proponer o discutir una hoja de ruta específica sobre la forma en que esto se debe realizar antes de que se conozcan los resultados del plebiscito de salida.

Pese a los emplazamientos de dirigentes oficialistas, como el de la timonel del PS, Paula Vodanovic, quien ayer en entrevista con Mesa Central de Canal 13 instó a los partidos políticos de la derecha a firmar un acuerdo que fije la forma en que se daría continuidad al debate constituyente en la eventualidad de que gane el Rechazo, según prevén las encuestas, desde la UDI y RN aseguran que no es el momento para entrar en ese debate.

“Vamos ganando, sabemos que vamos a ganar, por lo que no tiene sentido entrar ahora en esa discusión. Lo importante es ganar el 4 de septiembre y entonces ver qué hacemos a partir del 5″, señaló el presidente de la UDI, Javier Macaya.

En ese sentido, el timonel gremialista valoró el proyecto de reforma constitucional que avanza en el Congreso para rebajar los quórums a 4/7 para modificar la Constitución, que fue presentado por los senadores DC Ximena Rincón, Matías Walker, Pedro Araya, Iván Flores –respaldado también por el senador socialista Fidel Espinoza-, y que permitiría al Congreso una mayor flexibilidad para alcanzar acuerdos respecto de distintas alternativas.

Macaya aseguro que la UDI ha estado trabajando de manera coordinada con los senadores DC en esa materia.

En la misma línea y aunque no han definido el mecanismo que podría darse en caso de ganar el Rechazo, para redactar una nueva propuesta de Constitución, Macaya tomó distancia de los dichos de la exconvencional (independiente en cupo UDI) Rocío Cantuarias, quien en entrevista con La Tercera Domingo señaló que era contraria a la idea de que se convocara a una nueva Convención, y calificó de “estupidez” el que fuera paritaria. “No creo que la solución sea llamar a una nueva Convención ¿Con qué garantía? ¿Vuelta con los escaños? ¿Vuelta con la estupidez de la paridad? ¿Vuelta con los independientes que nunca fueron independientes? Si nos vamos a repetir el plato, es que no hemos aprendido nada. La solución también es una comisión de expertos, es hacer reformas en el Congreso de materias que a las personas les interesan”.

Para el secretario general de RN, Diego Schalper, más allá de la especulación que se producirá en los días previos al plebiscito de salida, el debate sobre la forma en que se debe dar continuidad al mandato de una nueva Constitución se debe tomar con los resultados en la mano. “El cuadro será muy distinto si el Rechazo gana por 10 puntos a si gana 51% contra 49%. Todas las conversaciones previas pueden ser muy entretenidas, pero en la práctica será muy decisivo el porcentaje de diferencia entre una alternativa y otra”, aseguró.

Para Schalper, no tiene mucho sentido realizar un nuevo plebiscito para preguntar a la ciudadanía cuál debe ser el mecanismo, pues en algunos temas se habría ido generando un apoyo más transversal, entre ellos, el que debe ser paritaria, que debe integrar a los pueblos originarios, “pero en una forma más inteligente a la que se hizo en la pasada Convención”, remarcó.